Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

Ο χωρισμός είναι πάντα δύσκολος. Αφήνει πίσω του πληγές, αναμνήσεις και μια αίσθηση κενού που μοιάζει αδύνατο να γεμίσει. Και σχεδόν όλοι, λίγο ή πολύ, κάνουμε το ίδιο κρίσιμο λάθος: κολλάμε στον πρώην μας. Δεν μιλάμε μόνο για το να σκεφτόμαστε συχνά τι πήγε στραβά ή να ελέγχουμε τα social media του. Το λάθος είναι να χτίζουμε ολόκληρη την καθημερινότητά μας γύρω από το παρελθόν, περιμένοντας ουσιαστικά κάτι να αλλάξει ή να επιστρέψει.

Αυτό το μοτίβο μας παγιδεύει σε έναν κύκλο αναπόλησης και αυτολύπησης, εμποδίζοντας την προσωπική μας ανάπτυξη. Αντί να επενδύουμε στον εαυτό μας, στην υγεία μας, στις φιλίες μας και στα νέα ενδιαφέροντα, ξοδεύουμε ενέργεια σε μια σχέση που έχει τελειώσει.

Πώς να το αποφύγεις

Ορίστε όρια: Αν βλέπετε συνεχώς τα social media του πρώην ή ανταλλάσσετε μηνύματα, αποφασίστε μια περίοδο «αποχής» για να αφήσετε χρόνο στο μυαλό σας να ηρεμήσει.

Αν βλέπετε συνεχώς τα social media του πρώην ή ανταλλάσσετε μηνύματα, αποφασίστε μια περίοδο «αποχής» για να αφήσετε χρόνο στο μυαλό σας να ηρεμήσει. Ανακαλύψτε τον εαυτό σας ξανά: Επενδύστε σε χόμπι, σε φίλους και σε δραστηριότητες που σας γεμίζουν. Ο χωρισμός είναι ευκαιρία για αυτογνωσία.

Μην τρέχετε για επανασύνδεση: Η επιθυμία να επιστρέψει κάποιος στη ζωή μας μπορεί να φαίνεται δελεαστική, αλλά σπάνια δίνει υγιές αποτέλεσμα αν δεν έχουν επιλυθεί τα βασικά ζητήματα.

Μιλήστε γι’ αυτό: Ένας φίλος ή ένας ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας χωρίς να τα κρατάτε μέσα σας.

Το κλειδί είναι να αφήνεις πίσω τον χωρισμό με υγιή τρόπο, να μαθαίνεις από τα λάθη και να βλέπεις μπροστά. Ο χωρισμός δεν είναι το τέλος της ζωής σας, είναι μια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα. Όταν καταφέρεις να απελευθερωθείς από το παρελθόν, θα ανακαλύψεις ότι η ζωή έχει πολύ περισσότερα να σου προσφέρει και ότι ο επόμενος έρωτας ή η προσωπική σου ευτυχία δεν θα βασίζεται σε ό,τι έφυγε, αλλά σε ό,τι χτίζεις τώρα.

