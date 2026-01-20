Mad Bubble
Η Demi Moore νέα παγκόσμια πρέσβειρα της Kérastase

Η συνεργασία με τον γαλλικό οίκο ομορφιάς επιβεβαιώνει τη διαχρονική εικόνα της ηθοποιού και τον αγώνα της για μια ελεύθερη αντίληψη της γυναικείας ομορφιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Demi Moore εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της παγκόσμιας πρέσβειρας της Kérastase, του γαλλικού οίκου πολυτελών επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Η ανακοίνωση ήρθε μόλις 24 ώρες μετά τη λαμπερή εμφάνισή της στα WWD Style Awards στη Σάντα Μόνικα, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της ηθοποιού εξακολουθεί να προκαλεί αίσθηση στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Kérastase χαρακτήρισε τη Demi Moore «αιώνια εικόνα και σύμβολο διαχρονικής ομορφιάς», περιγράφοντας μια συνεργασία που βασίζεται στην αυθεντικότητα, την κομψότητα και τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης. Για τον γαλλικό οίκο, η επιλογή της Demi Moore αποτυπώνει το όραμα μιας ομορφιάς χωρίς ηλικιακούς φραγμούς και στερεότυπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέρα από τη λαμπερή εικόνα της, η Demi Moore έχει τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί σε μια από τις πιο σταθερές φωνές ενάντια στον ηλικιακό και έμφυλο αποκλεισμό στο Χόλιγουντ. Με παρεμβάσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, η Demi Moore έχει υπερασπιστεί την ανάγκη για νέες αφηγήσεις γύρω από τις γυναίκες κάθε ηλικίας, στάση που ταυτίζεται με τις αξίες της Kérastase για μια συμπεριληπτική και βιώσιμη αντίληψη της ομορφιάς. Η ίδια η Demi Moore δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη συνεργασία. Σε ανάρτησή της στο Instagram δήλωσε «είμαι πραγματικά τιμημένη που εντάσσομαι στην οικογένεια της Kérastase ως διεθνής πρέσβειρα. Η ζωή μου διαμορφώθηκε μέσα από την αγάπη, την εξέλιξη και τις νέες εμπειρίες και τα μαλλιά μου με συνόδευσαν σε όλη αυτή τη διαδρομή».

https://www.instagram.com/demimoore/

Η κόμη της Demi Moore αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας της. Από το ξυρισμένο κεφάλι στο «Η επίλεκτη» μέχρι το τολμηρό pixie cut και τα μακριά λαμπερά μαλλιά που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή, η πορεία της μέσα από διαφορετικά στιλ έχει γίνει μέρος της κινηματογραφικής και πολιτιστικής μνήμης.

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο ανανεωμένης καλλιτεχνικής αναγνώρισης για τη Demi Moore. Μετά τις εμβληματικές ερμηνείες της στα «Ghost» και «Ανήθικη πρόταση», η Demi Moore γνώρισε πρόσφατα μια δυναμική επιστροφή με την ταινία «The Substance», ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και την πρώτη της νίκη στα Golden Globes, επισφραγίζοντας μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

