Mad Bubble
Mad Bubble
Σχέσεις 21.01.2026

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

χωρισμός ζώδιο
Το να παραμένεις κολλημένος στο παρελθόν μπορεί να εμποδίσει την προσωπική σου ανάπτυξη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χωρισμός είναι πάντα δύσκολος. Αφήνει πίσω του πληγές, αναμνήσεις και μια αίσθηση κενού που μοιάζει αδύνατο να γεμίσει. Και σχεδόν όλοι, λίγο ή πολύ, κάνουμε το ίδιο κρίσιμο λάθος: κολλάμε στον πρώην μας. Δεν μιλάμε μόνο για το να σκεφτόμαστε συχνά τι πήγε στραβά ή να ελέγχουμε τα social media του. Το λάθος είναι να χτίζουμε ολόκληρη την καθημερινότητά μας γύρω από το παρελθόν, περιμένοντας ουσιαστικά κάτι να αλλάξει ή να επιστρέψει.

Αυτό το μοτίβο μας παγιδεύει σε έναν κύκλο αναπόλησης και αυτολύπησης, εμποδίζοντας την προσωπική μας ανάπτυξη. Αντί να επενδύουμε στον εαυτό μας, στην υγεία μας, στις φιλίες μας και στα νέα ενδιαφέροντα, ξοδεύουμε ενέργεια σε μια σχέση που έχει τελειώσει.

Δεν είναι η απιστία: Αυτός είναι ο πιο συχνός λόγος χωρισμού ενός ζευγαριού
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν είναι η απιστία: Αυτός είναι ο πιο συχνός λόγος χωρισμού ενός ζευγαριού

Πώς να το αποφύγεις

  • Ορίστε όρια: Αν βλέπετε συνεχώς τα social media του πρώην ή ανταλλάσσετε μηνύματα, αποφασίστε μια περίοδο «αποχής» για να αφήσετε χρόνο στο μυαλό σας να ηρεμήσει.
  • Ανακαλύψτε τον εαυτό σας ξανά: Επενδύστε σε χόμπι, σε φίλους και σε δραστηριότητες που σας γεμίζουν. Ο χωρισμός είναι ευκαιρία για αυτογνωσία.
  • Μην τρέχετε για επανασύνδεση: Η επιθυμία να επιστρέψει κάποιος στη ζωή μας μπορεί να φαίνεται δελεαστική, αλλά σπάνια δίνει υγιές αποτέλεσμα αν δεν έχουν επιλυθεί τα βασικά ζητήματα.
  • Μιλήστε γι’ αυτό: Ένας φίλος ή ένας ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας χωρίς να τα κρατάτε μέσα σας.
Δεν είναι οι καυγάδες: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημάδι πριν τον χωρισμό
Pinterest.com

Το κλειδί είναι να αφήνεις πίσω τον χωρισμό με υγιή τρόπο, να μαθαίνεις από τα λάθη και να βλέπεις μπροστά. Ο χωρισμός δεν είναι το τέλος της ζωής σας, είναι μια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα. Όταν καταφέρεις να απελευθερωθείς από το παρελθόν, θα ανακαλύψεις ότι η ζωή έχει πολύ περισσότερα να σου προσφέρει και ότι ο επόμενος έρωτας ή η προσωπική σου ευτυχία δεν θα βασίζεται σε ό,τι έφυγε, αλλά σε ό,τι χτίζεις τώρα.

Δεν είναι οι καυγάδες: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημάδι πριν τον χωρισμό
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Λάθος ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Γεωργία Μεσαρίτη στο Talk to MAD: «Η ψυχοθεραπεία με βοηθά να διαχειρίζομαι τους ρόλους»

Η Γεωργία Μεσαρίτη στο Talk to MAD: «Η ψυχοθεραπεία με βοηθά να διαχειρίζομαι τους ρόλους»

21.01.2026

Δες επίσης

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες
Life

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

21.01.2026
Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο
Life

Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

21.01.2026
8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)
Fitness

8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)

21.01.2026
Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026
Beauty

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

21.01.2026
Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό
Fashion

Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

21.01.2026
Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα
Life

Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα

21.01.2026
Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος
Beauty

Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

21.01.2026
Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)
Life

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)

21.01.2026
Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton
Fashion

Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!