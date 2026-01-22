Mad Bubble
Mad Bubble
TV 22.01.2026

Κατερίνα Καραβάτου: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «Σαββατοκύριακο Παρέα» – Το πρώτο trailer

Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει δυναμικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, δίνοντας νέο ραντεβού με το κοινό κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με τη νέα εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η οποία κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου.

Στο trailer της εκπομπής, η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίζεται σε χιουμοριστικό κλίμα να προσπαθεί να κανονίσει ένα ραντεβού, εξηγώντας πως όλα τα επόμενα Σαββατοκύριακα είναι ήδη «κλεισμένα», δίνοντας έτσι το στίγμα της νέας της τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Κατερίνα Καραβάτου
https://www.instagram.com/katerinakaravatou/

Διάβασε επίσης: Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού

Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, η παρουσιάστρια αναλαμβάνει τη σκυτάλη στη συγκεκριμένη ζώνη, επιστρέφοντας σε ένα γνώριμο πεδίο για εκείνη, το πρωινό του Σαββατοκύριακου.


Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Κατερίνα Καραβάτου είχε τονίσει πως βρίσκεται στη διάθεση του σταθμού, επισημαίνοντας ότι το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 είναι ξεκάθαρο και ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε τηλεοπτικό εγχείρημα που της ανατεθεί, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση.

Διάβασε επίσης: ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 TRAILER ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα

Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα

22.01.2026
Επόμενο
Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!

Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!

22.01.2026

Δες επίσης

Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού

22.01.2026
Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές
TV

Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές

21.01.2026
Ο Γιατρός: Επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του η πιο δύσκολη υπόθεση
TV

Ο Γιατρός: Επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του η πιο δύσκολη υπόθεση

21.01.2026
ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου
TV

ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

21.01.2026
After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά
TV

After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά

21.01.2026
Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1
TV

Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

21.01.2026
«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV
TV

«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV

20.01.2026
Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1
TV

Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1

20.01.2026
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της
TV

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της

20.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά