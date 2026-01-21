Mad Bubble
Mad Bubble
Life 21.01.2026

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

salata
Υγιεινά και χορταστικά γεύματα για meal prep χωρίς σαλάτες, με λαχανικά, πρωτεΐνη και γεύση για όλη την εβδομάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Για πολλούς, οι σαλάτες θεωρούνται η απόλυτη επιλογή για υγιεινή διατροφή, αλλά για κάποιους δεν αποτελούν πλήρες γεύμα. Συχνά νιώθουν ότι δεν χορταίνουν για πολύ ώρα και οδηγούνται σε ανθυγιεινά σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Αν θες υγιεινά γεύματα για όλη την εβδομάδα που είναι χορταστικά και γεμάτα θρεπτικά συστατικά, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που ξεφεύγουν από τις κλασικές σαλάτες.

Τα γεύματα αυτά συνδυάζουν λαχανικά, πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείς για μαραμένα φύλλα. Ακολουθούν πέντε προτάσεις για εύκολα, χορταστικά και υγιεινά γεύματα meal prep.

salata_kotopoulo
Pinterest

Διάβασε επίσης: Κορεάτικη βραδιά; Αυτά τα κεφτεδάκια θα απογειώσουν το τραπέζι σου

Μεσογειακό vegan μπολ

Τα vegan μπολ μεσογειακής έμπνευσης είναι γεμάτα πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και γεύση. Η προετοιμασία είναι γρήγορη και απλή, χωρίς πολύ μαγείρεμα, και διατηρούνται όλη την εβδομάδα, ιδανικά για όσους θέλουν ένα χορταστικό, φυτικό γεύμα.

diatrofi
Pinterest

Νούντλς με φυστικοβούτυρο και πολύχρωμα λαχανικά

Αν θεσ ένα μεγάλο μπολ noodles αλλά δεν θες να παραλείψεις τα λαχανικά, αυτή η συνταγή είναι ιδανική. Τα noodles συνδυάζονται με ένα πλήθος πολύχρωμων λαχανικών και καλύπτονται με μία κρεμώδη σάλτσα φυστικοβούτυρου που κάνει το γεύμα πλούσιο και χορταστικό.

noodles
Pinterest

Κολοκυθάκια γεμιστά

Τα γεμιστά κολοκυθάκια συνδυάζουν τυρί, ντοματίνια, κουκουνάρια και ψιλοκομμένο ψωμί, δημιουργώντας ένα πλήρες, νόστιμο και εύκολο στη διατήρηση γεύμα. Κάθε κολοκυθάκι αποτελεί μία μερίδα, καθιστώντας τα ιδανικά για meal prep και έτοιμα για άμεση κατανάλωση.

kolokithakia
Pinterest

Κοτόπουλο τύπου Egg Roll σε μπολ

Αυτή η συνταγή ανασυνθέτει τη γεύση ενός egg roll σε μπολ, με όλα τα συστατικά μαγειρεμένα μαζί σε ένα τηγάνι. Μπορεί να σερβιριστεί μόνη της ως χαμηλή σε υδατάνθρακες επιλογή ή πάνω σε ρύζι για ένα πιο χορταστικό γεύμα.

egg_roll
Pinterest

Chickpea Shawarma wraps

Τα wraps με ρεβίθια και αρωματική shawarma είναι μια χορτοφαγική πρόταση γεμάτη φρέσκα λαχανικά και έντονη γεύση. Συνδυάζονται με σπιτική σάλτσα γιαουρτιού και zhoug, προσφέροντας ένα πλήρες γεύμα που διατηρείται όλη την εβδομάδα.

Pinterest

Διάβασε επίσης: To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή συνταγή φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

21.01.2026
Επόμενο
Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

21.01.2026

Δες επίσης

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό
Life

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

21.01.2026
Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο
Life

Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

21.01.2026
8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)
Fitness

8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)

21.01.2026
Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026
Beauty

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

21.01.2026
Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό
Fashion

Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

21.01.2026
Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα
Life

Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα

21.01.2026
Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος
Beauty

Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

21.01.2026
Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)
Life

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)

21.01.2026
Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton
Fashion

Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!