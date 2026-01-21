Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές

Ο Γιώργος μας δείχνει πώς η τρέλα και το ταλέντο μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός διαγωνισμού

Στις auditions του MasterChef, πέρα από τα γευστικά αριστουργήματα των υποψηφίων, ξεχωρίζουν και οι ιστορίες πίσω από κάθε πιάτο. Και φέτος, στην 10η επετειακή σεζόν, ο Γιώργος από το Καστελόριζο τράβηξε όλα τα βλέμματα με τις ατάκες του, πριν κερδίσει την άσπρη ποδιά και περάσει στην επόμενη φάση.

Ο 28χρονος μάγειρας, με 11 χρόνια εμπειρίας στις κουζίνες, εξομολογείται ότι έγινε μάγειρας για να ταξιδεύει: από το Σαν Σεμπαστιάν και τη Νορβηγία μέχρι την Αυστραλία. «Πάω όπου κάτσει, ό,τι κάτσει – για δουλειά», λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην πρώτη του δουλειά σε εστιατόριο με ένα αστέρι Michelin, βρέθηκε σε… ένα «τρίγωνο των Βερμούδων» με συναδέλφους, αλλά κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση με χιούμορ.

Ο Κοντιζάς σχολίασε: «Το ‘ό,τι κάτσει’ δεν κάθεται απλά. Το κυνηγάς κι εσύ», με τον Γιώργο να απαντά: «Ναι, ήθελα να δω πόσο δύσκολο είναι το υψηλό επίπεδο». Με θετική νοοτροπία και αποφασιστικότητα, ο μάγειρας επιδιώκει συνεχώς την πρόοδο, χωρίς να περιμένει τα όνειρα να πέσουν στο πιάτο του: «Τα όνειρα είναι άπιαστα. Οπότε απλά συνεχίζεις».

Η αγάπη για τη μαγειρική ξεκίνησε από τις τρεις γιαγιάδες του, που του μετέδωσαν τις κουζίνες τους από Γαλλία, Καστελόριζο και Ρόδο. Σήμερα, μαζί με την Μέριλιν – που συμμετείχε πέρσι στο MasterChef – ο Γιώργος αισιοδοξεί ότι θα φτάσει όσο μακριά και εκείνη. Στη Λάρισα, όπου εργαζόταν πρόσφατα, συνειδητοποίησε πόσο του έλειπε η κουζίνα και αποφάσισε να δημιουργεί pop up δείπνα στο Καστελόριζο. «Μαγειρεύουμε όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ», λέει γελώντας.

Το πιάτο που του χάρισε την άσπρη ποδιά ήταν μια «μαγειρίτσα» με αρνίσιο κεφαλάκι – μια συνταγή της πατρίδας του, που ο Γιώργος ανακάτεψε με τον δικό του μαξιμαλιστικό χαρακτήρα, κάνοντας την εκδοχή πιο μίνιμαλ και εκλεπτυσμένη. Η ιδέα γεννήθηκε ακούγοντας Βιβάλντι και κοιτάζοντας ένα κρανίο που είχε βρει σε πεζοπορία – και ναι, το χρησιμοποίησε δημιουργικά στο πιάτο του! Με ψήφους 2-1, ο Γιώργος πέρασε στην επόμενη φάση, αφήνοντας τους κριτές και το κοινό να περιμένουν την επόμενη του κίνηση στην κουζίνα του MasterChef.

