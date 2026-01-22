Mad Bubble
22.01.2026

Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού

Η ανακοίνωση του δημοσιογράφου στην έναρξη της εκπομπής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Χωρίς τη συνύπαρξη της Άννας Λιβαθυνού ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, με τον Παναγιώτη Στάθη να απευθύνεται εξαρχής στο τηλεοπτικό κοινό.

Στα πρώτα λεπτά της εκπομπής, ο δημοσιογράφος γνωστοποίησε πως η Άννα Λιβαθυνού δεν θα συνεχίσει πλέον στο πλευρό του, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του για τη μέχρι τώρα συνεργασία τους.

Ο Παναγιώτης Στάθης ευχαρίστησε τη δημοσιογράφο για την παρουσία και τη συμβολή της στην εκπομπή τους τελευταίους μήνες, ενώ της ευχήθηκε καλή συνέχεια στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα στον σταθμό. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το «Καλημέρα Ελλάδα» θα συνεχίσει απρόσκοπτα, παραμένοντας πιστό στη δημοσιογραφική κατεύθυνση και τη φιλοσοφία που έχει χαράξει, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την επικοινωνία με τους τηλεθεατές και την ανάδειξη των καθημερινών τους ζητημάτων.

Καλημέρα Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ανέφερε στο κοινό: «Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτη πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα».


