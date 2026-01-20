Mad Bubble
Υγεία 20.01.2026

Kρυολόγημα: Γιατί κάποιοι το περνούν ελαφρά και άλλοι υποφέρουν

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Yale δείχνει ότι η έγκαιρη ανοσολογική αντίδραση στη μύτη καθορίζει τη βαρύτητα της νόσου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια νέα επιστημονική μελέτη ρίχνει φως στον λόγο για τον οποίο το ίδιο κοινό κρυολόγημα μπορεί να εκδηλωθεί ως ήπιο συνάχι σε ορισμένους ανθρώπους και να εξελιχθεί σε επικίνδυνη αναπνευστική κρίση σε άλλους. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Yale, καταδεικνύει ότι ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι ο ίδιος ο ιός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά έγκαιρα ο οργανισμός.

Επικεφαλής της μελέτης είναι η Δρ. Ellen Foxman, αναπληρώτρια καθηγήτρια εργαστηριακής ιατρικής και ανοσοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Yale. Η Δρ. Ellen Foxman ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τους αναπνευστικούς ιούς το 2010, όταν εργαζόταν ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και ταυτόχρονα ο μικρός της γιος διαγνώστηκε με άσθμα. «Ο νούμερο ένα παράγοντας που προκαλεί κρίσεις άσθματος είναι ο ρινοϊός», εξηγεί η Δρ. Ellen Foxman. «Στο παρελθόν πιστεύαμε ότι οι κρίσεις άσθματος οφείλονται κυρίως σε αλλεργίες, όμως η πρόοδος στην ανίχνευση των ιών έδειξε ότι ο ρινοϊός αποτελεί βασική αιτία». Το ερώτημα που παρέμενε αναπάντητο ήταν γιατί ο ίδιος ιός προκαλεί απλά συμπτώματα σε ορισμένους ανθρώπους και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια σε άλλους, ιδίως σε ασθενείς με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Στη νέα της μελέτη, η Δρ. Ellen Foxman απέδειξε ότι το κλειδί βρίσκεται στην αντίδραση των κυττάρων που καλύπτουν το εσωτερικό της μύτης. Τα κύτταρα αυτά ενεργοποιούν έναν μηχανισμό άμυνας γνωστό ως απόκριση ιντερφερόνης, ο οποίος συνήθως περιορίζει τη μόλυνση. Όταν η αντίδραση αυτή λειτουργεί σωστά, λιγότερο από 2 % των ρινικών κυττάρων μολύνονται και το κρυολόγημα υποχωρεί γρήγορα.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η επιστημονική ομάδα καλλιέργησε ανθρώπινα ρινικά κύτταρα σε εργαστηριακά όργανα που μιμούνται με ακρίβεια το εσωτερικό της μύτης και των πνευμόνων. Στη συνέχεια μόλυνε τα κύτταρα με ρινοϊό και ανέστειλε επιλεκτικά διάφορα ανοσολογικά μονοπάτια, προκειμένου να παρατηρήσει πώς εξελίσσεται η λοίμωξη όταν η άμυνα αποδυναμώνεται. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Cell Press Blue», έδειξαν ότι όταν η απόκριση ιντερφερόνης καθυστερεί ή μπλοκάρεται, ο οργανισμός ενεργοποιεί έναν πιο επιθετικό φλεγμονώδη μηχανισμό. Η υπερβολική αυτή φλεγμονή μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα και να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους αεραγωγούς. «Αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι δεν καθορίζει μόνο ο ιός τη νόσο», σημειώνει η Δρ. Ellen Foxman. «Υπάρχει κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά οι μηχανισμοί δεν ήταν έως τώρα επαρκώς κατανοητοί».

Η έρευνα ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη φλεγμονή των αεραγωγών και να προλάβουν σοβαρές κρίσεις άσθματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας που προκαλούνται από ιούς του κοινού κρυολογήματος.

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα παραμένει γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν εξασθενημένη απόκριση ιντερφερόνης. «Γνωρίζουμε ότι στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των αεραγωγών η αντίδραση αυτή είναι χαμηλότερη σε σχέση με έναν υγιή άνθρωπο», λέει η Δρ. Ellen Foxman. «Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν γνωρίζουμε και αποτελεί το επόμενο βήμα της έρευνάς μας». Η μελέτη προσφέρει μια νέα οπτική στην κατανόηση του κοινού κρυολογήματος και δείχνει ότι πίσω από μια φαινομενικά απλή ίωση μπορεί να κρύβονται κρίσιμες διαφορές στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, με άμεσες συνέπειες για την υγεία.

