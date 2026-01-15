Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 15.01.2026

Η Nicola Peltz Beckham στο πλευρό της Faye Dunaway στην ταινία Prima

Οι Luca Morelli και Alessandro Morelli κάνουν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο με μια ατμοσφαιρική ταινία για τον κόσμο του μπαλέτου και τις σιωπηλές συγκρούσεις εξουσίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Luca Morelli και Alessandro Morelli, γνωστοί συλλογικά ως The Morelli Brothers, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους με τίτλο «Prima», συγκεντρώνοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ που συνδυάζει διαφορετικές γενιές και κινηματογραφικές διαδρομές. Στην ανεξάρτητη αυτή παραγωγή πρωταγωνιστούν η Nicola Peltz Beckham, ο Jack Huston, η Betty Gabriel, καθώς και οι βραβευμένες με Όσκαρ Faye Dunaway και Mira Sorvino.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham

Η ιστορία του «Prima» επικεντρώνεται στη Margo, την οποία υποδύεται η Nicola Peltz Beckham, μια αφοσιωμένη πρίμα μπαλαρίνα που έχει μεγαλώσει υπό την αυστηρή και πειθαρχημένη καθοδήγηση της γιαγιάς της. Τον ρόλο της γιαγιάς, μιας αμείλικτης θεματοφύλακα της κλασικής τέχνης και της παράδοσης του μπαλέτου, ενσαρκώνει η Faye Dunaway. Η ισορροπία του κόσμου της Margo αρχίζει να κλονίζεται όταν ο επικεφαλής της ομάδας μπαλέτου, τον οποίο υποδύεται ο Jack Huston, παντρεύεται μια χορογράφο, ρόλος που ανήκει στη Betty Gabriel, γεγονός που διαταράσσει τις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις του οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί μια υπόγεια και ατμοσφαιρική σύγκρουση εξουσίας που απειλεί το μέλλον ολόκληρου του θεσμού. Καθώς τα γεγονότα κλιμακώνονται, η Margo έρχεται αντιμέτωπη με υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με τις επιλογές της ζωής της και το τίμημα που συνεπάγεται η απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη, ένα δίλημμα που αποκτά καθολική διάσταση μέσα από τη σιωπηλή ένταση της αφήγησης.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Jenny Taylor Whitehorn, βασισμένο σε προγενέστερη εκδοχή των Allie Avital και Alia Azamat Ashkenazi, ενώ η αρχική ιδέα και οι χαρακτήρες ανήκουν στη Nicola Peltz Beckham. Για τους Luca Morelli και Alessandro Morelli, το «Prima» αποτελεί το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο και ταυτόχρονα μια δήλωση προθέσεων, καθώς επιχειρούν να εξερευνήσουν τον κόσμο της υψηλής τέχνης μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Faye Dunaway Nicola Peltz Beckham Prima The Morelli Brothers ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

15.01.2026

Δες επίσης

Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!
Cinema

Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!

15.01.2026
Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles
Cinema

Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

15.01.2026
Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday
Cinema

Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

15.01.2026
Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή
Cinema

Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή

15.01.2026
28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ
Cinema

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

15.01.2026
Τι έλεγε ο Leonardo DiCaprio και έγινε viral;  Η Teyana Taylor απαντά
Cinema

Τι έλεγε ο Leonardo DiCaprio και έγινε viral;  Η Teyana Taylor απαντά

15.01.2026
Η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig σε ταινία του Damien Chazelle
Cinema

Η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig σε ταινία του Damien Chazelle

15.01.2026
Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme
Cinema

Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme

15.01.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση

15.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται