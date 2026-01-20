Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)

Οι Take That ετοιμάζονται να αφηγηθούν την ιστορία τους με τα δικά τους λόγια μέσα από νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου. Το πρώτο τρέιλερ της τριμερούς παραγωγής δόθηκε στη δημοσιότητα και προαναγγέλλει μια αναδρομή στη διαδρομή του συγκροτήματος που σημάδεψε τη βρετανική ποπ σκηνή της δεκαετίας του 1990.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ο Gary Barlow, ο οποίος ανοίγει το τρέιλερ με τη φράση «Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να είσαι σε ένα συγκρότημα». Ο Gary Barlow, βασικός τραγουδιστής και δημιουργός των τραγουδιών των Take That, εμφανίζεται μαζί με τους Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange και Robbie Williams σε ένα οδοιπορικό που συνδυάζει ανέκδοτο υλικό, αρχειακές εικόνες και νέες συνεντεύξεις.

Διάβασε επίσης: Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

Το ντοκιμαντέρ καλύπτει 35 χρόνια πορείας και εστιάζει τόσο στην εκρηκτική άνοδο του συγκροτήματος όσο και στις εσωτερικές εντάσεις που οδήγησαν στη διάλυση και στις επανενώσεις. Ο Mark Owen περιγράφει τη νεανική φιλοδοξία των μελών λέγοντας ότι «από την αρχή υπήρχε κάτι μέσα μας που ήθελε να αποδείξει κάτι», ενώ οι υπόλοιποι μιλούν για τη στενή σχέση που τους ένωνε και για την αίσθηση ότι ήταν «βασιλιάδες του κόσμου» στο απόγειο της επιτυχίας τους. Οι Take That κατέγραψαν 17 singles στην πρώτη πεντάδα των βρετανικών charts, εκ των οποίων 5 έφτασαν στο Νο 1, και γνώρισαν μια πρωτοφανή λατρεία από το κοινό. Την ίδια στιγμή, τα μέλη παραδέχονται ότι τίποτα δεν μπορούσε να τους προετοιμάσει για την ένταση της φήμης και τις προσωπικές δοκιμασίες που ακολούθησαν.

Η σειρά φωτίζει και τις καθοριστικές στιγμές της ιστορίας του συγκροτήματος, από την αποχώρηση του Robbie Williams το 1995 έως τη διάλυση το 1996 και την επανένωση χωρίς τον Robbie Williams το 2005. Ακολουθεί η κυκλοφορία των άλμπουμ «Beautiful World» και «The Circus», η επιστροφή του Robbie Williams το 2010 για το «Progress» και η μεταγενέστερη αποχώρησή του, καθώς και η αποχώρηση του Jason Orange που άφησε το συγκρότημα ως τρίο.

Παράλληλα με την κυκλοφορία της σειράς, οι Take That ετοιμάζονται για νέα περιοδεία με τίτλο «The Circus Live», η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Μαΐου από το St Mary’s Stadium στο Southampton. Με σπάνιο υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και τη συμμετοχή και των 5 αρχικών μελών, η σειρά φιλοδοξεί να αποτυπώσει όχι μόνο τη μουσική επιτυχία αλλά και το ανθρώπινο κόστος της φήμης, αποκαλύπτοντας τη διαδρομή ενός από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Διάβασε επίσης: Ο Matt Damon αποκαλύπτει τις οδηγίες του Netflix προς τους δημιουργούς

Δες κι αυτό…