Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

Τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να παρουσιάζει νέα επιδείνωση από το απόγευμα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται κατά τόπους στην Ανατολική Στερεά, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Meteo, κατατάσσεται στην κατηγορία 5 – δηλαδή ακραία, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για όσους κινούνται εκτός σπιτιού.

Σε τέτοιες συνθήκες, η μετακίνηση στον δρόμο -είτε ως πεζός είτε ως οδηγός- μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη αν δεν τηρηθούν βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας.

Σε αυτό το άρθρο θα δεις τι πρέπει να κάνεις για να παραμείνεις ασφαλής, ποια λάθη να αποφύγεις, και πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου.

Τι είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ακραία καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνουν:

Ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις

Πλημμύρες και φερτά υλικά στους δρόμους

Δυνατούς ανέμους και χαλάζι

Ακραίες θερμοκρασίες (πολύ κρύο ή ζέστη)

Η Αττική και οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς λόγω της αστικής ανάπτυξης και των περιορισμένων χώρων απορροής νερού.

Προστασία για πεζούς: Τι να κάνεις αν σε πιάσει η κακοκαιρία

1. Μείνε μακριά από πλημμυρισμένους δρόμους

Ακόμα και 10–20 εκατοστά νερό μπορεί να παρασύρουν πεζούς.

Προτίμησε υψηλότερα σημεία και στεγασμένες περιοχές.

2. Απόφυγε μεταλλικές επιφάνειες και μεγάλα δέντρα

Οι κεραυνοί χτυπούν συνήθως υψηλά αντικείμενα .

Μείνε σε κλειστούς χώρους ή κτίρια όσο γίνεται.

3. Χρησιμοποίησε φωτεινά ή ανακλαστικά ρούχα

Σε έντονη βροχή ή σκοτάδι, οι οδηγοί δυσκολεύονται να σε δουν.

Προτίμησε ομπρέλα με φωτεινά χρώματα ή ανακλαστικά αξεσουάρ.

4. Μην περπατάς κοντά σε ποτάμια ή χείμαρρους

Το νερό μπορεί να ανέβει ξαφνικά λόγω καταιγίδας.

Ακολούθησε επίσημες οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Προστασία για οδηγούς: Πώς να κινηθείς με ασφάλεια

1. Μείνε ήρεμος και οδήγησε αργά

Η ολισθηρότητα των δρόμων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Κράτησε μεγαλύτερη απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

2. Απόφυγε πλημμυρισμένους δρόμους

Μην επιχειρήσεις να περάσεις νερά που καλύπτουν τον δρόμο .

Αν το αυτοκίνητο παρασυρθεί, η κατάσταση γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

3. Χρησιμοποίησε τα φώτα και τα φλας σωστά

Καλύτερη ορατότητα = λιγότερος κίνδυνος.

Προτίμησε ομίχλη/προβολείς και φλας σε βροχή.

4. Σταμάτα σε ασφαλή σημείο αν η ορατότητα μειωθεί

Σε έντονη βροχή ή χαλάζι, καλύτερα να σταθμεύσεις παρά να ρισκάρεις.

Τι να αποφύγεις οπωσδήποτε

Μην περπατάς ή οδηγείς σε δρόμους με έντονο νερό .

Μην στέκεσαι κάτω από δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα .

Μην πανικοβάλλεσαι – οι γρήγορες και ασφαλείς κινήσεις σώζουν ζωές.

Χρήσιμες εφαρμογές και εργαλεία

112 : Άμεση επικοινωνία με τις αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

ΕΜΥ / meteo.gr : Πρόγνωση καιρού σε πραγματικό χρόνο

Google Maps / Waze: Αποφυγή πλημμυρισμένων δρόμων

