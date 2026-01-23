Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 23.01.2026

Οι 3 τάσεις που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ξανά τα jeans σου

jeans_trends
Τα jeans του 2026 ανανεώνονται με statement χρώματα, κομψά sneakers και preppy σιλουέτες, φέρνοντας σύγχρονη κομψότητα στην καθημερινή μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τζιν παραμένουν βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα σε κάθε περίσταση. Από casual σύνολα με basic t-shirt και μπουφάν, μέχρι πιο επίσημα looks με σακάκι ή going-out top, η διαχρονικότητά τους τα καθιστά απαραίτητα σε κάθε εποχή.

Το 2026 φέρνει νέες τάσεις που ανανεώνουν την εμφάνιση των τζιν, προσθέτοντας χρώμα, σιλουέτα και αξεσουάρ που αναδεικνύουν τη σύγχρονη αισθητική. Οι δημιουργίες των οίκων μόδας και τα street style looks δείχνουν ποιες επιλογές θα κυριαρχήσουν αυτό το χρόνο.

preppy_style
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπούν να φορούν οι Γαλλίδες με το σοκολατί

Πρωτεύοντα Χρώματα

Στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, οι έντονες αποχρώσεις όπως cobalt blue, canary yellow και fire-engine red κυριάρχησαν σε σύνολα με τζιν. Οίκοι όπως Loewe, Lanvin, Versace, Prada και Fendi παρουσίασαν sweaters, πανωφόρια και αξεσουάρ σε ζωηρές, παιχνιδιάρικες αποχρώσεις, που ανανεώνουν και φωτίζουν τα καθημερινά looks με τζιν.

Slim Sneakers

Η τάση των slim sneakers συνεχίζει να κυριαρχεί, με λεπτές σόλες σε λευκό, μαύρο ή ουδέτερες αποχρώσεις και υφές από satin ή suede. Οίκοι όπως Miu Miu, Fendi και Prada παρουσίασαν sneakers με μινιμαλιστικές γραμμές και ανανεωμένα σχέδια τύπου plimsoll, δημιουργώντας μοντέρνα και κομψά σύνολα που ολοκληρώνουν κάθε τζιν look.

slim_sneakers
https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23slimsneakers

Preppy Sportswear

Το preppy sportswear κάνει δυναμική επιστροφή με ριγέ polo, rugby shirts, slouchy V-necks και relaxed πουκάμισα, συνδυασμένα με τζιν. Οίκοι όπως Miu Miu, Lacoste και Prada επαναφέρουν την κλασική αμερικανική αισθητική, προσθέτοντας layering και κομψές γραμμές, ενώ δημιουργούν σύνολα που συνδυάζουν άνεση και στιλ.

preppy_style
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

Fashion fashion trends
