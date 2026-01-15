Η Nicola Peltz Beckham στο πλευρό της Faye Dunaway στην ταινία Prima

Οι Luca Morelli και Alessandro Morelli κάνουν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο με μια ατμοσφαιρική ταινία για τον κόσμο του μπαλέτου και τις σιωπηλές συγκρούσεις εξουσίας

Οι Luca Morelli και Alessandro Morelli, γνωστοί συλλογικά ως The Morelli Brothers, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους με τίτλο «Prima», συγκεντρώνοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ που συνδυάζει διαφορετικές γενιές και κινηματογραφικές διαδρομές. Στην ανεξάρτητη αυτή παραγωγή πρωταγωνιστούν η Nicola Peltz Beckham, ο Jack Huston, η Betty Gabriel, καθώς και οι βραβευμένες με Όσκαρ Faye Dunaway και Mira Sorvino.

Η ιστορία του «Prima» επικεντρώνεται στη Margo, την οποία υποδύεται η Nicola Peltz Beckham, μια αφοσιωμένη πρίμα μπαλαρίνα που έχει μεγαλώσει υπό την αυστηρή και πειθαρχημένη καθοδήγηση της γιαγιάς της. Τον ρόλο της γιαγιάς, μιας αμείλικτης θεματοφύλακα της κλασικής τέχνης και της παράδοσης του μπαλέτου, ενσαρκώνει η Faye Dunaway. Η ισορροπία του κόσμου της Margo αρχίζει να κλονίζεται όταν ο επικεφαλής της ομάδας μπαλέτου, τον οποίο υποδύεται ο Jack Huston, παντρεύεται μια χορογράφο, ρόλος που ανήκει στη Betty Gabriel, γεγονός που διαταράσσει τις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις του οργανισμού.

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί μια υπόγεια και ατμοσφαιρική σύγκρουση εξουσίας που απειλεί το μέλλον ολόκληρου του θεσμού. Καθώς τα γεγονότα κλιμακώνονται, η Margo έρχεται αντιμέτωπη με υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με τις επιλογές της ζωής της και το τίμημα που συνεπάγεται η απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη, ένα δίλημμα που αποκτά καθολική διάσταση μέσα από τη σιωπηλή ένταση της αφήγησης.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Jenny Taylor Whitehorn, βασισμένο σε προγενέστερη εκδοχή των Allie Avital και Alia Azamat Ashkenazi, ενώ η αρχική ιδέα και οι χαρακτήρες ανήκουν στη Nicola Peltz Beckham. Για τους Luca Morelli και Alessandro Morelli, το «Prima» αποτελεί το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο και ταυτόχρονα μια δήλωση προθέσεων, καθώς επιχειρούν να εξερευνήσουν τον κόσμο της υψηλής τέχνης μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά.

