Fashion 21.01.2026

Tρίγωνο φουλάρι: Το must-have αξεσουάρ για τη χειμερινή σεζόν

trigvno_kaskol
Το τριγωνικό φουλάρι αναδεικνύεται σε must-have αξεσουάρ για τη φετινή χειμερινή σεζόν, προσφέροντας στιλ, ζεστασιά και πολλούς τρόπους να το φορέσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την έλευση των χειμερινών μηνών, ένα αξεσουάρ έχει κερδίσει την προσοχή των πιο στιλάτων γυναικών: το τρίγωνο φουλάρι. Αρχικά, τα balaclava και τα bonnets κυριαρχούσαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, αλλά τώρα το τρίγωνο φουλάρι έχει γίνει η νέα κομψή προσθήκη για τις κρύες μέρες. Το ιδιαίτερο σχήμα του και η ευελιξία στη χρήση το κάνουν αμέσως ελκυστικό για κάθε εμφάνιση.

Η δημοτικότητα του αξεσουάρ ενισχύθηκε από διάσημες που το υιοθέτησαν νωρίς. Από casual εμφανίσεις με φουλάρια γύρω από το κεφάλι μέχρι πιο εκλεπτυσμένα styling με φουλάρι δεμένο στη μέση, αποδεικνύοντας πως μπορεί να γίνει το απόλυτο fashion statement του χειμώνα. Δεν είναι μόνο πρακτικό για ζέστη, αλλά και ένα κομψό στοιχείο που δίνει σχήμα, υφή και στρώσεις σε κάθε outfit.

kaskol
https://www.instagram.com/elisaserranot/

Διάβασε επίσης: Valentino Garavani: Ο άνθρωπος που έβαψε κόκκινα τα όνειρα των κομψότερων γυναικών

Γύρω από τους ώμους

Το πιο απλό και κομψό στιλ είναι να φορεθεί πάνω από τους ώμους. Τα μακριά φουλάρια δημιουργούν εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μπορούν να συνδυαστούν με χρωματιστές ή ουδέτερες αποχρώσεις, προσθέτοντας ενδιαφέρον σε κάθε look.

kaskol
https://www.instagram.com/ritamontezuma/

Σφιχτά γύρω από τον λαιμό

Για τις πολύ κρύες μέρες, το τριγωνικό φουλάρι μπορεί να δεθεί κοντά στον λαιμό. Ο διπλός κόμπος κρατά τη ζέστη και προσφέρει προστασία από τον αέρα, ενώ οι έντονες αποχρώσεις δίνουν ζωντάνια σε minimal εμφανίσεις.

kaskol
https://www.instagram.com/elisaserranot/

Φουλάρι αντί για ζώνη

Μια από τις πιο κομψές χρήσεις του φουλαριού είναι σαν ζώνη πάνω από μακριά παλτό. Ένα πολύχρωμο ή πλεκτό φουλάρι δίνει στιλ και δομή, ενώ αναδεικνύει τη μέση, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο outfit.

kaskol_foulari
https://www.instagram.com/anastasiiaholoborodko/

Ζεστασιά με στιλ

Το τριγωνικό φουλάρι είναι πλέον το πιο στιλάτο μέσο για να παραμείνεις ζεστή. Συνδυάζεται άψογα με μάλλινα παλτό, φαρδιά παντελόνια και μίνιμαλ αξεσουάρ, ενώ μπορεί να σταθεί ως πρωταγωνιστής του συνόλου χωρίς να χρειάζονται έντονα κοσμήματα.

kaskol_trigwno
https://www.instagram.com/lindatol_/

Διάβασε επίσης: Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

Δες κι αυτό…

 

Fashion fashion trend χειμώνας
