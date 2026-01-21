Mad Bubble
Living 21.01.2026

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 συμβουλές προστασίας σε σφοδρή καταιγίδα με πλημμυρικά φαινόμενα

Δείτε τις 10 βασικές οδηγίες προστασίας για την ασφάλεια όλων
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα, παρέχει 10 χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των πολιτών από σφοδρές καταιγίδες με πλημμυρικά φαινόμενα, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τους. Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://www.youtube.com/shorts/tlm2_AeZ6t4

Συγκεκριμένα, ο Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., προτείνει:

Κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας με πλημμυρικά φαινόμενα:

1. Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.

2. Μην προσπαθήσετε να διασχίσετε χείμαρρους πεζοί ή με αυτοκίνητο.

3. Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

4. Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

5. Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά τα φαινόμενα:

1. Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξανά πλημμυρίζουν τις επόμενες ώρες.

2. Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.

3. Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.

4. Μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

5. Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών.

