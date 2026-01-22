Mad Bubble
Διατροφή 22.01.2026

Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα

marouli
Ένα απλό trick για να κρατάς το μαρούλι φρέσκο και τραγανό χωρίς υγρασία και μαυρισμένα φύλλα, έτοιμο για σαλάτες κάθε μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μαρούλι είναι από τα πιο βασικά υλικά στην κουζίνα, αλλά σπάνια καταφέρνουμε να το κρατήσουμε φρέσκο για πολλές ημέρες. Τα φύλλα μαλακώνουν, σκουραίνουν ή γεμίζουν υγρασία, και συχνά κατηγορούμε το ίδιο το λαχανικό για την αλλοίωση. Στην πραγματικότητα, ο τρόπος που το αποθηκεύεις στο ψυγείο παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο.

Οι περισσότερες αποτυχίες στην αποθήκευση προέρχονται από μικρές καθημερινές συνήθειες. Το πλύσιμο αμέσως μόλις φέρεις το μαρούλι σπίτι αφήνει νερό που επιταχύνει τη φθορά, ενώ το μαρούλι που είναι ήδη κομμένο χαλάει πολύ πιο γρήγορα. Η υπερβολική υγρασία και η πίεση από άλλα τρόφιμα επιδεινώνουν το πρόβλημα, όπως και η παραμονή στη σακούλα του σούπερ μάρκετ ή δίπλα σε φρούτα που εκλύουν αιθυλένιο.

marouli
Pinterest

Διάβασε επίσης: Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε

Ο σωστός τρόπος για να το κρατήσεις φρέσκο

Για να παραμείνει το μαρούλι τραγανό, αφαιρείς πρώτα τη σακούλα και ξεχωρίζεις τα φύλλα που έχουν αρχίσει να χαλάνε ή δείχνουν υγρά. Στη συνέχεια το τυλίγεις χαλαρά με χαρτί κουζίνας, που απορροφά την περιττή υγρασία, και το βάζεις στο συρτάρι των λαχανικών του ψυγείου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μείνει σε καλή κατάσταση από μία έως και τρεις εβδομάδες, χωρίς να χάνει τη φρεσκάδα του.

marouli
Pinterest

Αν χρησιμοποιήσεις μόνο μέρος του μαρουλιού, μπορείς να φυλάξεις τα υπόλοιπα φύλλα σε αεροστεγές δοχείο με λίγο χαρτί κουζίνας στον πάτο, χωρίς να τα πιέζεις. Αυτό περιορίζει την υγρασία και διατηρεί τα φύλλα φρέσκα για περισσότερες ημέρες. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για άλλα φυλλώδη λαχανικά όπως άισμπεργκ και λάχανο: όσο λιγότερη υγρασία, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είτε ολόκληρα είτε κομμένα.

marouli
Pinterest

Τελικά, η διαφορά ανάμεσα σε μαρούλι που μαραίνεται σε λίγες μέρες και σε λαχανικό που παραμένει φρέσκο για εβδομάδες είναι ο τρόπος που το αποθηκεύεις. Λίγο χαρτί κουζίνας, σωστή θήκη και λίγη προσοχή στην υγρασία κάνουν όλη τη διαφορά, κρατώντας το μαρούλι τραγανό, θρεπτικό και έτοιμο για σαλάτες ή σάντουιτς.

Διάβασε επίσης: Οι 2 τρόποι να εκμεταλλευτείς το μεσημεριανό για περισσότερη καύση

