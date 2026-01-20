Γέννησε η Ευλαμπία Ρέβη

Ο ερχομός του μωρού αποτελεί τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, επίσης δημοσιογράφο, Σωτήρη Σκουλούδη

Την πιο όμορφη και συγκινητική φάση της ζωής της βιώνει η Ευλαμπία Ρέβη, καθώς κρατά πλέον στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Η γνωστή δημοσιογράφος έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, γεμίζοντας χαρά και συγκίνηση την ίδια και την οικογένειά της.

Ο ερχομός του μωρού αποτελεί τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, επίσης δημοσιογράφο, Σωτήρη Σκουλούδη, με το ζευγάρι να ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας και ολοκλήρωσης. Όσοι βρίσκονται κοντά τους κάνουν λόγο για δύο γονείς που ανυπομονούσαν να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mothersblog.gr, το αγοράκι γεννήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, με καισαρική τομή. Το νεογέννητο ζυγίζει 3.033 γραμμάρια και έχει ύψος 51 εκατοστά, ενώ τόσο η μητέρα όσο και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και δέχονται τις ευχές αγαπημένων προσώπων.

