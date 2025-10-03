Η συναυλία, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας και θα διεξαχθεί μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ο Trannos και η Panik Live Productions με λύπη ανακοινώνουν την αναβολή της συναυλίας στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Η συναυλία, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας και θα διεξαχθεί μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία.

Όσοι επιθυμούν επιστροφή χρημάτων μπορούν να τη ζητήσουν μέσω του live chat στο more.com ή στο email [email protected].

Ο Trannos και η Panik Live Productions ζητούν συγγνώμη για την αναστάτωση που δεν προέρχεται από δική τους υπαιτιότητα και υπόσχονται ένα super live για το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.