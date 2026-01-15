Mad Bubble
Social Trends 15.01.2026

Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

Η 5η σεζόν της σειράς πυροδότησε ένα παγκόσμιο κύμα συλλεκτικής μανίας, με φιγούρες, unboxing videos και ένα ατελείωτο «κυνήγι θησαυρού»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πέμπτη σεζόν της θρυλικής sci-fi σειράς Stranger Things αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ποπ κουλτούρας για το 2025. Μετά από τρία χρόνια αγωνίας και προσμονής, η τελευταία σεζόν της πιο επιτυχημένης σειράς του Netflix έκανε δυναμικό comeback λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος.

Οι φανατικοί της σειράς, που την παρακολουθούν από το 2016, περίμεναν με κομμένη την ανάσα να δουν την κατάληξη των παιδιών από το Hawkins, με τα οποία μεγάλωσαν μαζί, ενώ όσοι είχαν μείνει εκτός του φαινομένου έπεσαν αμέσως «θύματα» της πανταχού παρούσας επιρροής των social media και μπήκαν στο σύμπαν της σειράς σχεδόν αναγκαστικά.

Και όπως ήταν φυσικό, μια τέτοια επιτυχία δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς την αντίστοιχη έξυπνη επιχειρηματική κίνηση. Το αποτέλεσμα; Ένα νέο κύμα «εθισμού» για τους φανατικούς, και όχι μόνο, της σειράς. Η ιδέα ήρθε μέσα από τη συνεργασία των αυγουλακίων Kinder με την Funko Pop, φέρνοντας στα supermarkets τις πιο viral και ταυτόχρονα δυσεύρετες φιγούρες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

kinder
https://www.instagram.com/kinderglobal/

Οι φιγούρες αυτές έχουν πλέον δημιουργήσει ένα δικό τους φαινόμενο, καθώς από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν, το TikTok και το Instagram γέμισαν με unboxing videos σε κάθε τους γωνιά. Παρά το γεγονός ότι το παραδοσιακό κοινό του brand είναι κυρίως παιδιά, οι πιο φανατικοί συλλέκτες που ψάχνουν κάθε γωνιά για να τις βρουν είναι ενήλικες, μετατρέποντας την αναζήτηση σε ένα παγκόσμιο «κυνήγι θησαυρού».

@kinder_joy573 Заказать киндеры по ссылке в шапке профиля #kinderjoystrangerthings#kinderjoy#strangerthings5 #оченьстранныедела #осд ♬ original sound – ✮

Μάλιστα, πολλοί χρήστες στα social media δεν περιορίζονται στα unboxing videos, αλλά μοιράζονται και αυτοσαρκαστικά βίντεο, δείχνοντας ψυγεία γεμάτα αποκλειστικά με αυτά τα σοκολατένια αυγά. Κάποιοι μάλιστα καταγράφουν τη βόλτα τους στο supermarket, αποκαλύπτοντας στους followers τους πως γεμίζουν ολόκληρα καλάθια με κούτες από το γλύκισμα, ξοδεύοντας ποσά που θα μπορούσαν σχεδόν να καλύψουν ένα μηνιαίο ενοίκιο.

@gwgw.s14 Kinder joy stranger things και ίσως να είναι και το τελευταίο part stranger things #foryoupage❤️❤️ #strangerthings #strangerthings5 #kinderjoy #viral @kinder_tr @Stranger Things ♬ Who Wants to Live Forever (Stranger Things Remix) – Queen


Και για όσους νομίζουν ότι όλη αυτή η μανία οφείλεται αποκλειστικά στον αέρα του εξωτερικού, αξίζει να σημειωθεί πως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Οι φανατικοί της σειράς ψάχνουν από supermarket σε supermarket για να βρουν τις φιγούρες και να ολοκληρώσουν τη συλλογή τους.

@_angierzz_ Πιστεύετε θα τα βρούμε όλα με 36 αυγά; #strangerthings #kinderjoy #kinderjoystrangerthings #strangerthingsfunko #strangerthings5 ♬ Never Ending Story – Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo

Και εδώ ξεκινάει το πραγματικό «κυνήγι θησαυρού». Αντί να ψάχνουν τον Nemo, οι συλλέκτες αναζητούν τον Will, τη πιο δυσεύρετη φιγούρα, για χάρη της οποίας πολλοί ξοδεύουν ατελείωτο χρόνο και χρήμα, προσπαθώντας να την προσθέσουν στη συλλογή τους. Κάποιοι μάλιστα φτάνουν στο σημείο να πειραματίζονται με πηλό και άλλα υλικά, δημιουργώντας τον Will από φιγούρες που ήδη έχουν στην κατοχή τους.

@mihai.builds War is over ❤️ #strangerthings #kinderjoy #will ♬ Never Ending Story – Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo

Η μανία για τη Stranger Things όμως δεν σταματά εκεί. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης έχουν πάρει «φωτιά», καθώς πολλοί αποφασίζουν να πουλήσουν φιγούρες που έχουν πετύχει πέντε ή και δεκαπέντε φορές, ώστε να ξανακερδίσουν τα χρήματά τους. Έτσι, αντί να ψάχνει κανείς από σοκολατένιο αυγό σε σοκολατένιο αυγό για τον αγαπημένο του χαρακτήρα, μπορεί απλά να τον αγοράσει online, εύκολα και γρήγορα.

To Stranger Things απέδειξε ξανά ότι δεν είναι απλώς μια σειρά, αλλά ένα φαινόμενο που ξεπερνά τις οθόνες και εισβάλλει στη ζωή των φανς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τις καθηλωτικές ιστορίες του Hawkins μέχρι τα viral unboxing videos και το παγκόσμιο κυνήγι των Funko Pop φιγούρων, η μανία για τη σειρά συνδέει γενιές, ενώνει κοινότητες και μετατρέπει κάθε συλλογή σε μικρό θησαυρό. Και όπως φαίνεται, αυτή η αγάπη για τον κόσμο των Stranger Things είναι μόνο η αρχή – η περιπέτεια συνεχίζεται, τόσο στην οθόνη όσο και έξω από αυτήν.

