Το «μαγικό» κόλπο για να καθαρίσεις τον φούρνο μικροκυμάτων σε 1 λεπτό

Με μια ματιά Ο τακτικός καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία και ασφάλειά του.

Η μέθοδος ατμού με νερό και ξύδι/λεμόνι μαλακώνει τους δύσκολους λεκέδες για εύκολη αφαίρεση.

Γενικός καθαρισμός μία φορά τον μήνα, άμεση αντιμετώπιση πιτσιλιών και καθαρισμός φίλτρου (αν υπάρχει).

Η πρόληψη με κάλυμμα, σωστά σκεύη και σωστούς χρόνους μαγειρέματος μειώνει τους λεκέδες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων είναι μια δουλειά που οι περισσότεροι από εμάς αναβάλλουμε συνεχώς, θεωρώντας την πιο περίπλοκη από όσο πραγματικά είναι. Παρόλα αυτά, η τακτική φροντίδα αυτής της συσκευής δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής ή απομάκρυνσης δυσάρεστων οσμών, αλλά αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Ένας συσσωρευμένος λεκές από παλιά τρόφιμα όχι μόνο επηρεάζει την απόδοση του φούρνου, αλλά μπορεί να γίνει εστία μικροβίων ή ακόμα και αιτία για πιο σοβαρά προβλήματα, όπως η φθορά των υλικών στο εσωτερικό του.

Ευτυχώς, διατηρώντας μια ρουτίνα καθαρισμού και προλαμβάνοντας τη δημιουργία ξεραμένων λεκέδων, η συντήρηση του φούρνου μικροκυμάτων γίνεται μια απλή και γρήγορη υπόθεση. Ακολουθώντας μερικά βασικά βήματα και χρησιμοποιώντας απλά υλικά που όλοι έχουμε στα ντουλάπια της κουζίνας μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο από το επίμονο τρίψιμο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συσκευή μας παραμένει καθαρή, αποδοτική και ασφαλής για κάθε χρήση.

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Συχνότητα καθαρισμού και προετοιμασία

Στοχεύστε στον γενικό καθαρισμό του φούρνου σας μία φορά τον μήνα, ενώ την εξωτερική επιφάνεια είναι καλό να τη σκουπίζεις κάθε φορά που καθαρίζεις τους πάγκους της κουζίνας. Αν παρατηρήσεις κάποιο πιτσίλισμα, φρόντισε να το καθαρίσεις άμεσα, καθώς οι φρέσκοι λεκέδες απομακρύνονται πολύ πιο εύκολα από τους ξεραμένους. Αν ο φούρνος διαθέτει εξαερισμό πάνω από την εστία, μην ξεχνάς να καθαρίζεις το φίλτρο του κάθε 3 με 6 μήνες, καθώς ένα βουλωμένο φίλτρο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς ορισμένα μέρη μπορεί να απαιτούν ειδική φροντίδα και θα πρέπει να αποφεύγετε τον υπερβολικό κορεσμό με νερό γύρω από τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η μέθοδος του ατμού για βαθύ καθαρισμό

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να μαλακώσετε τους δύσκολους λεκέδες είναι η χρήση ατμού. Ξεκινήστε γεμίζοντας ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων με δύο φλιτζάνια νερό και δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι ή φρέσκο χυμό λεμονιού. Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του νερού, τοποθέτησε μέσα στο μπολ μια ξύλινη οδοντογλυφίδα ή ένα ξύλινο κουτάλι. Τοποθετήστε το μείγμα στον φούρνο και λειτούργησέ τον στην υψηλή ένταση για τρία λεπτά. Αφού τελειώσει, αφήστε την πόρτα κλειστή για 15 επιπλέον λεπτά, επιτρέποντας στον ατμό να διασπάσει τα λίπη.

Μετά τον χρόνο αναμονής, αφαιρέστε προσεκτικά το μπολ και τον δίσκο περιστροφής. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί μικροϊνών βουτηγμένο στο μείγμα του ξυδιού για να σκουπίσεις το εσωτερικό του φούρνου, όπου οι λεκέδες θα απομακρύνονται πλέον χωρίς κόπο. Πλύνε τον δίσκο στον νεροχύτη με ζεστό νερό και υγρό πιάτων, στέγνωσε τον καλά και επανατοποθετήσέ τον. Για το εξωτερικό μέρος, χρησιμοποίησε ένα πανί με ένα γενικό καθαριστικό, αποφεύγοντας τον απευθείας ψεκασμό στον πίνακα ελέγχου, και αν έχεις φίλτρο, μούλιασε το σε καυτό νερό με υγρό πιάτων και μαγειρική σόδα για 15 λεπτά πριν το τρίψεις και το ξεπλύνεις.

Μικρά μυστικά πρόληψης

Η διατήρηση ενός καθαρού φούρνου γίνεται πολύ πιο απλή με μερικές καθημερινές κινήσεις. Τοποθέτησε πάντα ένα ειδικό κάλυμμα μικροκυμάτων ή μια χαρτοπετσέτα πάνω από τα τρόφιμα που τείνουν να πιτσιλίζουν κατά το ζέσταμα. Επιπλέον, βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς σκεύη που φέρουν την ειδική ένδειξη καταλληλότητας για φούρνο μικροκυμάτων. Τέλος, ακολουθείτε πιστά τους χρόνους μαγειρέματος που προτείνονται στις συνταγές ή στις συσκευασίες, καθώς το υπερβολικό ζέσταμα είναι ο βασικότερος λόγος που τα φαγητά υπερχειλίζουν και δημιουργούν λεκέδες.

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