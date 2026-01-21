Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 21.01.2026

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς

Η live action «Χιονάτη» της Disney και το ριμέικ του «War of the Worlds» συγκέντρωσαν από 6 υποψηφιότητες στα Razzie Awards
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα, με τη live action μεταφορά της «Χιονάτης» της Disney και το ριμέικ της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «War of the Worlds» με πρωταγωνιστή τον Ice Cube να ισοβαθμούν στην κορυφή, συγκεντρώνοντας από 6 υποψηφιότητες η καθεμία. Τα Χρυσά Βατόμουρα, γνωστά διεθνώς ως Razzies, αποτελούν την ετήσια σατιρική «αντίστροφη» απονομή των Όσκαρ και αναδεικνύουν, σύμφωνα με την κρίση των ψηφοφόρων, τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς. Η 46η τελετή απονομής είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαρτίου 2026, μία ημέρα πριν από τα Βραβεία Όσκαρ.

Η ταινία «Χιονάτη», το ριμέικ του κλασικού animation του 1937, έλαβε υποψηφιότητα για Χειρότερη Ταινία, καθώς και για Χειρότερο Ριμέικ, Χειρότερη Σκηνοθεσία και Χειρότερο Σενάριο. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Rachel Zegler στον ρόλο της Χιονάτης και η Gal Gadot ως Κακιά Βασίλισσα, ενώ οι επτά ψηφιακά δημιουργημένοι νάνοι προτάθηκαν τόσο στην κατηγορία Χειρότερου Β Ανδρικού Ρόλου όσο και στην κατηγορία Χειρότερου Ντουέτου ή Ομάδας στην Οθόνη.

Διάβασε επίσης: Η Amanda Seyfried δηλώνει ότι το βραβείο Όσκαρ δεν είναι σημαντικό

Ισοβαθμώντας με τη «Χιονάτη», το «War of the Worlds» του 2025, με πρωταγωνιστές τον Ice Cube και την Eva Longoria, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του HG Wells του 1898, συγκέντρωσε επίσης 6 υποψηφιότητες. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκείνες για Χειρότερη Ταινία, Χειρότερη Σκηνοθεσία, Χειρότερο Σενάριο, Χειρότερο Ριμέικ, καθώς και για τις ερμηνείες και το Χειρότερο Ντουέτο ή Ομάδα στην Οθόνη.

Στη λίστα των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται ακόμη το ψυχολογικό θρίλερ «Hurry Up Tomorrow», η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Star Trek Section 31» και η περιπέτεια δράσης «The Electric State» του Netflix, με πρωταγωνίστρια τη Millie Bobby Brown από τη σειρά «Stranger Things».

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Χειρότερου Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Hurry Up Tomorrow», όπου υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «αναμετρηθεί» με τους Dave Bautista για το «In the Lost Lands», Ice Cube για το «War of the Worlds», Scott Eastwood για το «Alarum» και Jared Leto για το «Tron Ares».

Στην κατηγορία του Χειρότερου Γυναικείου Ρόλου, οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τις Ariana DeBose για το «Love Hurts», Milla Jovovich για το «In the Lost Lands», Natalie Portman για το «Fountain of Youth», Rebel Wilson για το «Bride Hard» και Michelle Yeoh για το «Star Trek Section 31». Μια ακόμη αξιοσημείωτη κατηγορία είναι αυτή του Χειρότερου Κινηματογραφικού Διδύμου, όπου οι υποψήφιοι είναι μεταξύ άλλων ο James Corden μαζί με τη Rihanna για το φιλμ «Smurfs» του 2025 και ο Robert De Niro για τους διπλούς ρόλους του στο «The Alto Nights».

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο των Razzie Awards, περισσότερα από 1.100 μέλη από όλες τις Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και από περίπου 25 ακόμη χώρες συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Οι ψηφοφόροι είναι μέλη του Golden Raspberry Foundation, ενός οργανισμού που απαρτίζεται από κινηματογραφικούς κριτικούς και ειδικούς του κινηματογράφου. Η φετινή λίστα των υποψηφιοτήτων επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και σε μια χρονιά με μεγάλες προσδοκίες και υψηλούς προϋπολογισμούς, το Χόλιγουντ δεν αποφεύγει τις εμπορικές και καλλιτεχνικές απογοητεύσεις, τις οποίες τα Χρυσά Βατόμουρα συνεχίζουν να καταγράφουν με δηκτικό αλλά και αποκαλυπτικό τρόπο.

https://www.instagram.com/smurfsofficial/

Διάβασε επίσης: Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Razzies Οσκαρ Χρυσά Βατόμουρα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔιαMADάκια: Οι περαστικοί μοιράζονται τα όνειρα και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά

ΔιαMADάκια: Οι περαστικοί μοιράζονται τα όνειρα και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά

21.01.2026
Επόμενο
Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

21.01.2026

Δες επίσης

Netflix- Warner: Το deal των 83 δισ. που μπορεί να αλλάξει το streaming
Cinema

Netflix- Warner: Το deal των 83 δισ. που μπορεί να αλλάξει το streaming

21.01.2026
Ρεκόρ για το Netflix: Αυξήσεις συνδρομών και μεγάλα έσοδα το 2025
Cinema

Ρεκόρ για το Netflix: Αυξήσεις συνδρομών και μεγάλα έσοδα το 2025

21.01.2026
With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν
Cinema

With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

21.01.2026
Το «Marty Supreme» κυριαρχεί στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»
Cinema

Το «Marty Supreme» κυριαρχεί στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»

21.01.2026
His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος
Cinema

His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

21.01.2026
Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays
Cinema

Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays

20.01.2026
Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν
Cinema

Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

20.01.2026
Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  
Cinema

Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  

20.01.2026
Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)
Cinema

Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)

20.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!