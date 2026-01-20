Mad Bubble
Mad Bubble
Θέατρο 20.01.2026

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Τον Ιανουάριο, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, ανεβαίνει η «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφεροπούλου. Από τις 24 Ιανουαρίου, κάθε Πέμπτη έως Κυριακή, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης
Mad.gr

Μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων, νεύρων και γέλιου. Μια ιστορία που δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά.

Η Αγάπη, που ερμηνεύει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ. Απ’τη σκηνή περνάνε σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν — γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές — με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν πρόσωπα και ρυθμούς και να οδηγούν την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική.

Είναι μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά. Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν.

Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up: άμεση, ζωντανή, επικίνδυνα κοντινή. Σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι Σκιαδαρέσες  γράφουν τη μουσική και βρίσκουν τα λόγια εκεί που η Αγάπη τα χάνει.

Για όσους νιώθουν πως κάτι κυνηγούν αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι.

Για όσους τα κάνουν όλα λάθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος
Μουσική: Σκιαδαρέσες
Σκηνικά-φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη
Κοστουμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παίζουν
Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Φωτεινή Αθερίδου

Κάθε Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης
Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kρυολόγημα: Γιατί κάποιοι το περνούν ελαφρά και άλλοι υποφέρουν

Kρυολόγημα: Γιατί κάποιοι το περνούν ελαφρά και άλλοι υποφέρουν

20.01.2026
Επόμενο
Boss energy: Τα 3 ζώδια που γεννήθηκαν για να είναι αρχηγοί

Boss energy: Τα 3 ζώδια που γεννήθηκαν για να είναι αρχηγοί

20.01.2026

Δες επίσης

The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026
City Guide

The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026

20.01.2026
Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία
City Guide

Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία

19.01.2026
Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey μαζί στη σκηνή
City Guide

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey μαζί στη σκηνή

15.01.2026
Διπλό έργο του Rubens ανώνυμος πίνακας που αγοράστηκε τυχαία
City Guide

Διπλό έργο του Rubens ανώνυμος πίνακας που αγοράστηκε τυχαία

14.01.2026
«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
City Guide

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

14.01.2026
Οι «Αλιγάτορες» σε σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά παίρνουν παράταση λόγω επιτυχίας!
City Guide

Οι «Αλιγάτορες» σε σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά παίρνουν παράταση λόγω επιτυχίας!

13.01.2026
Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου
Cinema

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

13.01.2026
«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510
City Guide

«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510

13.01.2026
Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.
City Guide

Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

12.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης