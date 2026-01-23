Mad Bubble
Καρότα ή πιπεριές; Το λαχανικό που «κερδίζει» στη βιταμίνη Α

Τι δείχνουν τα διατροφικά στοιχεία και γιατί η βιταμίνη Α είναι τόσο σημαντική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα καρότα και οι πιπεριές είναι από τα πιο πολύχρωμα και θρεπτικά λαχανικά της καθημερινής διατροφής. Είναι γεμάτα βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία των ματιών, το ανοσοποιητικό σύστημα και τη γενικότερη ευεξία. Παρότι συχνά μπαίνουν στο ίδιο «διατροφικό καλάθι», δεν προσφέρουν ακριβώς τα ίδια θρεπτικά συστατικά και σίγουρα όχι στις ίδιες ποσότητες. Όταν η συζήτηση φτάνει στη β-καροτίνη, τον βασικό πρόδρομο της βιταμίνης Α, ένα από τα δύο λαχανικά υπερέχει ξεκάθαρα. Ας δούμε αναλυτικά τα οφέλη των καρότων και των πιπεριών, ποιο κερδίζει στη β-καροτίνη και γιατί αυτό το θρεπτικό συστατικό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την υγεία.

Τα οφέλη των καρότων για την υγεία

Από διατροφικής άποψης, τα καρότα συγκαταλέγονται στις πιο πλούσιες πηγές β-καροτίνης στη φύση. Η β-καροτίνη μετατρέπεται στον οργανισμό σε βιταμίνη Α και έχει συσχετιστεί με την πρόληψη χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου. Ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, βοηθά στην εξουδετέρωση του οξειδωτικού στρες, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα φλεγμονής και κυτταρικής φθοράς.Το πιο γνωστό όφελος των καρότων αφορά την υγεία των ματιών. Η επαρκής πρόσληψη β-καροτίνης έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει από παθήσεις όπως ο καταρράκτης, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Επιπλέον, η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την καλή όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς συμμετέχει στη δημιουργία πρωτεϊνών που «ανιχνεύουν» το φως στο μάτι. Πέρα από τη β-καροτίνη, τα καρότα προσφέρουν και σημαντική ποσότητα φυτικών ινών. Μία μερίδα περιέχει περίπου 2,6 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στο αίσθημα κορεσμού.

Μία τυπική μερίδα καρότων (περίπου 85 γραμμάρια) αποδίδει:

  • περίπου 41 θερμίδες
  • 0,8 γρ. πρωτεΐνης
  • 8,8 γρ. υδατανθράκων
  • 2,6 γρ. φυτικών ινών
  • κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνη C
Τα οφέλη των πιπεριών για την υγεία

Οι πιπεριές είναι υγιεινές σε όλα τα χρώματα, ωστόσο οι κόκκινες πιπεριές ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε β-καροτίνη. Το συγκεκριμένο καροτενοειδές βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, περιορίζοντας τις οξειδωτικές βλάβες στα κύτταρα. Το όφελος αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι πιπεριές είναι εξαιρετικά πλούσιες σε βιταμίνη C και μάλιστα, μία κόκκινη πιπεριά περιέχει έως και τριπλάσια ποσότητα βιταμίνης C σε σχέση με ένα πορτοκάλι. Ο συνδυασμός β-καροτίνης και βιταμίνης C προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία, συμβάλλοντας στην άμυνα του οργανισμού απέναντι σε φλεγμονώδεις καταστάσεις. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα καροτενοειδή των πιπεριών υποστηρίζουν την υγεία των ούλων και τη στοματική άμυνα, ιδιαίτερα σε άτομα με περιοδοντικά προβλήματα. Οι πιπεριές έχουν επίσης ρόλο στην υγεία του δέρματος. Η β-καροτίνη συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων και στην προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη σύνθεση κολλαγόνου, την επούλωση πληγών και τη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Μία μερίδα κόκκινης πιπεριάς (85 γραμμάρια) προσφέρει:

  • περίπου 26 θερμίδες
  • λιγότερο από 1 γρ. πρωτεΐνης
  • 5,6 γρ. υδατανθράκων
  • 1 γρ. φυτικών ινών
  • πολύ υψηλή ποσότητα βιταμίνης C
  • κάλιο και μαγνήσιο
Ποιο λαχανικό κερδίζει στη β-καροτίνη;

Αν και τόσο τα καρότα όσο και οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν β-καροτίνη, τα καρότα υπερέχουν με διαφορά. Ένα φλιτζάνι ωμά καρότα αποδίδει περίπου 10.000–11.000 μικρογραμμάρια β-καροτίνης, ενώ η ίδια ποσότητα κόκκινης πιπεριάς προσφέρει περίπου 2.300–2.600 μικρογραμμάρια. Το μαγείρεμα, μάλιστα, αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της β-καροτίνης στα καρότα, με ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα καρότα να φτάνει έως και τα 13.000 μικρογραμμάρια. Γι’ αυτό και τα καρότα θεωρούνται εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, καλύπτοντας και ξεπερνώντας το 100% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Οι πιπεριές, αντίθετα, καλύπτουν περίπου το 15–30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιπεριές υστερούν διατροφικά απλώς υπερέχουν σε άλλα θρεπτικά στοιχεία, όπως η βιταμίνη C.

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς
Πώς να εντάξεις περισσότερα καρότα στη διατροφή σου

  • Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα για να καλύψεις τις ανάγκες σου σε β-καροτίνη, αλλά αν έχεις βαρεθεί τα ωμά καρότα, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές:
  • Ψήσε τα στο φούρνο με λίγο ελαιόλαδο και μπαχαρικά για να αναδείξεις τη φυσική τους γλυκύτητα
  • Κόψ’ τα σε λεπτές λωρίδες και πρόσθεσέ τα σε σαλάτες με ασιατικό dressing
  • Βάλε τα σε stir-fry με άλλα λαχανικά για ένα γρήγορο και θρεπτικό γεύμα

