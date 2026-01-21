5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

Υγιεινά και χορταστικά γεύματα για meal prep χωρίς σαλάτες, με λαχανικά, πρωτεΐνη και γεύση για όλη την εβδομάδα

Για πολλούς, οι σαλάτες θεωρούνται η απόλυτη επιλογή για υγιεινή διατροφή, αλλά για κάποιους δεν αποτελούν πλήρες γεύμα. Συχνά νιώθουν ότι δεν χορταίνουν για πολύ ώρα και οδηγούνται σε ανθυγιεινά σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Αν θες υγιεινά γεύματα για όλη την εβδομάδα που είναι χορταστικά και γεμάτα θρεπτικά συστατικά, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που ξεφεύγουν από τις κλασικές σαλάτες.

Τα γεύματα αυτά συνδυάζουν λαχανικά, πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείς για μαραμένα φύλλα. Ακολουθούν πέντε προτάσεις για εύκολα, χορταστικά και υγιεινά γεύματα meal prep.

Μεσογειακό vegan μπολ

Τα vegan μπολ μεσογειακής έμπνευσης είναι γεμάτα πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και γεύση. Η προετοιμασία είναι γρήγορη και απλή, χωρίς πολύ μαγείρεμα, και διατηρούνται όλη την εβδομάδα, ιδανικά για όσους θέλουν ένα χορταστικό, φυτικό γεύμα.

Νούντλς με φυστικοβούτυρο και πολύχρωμα λαχανικά

Αν θεσ ένα μεγάλο μπολ noodles αλλά δεν θες να παραλείψεις τα λαχανικά, αυτή η συνταγή είναι ιδανική. Τα noodles συνδυάζονται με ένα πλήθος πολύχρωμων λαχανικών και καλύπτονται με μία κρεμώδη σάλτσα φυστικοβούτυρου που κάνει το γεύμα πλούσιο και χορταστικό.

Κολοκυθάκια γεμιστά

Τα γεμιστά κολοκυθάκια συνδυάζουν τυρί, ντοματίνια, κουκουνάρια και ψιλοκομμένο ψωμί, δημιουργώντας ένα πλήρες, νόστιμο και εύκολο στη διατήρηση γεύμα. Κάθε κολοκυθάκι αποτελεί μία μερίδα, καθιστώντας τα ιδανικά για meal prep και έτοιμα για άμεση κατανάλωση.

Κοτόπουλο τύπου Egg Roll σε μπολ

Αυτή η συνταγή ανασυνθέτει τη γεύση ενός egg roll σε μπολ, με όλα τα συστατικά μαγειρεμένα μαζί σε ένα τηγάνι. Μπορεί να σερβιριστεί μόνη της ως χαμηλή σε υδατάνθρακες επιλογή ή πάνω σε ρύζι για ένα πιο χορταστικό γεύμα.

Chickpea Shawarma wraps

Τα wraps με ρεβίθια και αρωματική shawarma είναι μια χορτοφαγική πρόταση γεμάτη φρέσκα λαχανικά και έντονη γεύση. Συνδυάζονται με σπιτική σάλτσα γιαουρτιού και zhoug, προσφέροντας ένα πλήρες γεύμα που διατηρείται όλη την εβδομάδα.

