Η νέα παγίδα στις online γνωριμίες ονομάζεται «Bio-baiting» – Τι είναι και τι πρέπει να προσέχεις

: Όταν το προφίλ φαίνεται τέλειο στο χαρτί, αλλά η πραγματικότητα απογοητεύει

Αν οι όροι όπως ghosting, shrekking ή cushioning σας φαίνονται ήδη αρκετά περίπλοκοι, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το νέο «φαινόμενο» στις διαδικτυακές γνωριμίες: το bio-baiting. Στον κόσμο όπου οι σχέσεις περνούν μέσα από την οθόνη του κινητού, τα προφίλ στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι πάντα αυτά που φαίνονται.

Κάπως έτσι, η αναζήτηση μιας ρομαντικής σύνδεσης μοιάζει να μετατρέπεται σε «extreme sport», γεμάτο παγίδες, ψευδαισθήσεις και απογοητεύσεις.

Τι σημαίνει το «bio-baiting»

Σε αντίθεση με το κλασικό γατόψαρο, όπου κάποιος χρησιμοποιεί ψεύτικη ταυτότητα, το bio-baiting αφορά την υπερβολική προβολή του ίδιου μας του εαυτού. Στην ουσία, πρόκειται για τη δημιουργία ενός βιογραφικού που φαίνεται τέλειο στο χαρτί, αλλά δεν αντέχει στην πραγματική ζωή. Μια πρόσφατη έρευνα της Wisp με 1.500 συμμετέχοντες αποκάλυψε ότι το 63% των singles ένιωσαν απογοήτευση όταν γνώρισαν κάποιον που δεν ανταποκρινόταν στο προφίλ του.

Οι πιο συχνές υπερβολές στα προφίλ

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο διαδεδομένες λέξεις-κλισέ που απογοητεύουν είναι:

«Λάτρης των ταξιδιών» – 68%

«Τυχοδιώκτης» – 51%

«Επιχειρηματίας» – 39%

«Foodie» – 34%

«Αυθόρμητος» – 29%

Λέξεις που υπόσχονται πολλά, αλλά σπάνια αποδεικνύονται αληθινές στην καθημερινότητα.

Γιατί μας επηρεάζει τόσο;

Η ειδικός γνωριμιών Sylvia Linzalone εξηγεί ότι η απογοήτευση όταν κάποιος δεν ανταποκρίνεται στο βιογραφικό του μειώνει την εμπιστοσύνη και κάνει τη διαδικασία των γνωριμιών να φαίνεται ανειλικρινής. «Όταν το βιογραφικό είναι πιο λαμπερό από την πραγματικότητα, η σύνδεση χάνεται πριν καν αρχίσει», σημειώνει.

Πώς να αναγνωρίσετε έναν «βιο-δολοφόνο»

Η λύση είναι απλή: αναζητήστε λεπτομέρειες αντί για γενικότητες. Ένας γενικός «ταξιδιώτης» μπορεί να σας εξαπατήσει, ενώ κάποιος που γράφει «πεζοπορία στις Άνδεις τον επόμενο μήνα» μάλλον λέει την αλήθεια. Το σημαντικότερο; μην κολλάτε στα μηνύματα. Όσο πιο γρήγορα η συνομιλία μεταφερθεί στην πραγματική ζωή, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος απογοήτευσης. Η πραγματική επαφή είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι στις υπερβολές των βιογραφικών.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

