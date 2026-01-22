Mad Bubble
Celeb News 22.01.2026

Adriana Sklenaříková: Κόβει τα μαλλιά της αγορέ και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα

Η Adriana Sklenaříková ανανεώνει την εμφάνισή της με τολμηρό αγορέ κούρεμα, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα και τη φυσική της ομορφιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 54χρονη Adriana Sklenaříková, το διάσημο μοντέλο με διεθνή καριέρα και χαρακτηριστική παρουσία στα εξώφυλλα περιοδικών μόδας, προκάλεσε αίσθηση με τη νέα της εμφάνιση. Πρόσφατα αποφάσισε να κόψει τα μαλλιά της αγορέ, υιοθετώντας ένα τολμηρό και μοντέρνο κούρεμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και προσθέτει φρεσκάδα στο στιλ της. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram έχουν ήδη προσελκύσει χιλιάδες likes και σχόλια, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ανανέωση αυτή.

Το νέο κούρεμα της δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, είναι μια δήλωση αυτοπεποίθησης και στιλιστικής ωριμότητας. Πριν από την αλλαγή, είχε ήδη επιλέξει το καρέ, αλλά τώρα επέλεξε να το κόψει ακόμη πιο κοντά, χαρίζοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και δυναμισμού, που τονίζει τη φυσική ομορφιά και την κομψότητα που τη χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Διάβασε επίσης: Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

Μιλώντας στο 50’ Inside, η ίδια εξήγησε το σκεπτικό της: «Τα μαλλιά μου ήταν πάντα ένα από τα χαρακτηριστικά μου. Ήμουν η ξανθιά Barbie με το έντονο στήθος. Όμως ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή για αλλαγή. Κάποιες φορές, όταν μια γυναίκα κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της, κόβει τα μαλλιά της. Και έτσι το έκανα».

Με αυτή την κίνηση, δείχνει ότι η ανανέωση δεν έχει ηλικία και ότι η αυτοέκφραση μπορεί να περνά και μέσα από μικρές, συμβολικές επιλογές, όπως ένα νέο κούρεμα που αλλάζει όλη την εικόνα.

Διάβασε επίσης: 6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

Adriana Sklenarikova beauty μαλλιά
