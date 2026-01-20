Mad Bubble
Fashion 20.01.2026

Τα fashion trends που λατρεύουν οι Ευρωπαίες για τις χειμερινές τους αποδράσεις

xeimerino_outfit
Τα fashion trends των Ευρωπαίων για τις χειμερινές αποδράσεις του 2026 συνδυάζουν πουλόβερ από απαλά υφάσματα και statement sneakers
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την αρχή της νέας χρονιάς, οι χειμερινοί μήνες φέρνουν μαζί τους την τέλεια ευκαιρία για μικρές αποδράσεις και κομψές εμφανίσεις. Οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες γνωρίζουν πώς να συνδυάζουν άνεση και μόδα, δημιουργώντας σύνολα που είναι ταυτόχρονα ζεστά, κομψά και λειτουργικά.

Από casual looks μέχρι πιο προσεγμένα outfits, υπάρχουν βασικά κομμάτια και αξεσουάρ που δεν πρέπει να λείπουν από τη χειμερινή γκαρνταρόμπα του 2026. Πουλόβερ, παντελόνια, sneakers και ιδιαίτερα αξεσουάρ φέρνουν φρεσκάδα και σύγχρονη κομψότητα σε κάθε εμφάνιση, ακολουθώντας τα στιλιστικά μυστικά των πιο κομψών Ευρωπαίων.

outfit
https://www.instagram.com/lindatol_/?g=5#

Half-Zip πουλόβερ

Τα half-zip πουλόβερ έχουν γίνει το απαραίτητο κομμάτι για το 2026. Συνδυάζονται εύκολα με κολάν και δημιουργούν ένα κομψό και minimal look. Το μυστικό είναι να επιλέξετε ποιότητες όπως μαλλιί merino ή κασμίρ, που δίνουν πολυτέλεια και άνεση ταυτόχρονα.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/barbarakristoffersen/

Shearling αξεσουάρ

Για να δώσεις έναν αέρα πολυτέλειας στις χειμερινές σας εμφανίσεις, δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος από τα shearling αξεσουάρ. Τσάντες, κασκόλ και καπέλα με αυτή την υφή κάνουν κάθε outfit να δείχνει ακριβό και cozy, ιδανικό για διακοπές σε χειμερινά θέρετρα.

xeimwnas_outfits
https://www.instagram.com/fakerstrom/?hl=en

Track pants

Αν ψάχνεις για μια πιο καλοντυμένη εναλλακτική στις φόρμες για τις ημέρες ταξιδιού, τα track pants είναι η ιδανική λύση. Συνδυάζονται με oversized πουλόβερ ή ζακέτες και μπορούν να φορεθούν ακόμα και σε casual après-ski εμφανίσεις.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/annelauremais/?hl=en

Σατέν sneakers

Τα satin sneakers αποτελούν το πιο fashion-forward trend για sneakers τη φετινή σεζόν. Από την Adidas x Wales Bonner συνεργασία μέχρι πολυτελή σχέδια όπως τα Miu Miu, τα σατινέ sneakers δίνουν κομψότητα και άνεση στις χειμερινές εμφανίσεις. Είναι η τέλεια επιλογή για stylish ταξίδια ή για πιο casual city looks.

satin_sneakers
https://www.prada.com/

Λευκό παντελόνι

Μια καλή εναλλακτική στα κλασικά μαύρα παντελόνια είναι τα χειμερινά λευκά. Συνδύασε τα με ένα πουλόβερ για ένα chic après-ski αποτέλεσμα. Το λευκό παντελόνι προσθέτει φρεσκάδα στο outfit και αναδεικνύει τα layers που φοράτε πάνω του.

xeimwnas_outfit
https://www.instagram.com/anoukyve/?hl=en

