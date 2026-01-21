Mad Bubble
Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

Επειδή ο καιρός στην Αθήνα θέλει το κατάλληλο soundtrack και το σωστό visual
Mad.gr

Έξω γίνεται χαμός, οι κεραυνοί κάνουν party και εσύ είσαι (ελπίζουμε) κάτω από μια κουβέρτα με το κινητό στο χέρι. Μπορεί η βροχή να μας χαλάει τα πλάνα για βόλτα, αλλά για τους σκηνοθέτες των μεγαλύτερων stars, το νερό είναι το απόλυτο εφέ! Από τα ‘90s μέχρι σήμερα, η βροχή έχει χαρίσει το απαραίτητο δράμα και coolness σε clips που έχουν συγκεντρώσει δισεκατομμύρια views.

Στο Mad.gr συγκεντρώσαμε 4 iconic music videos που αν τα δεις τώρα, θα νιώσεις ότι ο καιρός έξω είναι απλά ένα… ακριβό set γυρίσματος!

1. Rihanna – Umbrella

Δεν θα μπορούσε να λείπει η «βασίλισσα της βροχής». Μπορεί το τραγούδι να μιλάει για προστασία κάτω από μια ομπρέλα, αλλά το visual με την Rihanna να χορεύει μέσα στα νερά με το black & silver look της, καθόρισε τα late ’00s. Ένα video που έκανε την ομπρέλα το πιο hot accessory της pop.

Διάβασε επίσης: Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή

2.Taylor Swift – Delicate

Αν υπάρχει ένα video clip που αποθεώνει το «χορεύω στη βροχή σαν να μη με βλέπει κανείς», είναι αυτό! Η Taylor, αφού συνειδητοποιεί ότι έχει γίνει «αόρατη», ξεπερνάει κάθε φραγμό και παραδίδει έναν από τους πιο viral χορούς της καριέρας της στους βρεγμένους δρόμους της πόλης.

3. Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me 

Αν η καταιγίδα είχε εθνικό ύμνο, θα ήταν αυτός! Η Gaga και η Ariana ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα φουτουριστικό, cyberpunk σκηνικό όπου η βροχή δεν σταματά δευτερόλεπτο. Το «Rain On Me» δεν είναι ένα «θλιμμένο» τραγούδι για τη βροχή, αλλά ένα dance track που σου λέει: «Θα βραχώ, αλλά τουλάχιστον είμαι ζωντανή».

4. Guns N’ Roses – November Rain

Ο ορισμός του «Epic» (γι’ αυτό το κρατήσαμε για το τέλος). Το solo του Slash έξω από την εκκλησία ενώ αρχίζει η καταιγίδα είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη σκηνή στην ιστορία των rock videos. 9 λεπτά καθαρού δράματος που αποδεικνύουν ότι η βροχή και η rock πάνε μαζί όσο τίποτα άλλο.

Mad Tip: Μην αφήνεις τα visuals να σε ξεγελούν! Η Taylor και η Gaga μπορεί να δείχνουν cool βρεγμένες, αλλά στην πραγματική ζωή η υγρασία της Αθήνας είναι ο νούμερο ένα εχθρός του styling. Αν δεν θέλεις να καταλήξεις με μαλλιά «ηλεκτρική εκκένωση», δες εδώ πώς να σώσεις το χτένισμά σου από το φριζάρισμα της καταιγίδας

Ariana Grade Guns N’ Roses Lady Gaga RIHANNA VIDEOCLIP βροχή καταιγίδα
