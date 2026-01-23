Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 23.01.2026

Μέχρι πόσα αυγά επιτρέπεται να τρως για πρωινό καθημερινά

Μέχρι πόσα αυγά επιτρέπεται να τρως για πρωινό καθημερινά
Πόσα μπορούμε να τρώμε, πώς επηρεάζουν τον οργανισμό και ποιος τρόπος μαγειρέματος είναι ο καλύτερος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα αυγά έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της διατροφικής συζήτησης τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χοληστερόλη και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στην καρδιαγγειακή υγεία. Παρόλα αυτά, νεότερα επιστημονικά δεδομένα τα κατατάσσουν πλέον στις θρεπτικές και ισορροπημένες τροφές, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για το πρωινό γεύμα. Τα αυγά προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, καθώς και σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα απαραίτητα για τον οργανισμό.

Η κατανάλωσή τους το πρωί συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού και προσφέρει ενέργεια που διαρκεί, ενώ παράλληλα βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους. Κάθε αυγό περιέχει περίπου 70 θερμίδες και αποτελεί πηγή ασβεστίου, ψευδαργύρου, βιταμίνης Β12 και βιταμίνης D. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατανάλωση αυγών με μέτρο (2-3), στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το αυγό βραστό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Καρότα ή πιπεριές; Το λαχανικό που «κερδίζει» στη βιταμίνη Α

Η θρεπτική αξία των αυγών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο παρασκευής τους. Οι πιο απλές επιλογές, όπως τα βραστά αυγά ή οι ομελέτες χωρίς πρόσθετα λιπαρά, θεωρούνται πιο υγιεινές. Αντίθετα, το τηγάνισμα αυξάνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λιπαρά και καλό είναι να αποφεύγεται σε συχνή βάση. Για ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο πρωινό, συνιστάται ο συνδυασμός αυγών με λαχανικά, ψωμί ολικής άλεσης και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το αυγό βραστό
Pinterest.com

Ενδεικτικά, μια ομελέτα με σπανάκι και κρεμμύδι αποτελεί επιλογή πλούσια σε βιταμίνες, ενώ ένα ποσέ αυγό με ντομάτα και αβοκάντο πάνω σε ψωμί ολικής άλεσης προσφέρει θρεπτική αξία και γεύση. Εναλλακτικά, μια ομελέτα από ασπράδια με πιπεριές και τυρί χαμηλών λιπαρών είναι ιδανική για όσους προσέχουν τις θερμίδες.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το αυγό βραστό
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε μια σαλάτα που είναι έτοιμη σε μόλις 2′

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

αυγά ΠΡΩΙΝΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 βιβλία που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό σου

10 βιβλία που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό σου

23.01.2026
Επόμενο
Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

23.01.2026

Δες επίσης

Οι 3 τάσεις που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ξανά τα jeans σου
Fashion

Οι 3 τάσεις που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ξανά τα jeans σου

23.01.2026
Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα
Life

Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

23.01.2026
Το μυστικό που κρατάει τα φυτά ζωντανά όλο τον χειμώνα
Life

Το μυστικό που κρατάει τα φυτά ζωντανά όλο τον χειμώνα

23.01.2026
Ξέχνα το στεγνό κοτόπουλο: Το μυστικό για να βγαίνει πάντα «λουκούμι»
Food

Ξέχνα το στεγνό κοτόπουλο: Το μυστικό για να βγαίνει πάντα «λουκούμι»

23.01.2026
Καρότα ή πιπεριές; Το λαχανικό που «κερδίζει» στη βιταμίνη Α
Food

Καρότα ή πιπεριές; Το λαχανικό που «κερδίζει» στη βιταμίνη Α

23.01.2026
Η Kate Middleton παρουσίασε το πρώτο παλτό με τη δική της σχεδιαστική υπογραφή
Fashion

Η Kate Middleton παρουσίασε το πρώτο παλτό με τη δική της σχεδιαστική υπογραφή

23.01.2026
Κατοικίδια στο σπίτι: Πώς να διακοσμήσεις τον χώρο σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις
Life

Κατοικίδια στο σπίτι: Πώς να διακοσμήσεις τον χώρο σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις

23.01.2026
Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά
Beauty

Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

23.01.2026
Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026
Fashion

Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026