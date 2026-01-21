Mad Bubble
Mad Bubble
Life 21.01.2026

Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

Τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα
Mad.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να παρουσιάζει νέα επιδείνωση από το απόγευμα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται κατά τόπους στην Ανατολική Στερεά, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Meteo, κατατάσσεται στην κατηγορία 5 – δηλαδή ακραία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για όσους κινούνται εκτός σπιτιού.

Σε τέτοιες συνθήκες, η μετακίνηση στον δρόμο -είτε ως πεζός είτε ως οδηγός- μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη αν δεν τηρηθούν βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας.

Σε αυτό το άρθρο θα δεις τι πρέπει να κάνεις για να παραμείνεις ασφαλής, ποια λάθη να αποφύγεις, και πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου.

Τι είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ακραία καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνουν:

  • Ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις

  • Πλημμύρες και φερτά υλικά στους δρόμους

  • Δυνατούς ανέμους και χαλάζι

  • Ακραίες θερμοκρασίες (πολύ κρύο ή ζέστη)

Η Αττική και οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς λόγω της αστικής ανάπτυξης και των περιορισμένων χώρων απορροής νερού.

Διάβασε επίσης: Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή

Προστασία για πεζούς: Τι να κάνεις αν σε πιάσει η κακοκαιρία

1. Μείνε μακριά από πλημμυρισμένους δρόμους

  • Ακόμα και 10–20 εκατοστά νερό μπορεί να παρασύρουν πεζούς.

  • Προτίμησε υψηλότερα σημεία και στεγασμένες περιοχές.

2. Απόφυγε μεταλλικές επιφάνειες και μεγάλα δέντρα

  • Οι κεραυνοί χτυπούν συνήθως υψηλά αντικείμενα.

  • Μείνε σε κλειστούς χώρους ή κτίρια όσο γίνεται.

3. Χρησιμοποίησε φωτεινά ή ανακλαστικά ρούχα

  • Σε έντονη βροχή ή σκοτάδι, οι οδηγοί δυσκολεύονται να σε δουν.

  • Προτίμησε ομπρέλα με φωτεινά χρώματα ή ανακλαστικά αξεσουάρ.

4. Μην περπατάς κοντά σε ποτάμια ή χείμαρρους

  • Το νερό μπορεί να ανέβει ξαφνικά λόγω καταιγίδας.

  • Ακολούθησε επίσημες οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Προστασία για οδηγούς: Πώς να κινηθείς με ασφάλεια

1. Μείνε ήρεμος και οδήγησε αργά

  • Η ολισθηρότητα των δρόμων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

  • Κράτησε μεγαλύτερη απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

2. Απόφυγε πλημμυρισμένους δρόμους

  • Μην επιχειρήσεις να περάσεις νερά που καλύπτουν τον δρόμο.

  • Αν το αυτοκίνητο παρασυρθεί, η κατάσταση γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

3. Χρησιμοποίησε τα φώτα και τα φλας σωστά

  • Καλύτερη ορατότητα = λιγότερος κίνδυνος.

  • Προτίμησε ομίχλη/προβολείς και φλας σε βροχή.

4. Σταμάτα σε ασφαλή σημείο αν η ορατότητα μειωθεί

  • Σε έντονη βροχή ή χαλάζι, καλύτερα να σταθμεύσεις παρά να ρισκάρεις.

Τι να αποφύγεις οπωσδήποτε

  • Μην περπατάς ή οδηγείς σε δρόμους με έντονο νερό.

  • Μην στέκεσαι κάτω από δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα.

  • Μην πανικοβάλλεσαι – οι γρήγορες και ασφαλείς κινήσεις σώζουν ζωές.

Χρήσιμες εφαρμογές και εργαλεία

  • 112: Άμεση επικοινωνία με τις αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

  • ΕΜΥ / meteo.gr: Πρόγνωση καιρού σε πραγματικό χρόνο

  • Google Maps / Waze: Αποφυγή πλημμυρισμένων δρόμων

Διάβασε επίσης: 10 συμβουλές προστασίας σε σφοδρή καταιγίδα με πλημμυρικά φαινόμενα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ακραία καιρικά φαινόμενα βροχή καταιγίδα οδηγίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές

Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές

21.01.2026
Επόμενο
5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

21.01.2026

Δες επίσης

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό
Life

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

21.01.2026
5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες
Life

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

21.01.2026
8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)
Fitness

8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)

21.01.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 συμβουλές προστασίας σε σφοδρή καταιγίδα με πλημμυρικά φαινόμενα
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 συμβουλές προστασίας σε σφοδρή καταιγίδα με πλημμυρικά φαινόμενα

21.01.2026
Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026
Beauty

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

21.01.2026
Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό
Fashion

Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

21.01.2026
Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα
Life

Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα

21.01.2026
Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος
Beauty

Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

21.01.2026
Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)
Life

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!