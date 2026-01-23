Μέχρι πόσα αυγά επιτρέπεται να τρως για πρωινό καθημερινά

Τα αυγά έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της διατροφικής συζήτησης τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χοληστερόλη και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στην καρδιαγγειακή υγεία. Παρόλα αυτά, νεότερα επιστημονικά δεδομένα τα κατατάσσουν πλέον στις θρεπτικές και ισορροπημένες τροφές, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για το πρωινό γεύμα. Τα αυγά προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, καθώς και σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα απαραίτητα για τον οργανισμό.

Η κατανάλωσή τους το πρωί συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού και προσφέρει ενέργεια που διαρκεί, ενώ παράλληλα βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους. Κάθε αυγό περιέχει περίπου 70 θερμίδες και αποτελεί πηγή ασβεστίου, ψευδαργύρου, βιταμίνης Β12 και βιταμίνης D. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατανάλωση αυγών με μέτρο (2-3), στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων.

Η θρεπτική αξία των αυγών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο παρασκευής τους. Οι πιο απλές επιλογές, όπως τα βραστά αυγά ή οι ομελέτες χωρίς πρόσθετα λιπαρά, θεωρούνται πιο υγιεινές. Αντίθετα, το τηγάνισμα αυξάνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λιπαρά και καλό είναι να αποφεύγεται σε συχνή βάση. Για ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο πρωινό, συνιστάται ο συνδυασμός αυγών με λαχανικά, ψωμί ολικής άλεσης και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών.

Ενδεικτικά, μια ομελέτα με σπανάκι και κρεμμύδι αποτελεί επιλογή πλούσια σε βιταμίνες, ενώ ένα ποσέ αυγό με ντομάτα και αβοκάντο πάνω σε ψωμί ολικής άλεσης προσφέρει θρεπτική αξία και γεύση. Εναλλακτικά, μια ομελέτα από ασπράδια με πιπεριές και τυρί χαμηλών λιπαρών είναι ιδανική για όσους προσέχουν τις θερμίδες.

