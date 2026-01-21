Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

Ο Harry Styles ανακοίνωσε ότι το νέο του single με τίτλο «Aperture» θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, δίνοντας στο κοινό την πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ του. Το τραγούδι αποτελεί τον προπομπό του δίσκου «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου. Ο Harry Styles είχε αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του, το οποίο θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια και θα έχει εκτελεστικό παραγωγό τον Kid Harpoon, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο άλμπουμ «Harry’s House» το 2022. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είχε αποσπάσει το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς το 2023, εδραιώνοντας τον Harry Styles ως έναν από τους πιο ισχυρούς σόλο καλλιτέχνες της γενιάς του.

Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» συζητιόταν έντονα εδώ και μήνες, με τον Harry Styles να τροφοδοτεί τις φήμες μέσα από μια σειρά μυστηριωδών διαφημιστικών πινακίδων και αφισών σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Μαδρίτη και η Ρώμη. Τα μηνύματα «we belong together» και «see you very soon» εμφανίζονταν δίπλα σε έναν αινιγματικό ιστότοπο, δημιουργώντας προσμονή και εικασίες γύρω από το επόμενο δισκογραφικό του βήμα.

Το νέο άλμπουμ σηματοδοτεί το τέταρτο προσωπικό έργο του Harry Styles μετά το «Harry’s House». Ο καλλιτέχνης περιόδευσε για σχεδόν 2 χρόνια για την προώθηση του δίσκου, με την περιοδεία «Love on Tour» να ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2021 και να ολοκληρώνεται στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας στις 22 Ιουλίου 2023.

