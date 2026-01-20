Mad Bubble
Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  

Η απρόσμενη σκηνή στο «A Knight of the Seven Kingdoms» αιφνιδίασε θεατές και συγγραφέα και σηματοδότησε μια τολμηρή αλλαγή ύφους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο υπεύθυνος της νέας τηλεοπτικής παραγωγής που εκτυλίσσεται στον κόσμο του «Game of Thrones» έδωσε εξηγήσεις για το αιφνιδιαστικό πρώτο λεπτό της σειράς «A Knight of the Seven Kingdoms», το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αιφνιδίασε ακόμη και τον ίδιο τον δημιουργό του λογοτεχνικού σύμπαντος George R R Martin.

Η πρεμιέρα της σειράς ξεκίνησε με τον Ser Duncan, τον οποίο υποδύεται ο Peter Claffey, να θρηνεί τον θάνατο του μέντορά του και να ετοιμάζεται να λάβει μια κρίσιμη απόφαση. Τη στιγμή που ακούγεται το εμβληματικό μουσικό θέμα του «Game of Thrones», η σκηνή διακόπτεται απότομα και ο ήρωας εμφανίζεται σε μια ιδιαίτερα ωμή και απρόσμενη στιγμή, προκαλώντας σοκ στο κοινό. Ο George R R Martin, μιλώντας στο The Hollywood Reporter, παραδέχθηκε ότι η επιλογή αυτή τον αιφνιδίασε. «Αυτό ήταν μια μικρή έκπληξη», ανέφερε, εξηγώντας ότι συνήθως δεν περιγράφει τέτοιες στιγμές στα έργα του. «Δεν λέω ότι οι χαρακτήρες μου δεν πηγαίνουν στην τουαλέτα, αλλά κανονικά δεν γράφω γι’ αυτά σε έκταση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο υπεύθυνος της σειράς Ira Parker «φαίνεται ότι για κάποιον λόγο το βρήκε καλή ιδέα».

 Διάβασε επίσης: Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026

Ο Ira Parker, συνδημιουργός της σειράς μαζί με τον George R R Martin, υπερασπίστηκε την επιλογή υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να παρουσιαστεί ο ήρωας πριν γίνει θρύλος. «Ο Dunk δεν είναι ακόμη ήρωας. Είναι ένα αγχωμένο παιδί με αγχωμένο στομάχι, όπως κι εγώ», δήλωσε, εξηγώντας ότι η σκηνή δείχνει πως η απόφαση να σηκώσει το σπαθί και να μπει στο τουρνουά τον ταράζει βαθιά.

Η σειρά «A Knight of the Seven Kingdoms», βασισμένη στις νουβέλες «The Hedge Knight», διαδραματίζεται περίπου 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και θα ολοκληρωθεί σε 6 επεισόδια. Η πρεμιέρα προβλήθηκε την Κυριακή από το HBO και ήδη συγκέντρωσε ποσοστό 88 % στο Rotten Tomatoes.

Οι αντιδράσεις των θεατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεσες και έντονες. Πολλοί δήλωσαν ότι βρέθηκαν απροετοίμαστοι μπροστά στη συγκεκριμένη σκηνή. Κάποιοι χαρακτήρισαν την επιλογή «διαβολική», ενώ άλλοι σημείωσαν ότι δεν χρειάζονταν μια τόσο ωμή εικόνα στο άνοιγμα της σειράς.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ira Parker κάλεσε το κοινό να δείξει υπομονή. «Η σειρά έχει πιο αργό ρυθμό. Δώστε μας λίγο χρόνο», ανέφερε, τονίζοντας ότι το ύφος διαφοροποιείται σκόπιμα από το αρχικό «Game of Thrones». Με ένα άνοιγμα που συζητήθηκε όσο λίγα, το «A Knight of the Seven Kingdoms» κατέστησε σαφές από το πρώτο λεπτό ότι σκοπεύει να χαράξει τη δική του πορεία στο σύμπαν του Westeros, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να αιφνιδιάσει ακόμη και τον ίδιο τον δημιουργό του.

 Διάβασε επίσης: Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms GAME OF THRONES ΣΕΙΡΑ
