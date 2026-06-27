Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Living 27.06.2026

Το «μαγικό» κόλπο για να καθαρίσεις τον φούρνο μικροκυμάτων σε 1 λεπτό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο απόλυτος οδηγός για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων με φυσικά υλικά, για να τον διατηρείς σαν καινούργιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο τακτικός καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία και ασφάλειά του.
  • Η μέθοδος ατμού με νερό και ξύδι/λεμόνι μαλακώνει τους δύσκολους λεκέδες για εύκολη αφαίρεση.
  • Γενικός καθαρισμός μία φορά τον μήνα, άμεση αντιμετώπιση πιτσιλιών και καθαρισμός φίλτρου (αν υπάρχει).
  • Η πρόληψη με κάλυμμα, σωστά σκεύη και σωστούς χρόνους μαγειρέματος μειώνει τους λεκέδες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων είναι μια δουλειά που οι περισσότεροι από εμάς αναβάλλουμε συνεχώς, θεωρώντας την πιο περίπλοκη από όσο πραγματικά είναι. Παρόλα αυτά, η τακτική φροντίδα αυτής της συσκευής δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής ή απομάκρυνσης δυσάρεστων οσμών, αλλά αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Ένας συσσωρευμένος λεκές από παλιά τρόφιμα όχι μόνο επηρεάζει την απόδοση του φούρνου, αλλά μπορεί να γίνει εστία μικροβίων ή ακόμα και αιτία για πιο σοβαρά προβλήματα, όπως η φθορά των υλικών στο εσωτερικό του.

Pexels
Pexels

Ευτυχώς, διατηρώντας μια ρουτίνα καθαρισμού και προλαμβάνοντας τη δημιουργία ξεραμένων λεκέδων, η συντήρηση του φούρνου μικροκυμάτων γίνεται μια απλή και γρήγορη υπόθεση. Ακολουθώντας μερικά βασικά βήματα και χρησιμοποιώντας απλά υλικά που όλοι έχουμε στα ντουλάπια της κουζίνας μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο από το επίμονο τρίψιμο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συσκευή μας παραμένει καθαρή, αποδοτική και ασφαλής για κάθε χρήση.

Αυτό είναι το σημείο που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε – Δες πώς να το κάνεις να λάμψει

Συχνότητα καθαρισμού και προετοιμασία

Στοχεύστε στον γενικό καθαρισμό του φούρνου σας μία φορά τον μήνα, ενώ την εξωτερική επιφάνεια είναι καλό να τη σκουπίζεις κάθε φορά που καθαρίζεις τους πάγκους της κουζίνας. Αν παρατηρήσεις κάποιο πιτσίλισμα, φρόντισε να το καθαρίσεις άμεσα, καθώς οι φρέσκοι λεκέδες απομακρύνονται πολύ πιο εύκολα από τους ξεραμένους. Αν ο φούρνος διαθέτει εξαερισμό πάνω από την εστία, μην ξεχνάς να καθαρίζεις το φίλτρο του κάθε 3 με 6 μήνες, καθώς ένα βουλωμένο φίλτρο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς ορισμένα μέρη μπορεί να απαιτούν ειδική φροντίδα και θα πρέπει να αποφεύγετε τον υπερβολικό κορεσμό με νερό γύρω από τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

mikrokimatwn_fournos
Pexels

Η μέθοδος του ατμού για βαθύ καθαρισμό

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να μαλακώσετε τους δύσκολους λεκέδες είναι η χρήση ατμού. Ξεκινήστε γεμίζοντας ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων με δύο φλιτζάνια νερό και δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι ή φρέσκο χυμό λεμονιού. Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του νερού, τοποθέτησε μέσα στο μπολ μια ξύλινη οδοντογλυφίδα ή ένα ξύλινο κουτάλι. Τοποθετήστε το μείγμα στον φούρνο και λειτούργησέ τον στην υψηλή ένταση για τρία λεπτά. Αφού τελειώσει, αφήστε την πόρτα κλειστή για 15 επιπλέον λεπτά, επιτρέποντας στον ατμό να διασπάσει τα λίπη.

Pexels
Pexels

Μετά τον χρόνο αναμονής, αφαιρέστε προσεκτικά το μπολ και τον δίσκο περιστροφής. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί μικροϊνών βουτηγμένο στο μείγμα του ξυδιού για να σκουπίσεις το εσωτερικό του φούρνου, όπου οι λεκέδες θα απομακρύνονται πλέον χωρίς κόπο. Πλύνε τον δίσκο στον νεροχύτη με ζεστό νερό και υγρό πιάτων, στέγνωσε τον καλά και επανατοποθετήσέ τον. Για το εξωτερικό μέρος, χρησιμοποίησε ένα πανί με ένα γενικό καθαριστικό, αποφεύγοντας τον απευθείας ψεκασμό στον πίνακα ελέγχου, και αν έχεις φίλτρο, μούλιασε το σε καυτό νερό με υγρό πιάτων και μαγειρική σόδα για 15 λεπτά πριν το τρίψεις και το ξεπλύνεις.

Μικρά μυστικά πρόληψης

Η διατήρηση ενός καθαρού φούρνου γίνεται πολύ πιο απλή με μερικές καθημερινές κινήσεις. Τοποθέτησε πάντα ένα ειδικό κάλυμμα μικροκυμάτων ή μια χαρτοπετσέτα πάνω από τα τρόφιμα που τείνουν να πιτσιλίζουν κατά το ζέσταμα. Επιπλέον, βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς σκεύη που φέρουν την ειδική ένδειξη καταλληλότητας για φούρνο μικροκυμάτων. Τέλος, ακολουθείτε πιστά τους χρόνους μαγειρέματος που προτείνονται στις συνταγές ή στις συσκευασίες, καθώς το υπερβολικό ζέσταμα είναι ο βασικότερος λόγος που τα φαγητά υπερχειλίζουν και δημιουργούν λεκέδες.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

καθαρισμός κουζίνα σπίτι φούρνος μικροκυμάτων
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου

Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου

27.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου
City Guide

Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου

27.06.2026
Workout παντού: 5 bodyweight ασκήσεις που μπορείς να κάνεις οπουδήποτε
Fitness

Workout παντού: 5 bodyweight ασκήσεις που μπορείς να κάνεις οπουδήποτε

27.06.2026
5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση
Life

5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση

27.06.2026
Τα 4 ζώδια που δεν ξεπερνούν ποτέ τον πρώην
Life

Τα 4 ζώδια που δεν ξεπερνούν ποτέ τον πρώην

27.06.2026
Πρώτες διακοπές μαζί; Έτσι θα αποφύγετε τις γκρίνιες
Life

Πρώτες διακοπές μαζί; Έτσι θα αποφύγετε τις γκρίνιες

27.06.2026
Πώς να φτιάξεις στο σπίτι τη viral «Γρανίτα λεμόνι» της Marseaux με μόλις 3 υλικά
Food

Πώς να φτιάξεις στο σπίτι τη viral «Γρανίτα λεμόνι» της Marseaux με μόλις 3 υλικά

27.06.2026
5 νησιά για ατελείωτο party: Εκεί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ
Life

5 νησιά για ατελείωτο party: Εκεί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ

27.06.2026
Πώς να μείνει το μαλακτικό στα ρούχα: 5 απλά hacks που κάνουν τη διαφορά
Life

Πώς να μείνει το μαλακτικό στα ρούχα: 5 απλά hacks που κάνουν τη διαφορά

27.06.2026
Face taping: Είναι τελικά το «φυσικό Botox» που υπόσχεται το TikTok;
Beauty

Face taping: Είναι τελικά το «φυσικό Botox» που υπόσχεται το TikTok;

27.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Στο “Π”: Φοβούνται Ειδικά Δικαστήρια: Το παρασκήνιο στο Μαξίμου και το ποσοστό-εφιάλτης του 25%

Στο “Π”: Φοβούνται Ειδικά Δικαστήρια: Το παρασκήνιο στο Μαξίμου και το ποσοστό-εφιάλτης του 25%

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καμπανάκι για τον τουρισμό: Η “βουτιά” στην Κρήτη που φέρνει ανατροπές στη φετινή σεζόν»

Καμπανάκι για τον τουρισμό: Η “βουτιά” στην Κρήτη που φέρνει ανατροπές στη φετινή σεζόν»