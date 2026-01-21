Η Amanda Seyfried δηλώνει ότι το βραβείο Όσκαρ δεν είναι σημαντικό

Η ηθοποιός μιλά για τη σημασία της υποψηφιότητας, τη συνέπεια στις επιλογές της και τη μακροβιότητα στην καριέρα της

Η Amanda Seyfried πρόσφατα αποκάλυψε ότι η κατάκτηση ενός Όσκαρ δεν αποτελεί προτεραιότητά της. Παρά τις επιτυχημένες ερμηνείες της και τις υποψηφιότητες σε βραβεία, η ίδια θεωρεί ότι έχει ήδη καταφέρει πολλά στην καριέρα της χωρίς τo πολυπόθητo χρυσό αγαλματίδιο.

Η ηθοποιός εξήγησε πως για εκείνη, η υποψηφιότητα είναι πιο σημαντική από τη νίκη. Πρόκειται για μια αναγνώριση που ανοίγει δρόμους και εμπιστοσύνη στο έργο της, χωρίς όμως να καθορίζει την αξία της καριέρας της.

Διάβασε επίσης: Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Η ηθοποιός τόνισε ότι η διάρκεια και η σταθερότητα στην καριέρα ενός ηθοποιού προκύπτουν από τις συνειδητές επιλογές και όχι από τα βραβεία. Οι υποψηφιότητες την ώθησαν να αναλάβει δύσκολους ρόλους και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παραγωγών και του κοινού, ενώ η ίδια εκτιμά τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή σε έργα που συνδυάζουν την τέχνη με την εμπορική επιτυχία.

Η Amanda Seyfried δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, αλλά ήταν υποψήφια για β’ γυναικείο ρόλο το 2021 για την ταινία «Mank». Επιπλέον, η ερμηνεία της στο «The Testament of Ann Lee» της απέφερε υποψηφιότητα για καλύτερη ηθοποιό στους Χρυσούς Σφαίρους και στα Critics’ Choice, γεγονός που ίσως προοιωνίζει νέα υποψηφιότητα από την Ακαδημία.

Ακόμη κι αν δεν κερδίσει ένα Όσκαρ στο μέλλον, δηλώνει ότι έχει ήδη αποδείξει την αξία της και ότι επικεντρώνεται στο να κερδίσει την εμπιστοσύνη για να αναλάβει απαιτητικούς ρόλους. Η καριέρα της έχει στιγμές έντονων επιτυχιών αλλά και μικρότερων εμπορικών αποτυχιών, όπως η ίδια παραδέχεται, όμως η συνέπεια στις επιλογές της παραμένει η βάση της πορείας της.

Διάβασε επίσης: The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

Δες κι αυτό…