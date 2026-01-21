Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

Έξω γίνεται χαμός, οι κεραυνοί κάνουν party και εσύ είσαι (ελπίζουμε) κάτω από μια κουβέρτα με το κινητό στο χέρι. Μπορεί η βροχή να μας χαλάει τα πλάνα για βόλτα, αλλά για τους σκηνοθέτες των μεγαλύτερων stars, το νερό είναι το απόλυτο εφέ! Από τα ‘90s μέχρι σήμερα, η βροχή έχει χαρίσει το απαραίτητο δράμα και coolness σε clips που έχουν συγκεντρώσει δισεκατομμύρια views.

Στο Mad.gr συγκεντρώσαμε 4 iconic music videos που αν τα δεις τώρα, θα νιώσεις ότι ο καιρός έξω είναι απλά ένα… ακριβό set γυρίσματος!

1. Rihanna – Umbrella

Δεν θα μπορούσε να λείπει η «βασίλισσα της βροχής». Μπορεί το τραγούδι να μιλάει για προστασία κάτω από μια ομπρέλα, αλλά το visual με την Rihanna να χορεύει μέσα στα νερά με το black & silver look της, καθόρισε τα late ’00s. Ένα video που έκανε την ομπρέλα το πιο hot accessory της pop.

Διάβασε επίσης: Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή

2.Taylor Swift – Delicate

Αν υπάρχει ένα video clip που αποθεώνει το «χορεύω στη βροχή σαν να μη με βλέπει κανείς», είναι αυτό! Η Taylor, αφού συνειδητοποιεί ότι έχει γίνει «αόρατη», ξεπερνάει κάθε φραγμό και παραδίδει έναν από τους πιο viral χορούς της καριέρας της στους βρεγμένους δρόμους της πόλης.

3. Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Αν η καταιγίδα είχε εθνικό ύμνο, θα ήταν αυτός! Η Gaga και η Ariana ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα φουτουριστικό, cyberpunk σκηνικό όπου η βροχή δεν σταματά δευτερόλεπτο. Το «Rain On Me» δεν είναι ένα «θλιμμένο» τραγούδι για τη βροχή, αλλά ένα dance track που σου λέει: «Θα βραχώ, αλλά τουλάχιστον είμαι ζωντανή».

4. Guns N’ Roses – November Rain

Ο ορισμός του «Epic» (γι’ αυτό το κρατήσαμε για το τέλος). Το solo του Slash έξω από την εκκλησία ενώ αρχίζει η καταιγίδα είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη σκηνή στην ιστορία των rock videos. 9 λεπτά καθαρού δράματος που αποδεικνύουν ότι η βροχή και η rock πάνε μαζί όσο τίποτα άλλο.

Mad Tip: Μην αφήνεις τα visuals να σε ξεγελούν! Η Taylor και η Gaga μπορεί να δείχνουν cool βρεγμένες, αλλά στην πραγματική ζωή η υγρασία της Αθήνας είναι ο νούμερο ένα εχθρός του styling. Αν δεν θέλεις να καταλήξεις με μαλλιά «ηλεκτρική εκκένωση», δες εδώ πώς να σώσεις το χτένισμά σου από το φριζάρισμα της καταιγίδας