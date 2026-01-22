Κατερίνα Καραβάτου: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «Σαββατοκύριακο Παρέα» – Το πρώτο trailer

Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει δυναμικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, δίνοντας νέο ραντεβού με το κοινό κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με τη νέα εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η οποία κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου.

Στο trailer της εκπομπής, η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίζεται σε χιουμοριστικό κλίμα να προσπαθεί να κανονίσει ένα ραντεβού, εξηγώντας πως όλα τα επόμενα Σαββατοκύριακα είναι ήδη «κλεισμένα», δίνοντας έτσι το στίγμα της νέας της τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, η παρουσιάστρια αναλαμβάνει τη σκυτάλη στη συγκεκριμένη ζώνη, επιστρέφοντας σε ένα γνώριμο πεδίο για εκείνη, το πρωινό του Σαββατοκύριακου.





Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Κατερίνα Καραβάτου είχε τονίσει πως βρίσκεται στη διάθεση του σταθμού, επισημαίνοντας ότι το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 είναι ξεκάθαρο και ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε τηλεοπτικό εγχείρημα που της ανατεθεί, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση.

