Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα, με τη live action μεταφορά της «Χιονάτης» της Disney και το ριμέικ της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «War of the Worlds» με πρωταγωνιστή τον Ice Cube να ισοβαθμούν στην κορυφή, συγκεντρώνοντας από 6 υποψηφιότητες η καθεμία. Τα Χρυσά Βατόμουρα, γνωστά διεθνώς ως Razzies, αποτελούν την ετήσια σατιρική «αντίστροφη» απονομή των Όσκαρ και αναδεικνύουν, σύμφωνα με την κρίση των ψηφοφόρων, τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς. Η 46η τελετή απονομής είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαρτίου 2026, μία ημέρα πριν από τα Βραβεία Όσκαρ.

Η ταινία «Χιονάτη», το ριμέικ του κλασικού animation του 1937, έλαβε υποψηφιότητα για Χειρότερη Ταινία, καθώς και για Χειρότερο Ριμέικ, Χειρότερη Σκηνοθεσία και Χειρότερο Σενάριο. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Rachel Zegler στον ρόλο της Χιονάτης και η Gal Gadot ως Κακιά Βασίλισσα, ενώ οι επτά ψηφιακά δημιουργημένοι νάνοι προτάθηκαν τόσο στην κατηγορία Χειρότερου Β Ανδρικού Ρόλου όσο και στην κατηγορία Χειρότερου Ντουέτου ή Ομάδας στην Οθόνη.

Ισοβαθμώντας με τη «Χιονάτη», το «War of the Worlds» του 2025, με πρωταγωνιστές τον Ice Cube και την Eva Longoria, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του HG Wells του 1898, συγκέντρωσε επίσης 6 υποψηφιότητες. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκείνες για Χειρότερη Ταινία, Χειρότερη Σκηνοθεσία, Χειρότερο Σενάριο, Χειρότερο Ριμέικ, καθώς και για τις ερμηνείες και το Χειρότερο Ντουέτο ή Ομάδα στην Οθόνη.

Στη λίστα των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται ακόμη το ψυχολογικό θρίλερ «Hurry Up Tomorrow», η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Star Trek Section 31» και η περιπέτεια δράσης «The Electric State» του Netflix, με πρωταγωνίστρια τη Millie Bobby Brown από τη σειρά «Stranger Things».

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Χειρότερου Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Hurry Up Tomorrow», όπου υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «αναμετρηθεί» με τους Dave Bautista για το «In the Lost Lands», Ice Cube για το «War of the Worlds», Scott Eastwood για το «Alarum» και Jared Leto για το «Tron Ares».

Στην κατηγορία του Χειρότερου Γυναικείου Ρόλου, οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τις Ariana DeBose για το «Love Hurts», Milla Jovovich για το «In the Lost Lands», Natalie Portman για το «Fountain of Youth», Rebel Wilson για το «Bride Hard» και Michelle Yeoh για το «Star Trek Section 31». Μια ακόμη αξιοσημείωτη κατηγορία είναι αυτή του Χειρότερου Κινηματογραφικού Διδύμου, όπου οι υποψήφιοι είναι μεταξύ άλλων ο James Corden μαζί με τη Rihanna για το φιλμ «Smurfs» του 2025 και ο Robert De Niro για τους διπλούς ρόλους του στο «The Alto Nights».

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο των Razzie Awards, περισσότερα από 1.100 μέλη από όλες τις Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και από περίπου 25 ακόμη χώρες συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Οι ψηφοφόροι είναι μέλη του Golden Raspberry Foundation, ενός οργανισμού που απαρτίζεται από κινηματογραφικούς κριτικούς και ειδικούς του κινηματογράφου. Η φετινή λίστα των υποψηφιοτήτων επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και σε μια χρονιά με μεγάλες προσδοκίες και υψηλούς προϋπολογισμούς, το Χόλιγουντ δεν αποφεύγει τις εμπορικές και καλλιτεχνικές απογοητεύσεις, τις οποίες τα Χρυσά Βατόμουρα συνεχίζουν να καταγράφουν με δηκτικό αλλά και αποκαλυπτικό τρόπο.

