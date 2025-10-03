Total red look για τον Jaden Smith στο Παρίσι, λίγο πριν την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin

Ο Jaden Smith περπάτησε στους δρόμους του Παρισιού ντυμένος στα κόκκινα, επιβεβαιώνοντας τη νέα εποχή στην ανδρική γραμμή της Louboutin

Πριν περίπου έναν μήνα έγινε γνωστό στο χώρο της μόδας πως ο οίκος Louboutin είναι έτοιμος να σχεδιάσει μια νέα πορεία προς το μέλλον, κάπως πιο σύγχρονη και επαναστατική. Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από αυτή την καλλιτεχνική ανανέωση ήταν ο Jaden Smith, γιος του γνωστού ηθοποιού Will Smith. Όπως έγινε γνωστό, ο μουσικός και τραγουδιστής πρόκειται να αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια της ανδρικής σειράς, αναδεικνύοντάς τη μέσα από νεανικό και ανήσυχο πνεύμα του.

Αν και η πρώτη του συλλογή θα παρουσιαστεί στην επόμενη Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Ιανουάριο, ο Jaden Smith δεν θα μπορούσε να λείπει από το χθεσινό fashion show. Η εμφάνισή του, μακριά από το να χαρακτηριστεί «αδιάφορη», απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η μόδα για εκείνον είναι ένας προσωπικός χώρος ελευθερίας, μια παιδική χαρά πειραματισμών όπου δεν υπάρχουν όρια.

Συγκεκριμένα, ο Jaden Smith περπάτησε στους δρόμους του Παρισιού ντυμένος εξ ολοκλήρου στα κόκκινα, από την κορυφή έως τα νύχια, θυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη χαρακτηριστική κόκκινη σόλα που αποτελεί σήμα κατατεθέν του οίκου Louboutin. Το πρόσωπό του ήταν βαμμένο με έντονη κόκκινη μπογιά, ενώ στο κεφάλι του ισορροπούσε ένα baseball hat στην ίδια απόχρωση.

Η αισθητική αυτή συνεχίστηκε και στο υπόλοιπο look. Ως statement αξεσουάρ είχε επιλέξει εξοπλισμό baseball, τον οποίο φόρεσε πάνω από ένα κόκκινο φανελάκι. Το loose γραμμής παντελόνι του, αλλά και τα sneakers στην ίδια φωτεινή απόχρωση, ολοκλήρωναν μια street και urban εικόνα που ταίριαζε απόλυτα με τον προσωπικό του χαρακτήρα.

