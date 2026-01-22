Ο Μάριο Μπανούσι τιμάται με τον Αργυρό Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας

Σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις της νεότερης γενιάς δημιουργών, ο Μάριο Μπανούσι τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα της Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία και εντυπωσιακή πορεία του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή. Ο 27χρονος Ελληνοαλβανός σκηνοθέτης και περφόρμερ, που έχει ήδη κερδίσει την προσοχή κοινού και κριτικών διεθνώς, αναδεικνύεται έτσι στον νεότερο άνθρωπο στην ιστορία του θεσμού που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμή. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της Μπιενάλε της Βενετίας, έπειτα από εισήγηση του Willem Dafoe, καλλιτεχνικού διευθυντή του Τμήματος Θεάτρου. Παράλληλα, ο Χρυσός Λέοντας για τη συνολική προσφορά στο θέατρο απονέμεται στην Ιταλίδα σκηνοθέτρια θεάτρου και όπερας Emma Dante. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου, από τις 7 έως τις 21 Ιουνίου 2026, στην έδρα της Μπιενάλε στο Ca’ Giustinian της Βενετίας.

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της βράβευσης, ο Willem Dafoe δήλωσε: «Με την σχεδόν αυτοβιογραφική του αφήγηση, η οποία εκτείνεται στις εμπειρίες του πένθους, του θρήνου, της απουσίας και των οικογενειακών παραδόσεων, ο Μάριο Μπανούσι αποκαλύπτεται μέσα από την ποιητική, ελλειπτική του γλώσσα, που αποτελείται περισσότερο από σιωπές παρά από λέξεις, ωστόσο είναι βαθιά υποβλητική και οδυνηρά επικοινωνιακή. Η μνήμη, οι ήχοι της καθημερινότητας και τα μικρά πράγματα της ζωής, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι, γύρω από τους οποίους γιορτάζονται οικείες αλλά ταυτόχρονα κοινές, παγκόσμιες τελετουργίες. Αναμνήσεις, όνειρα, συνύπαρξη και απώλεια ξεδιπλώνονται σε ακολουθίες φαινομενικά απλών πράξεων που, στην πραγματικότητα, μεταξύ ριζοσπαστικού ρεαλισμού και προοπτικών πτήσεων σε αφηρημένες διαστάσεις, ανοίγουν το δρόμο για συμβολικά ταξίδια στα αρχέτυπα του ανθρώπινου. Το θέατρο του Μάριο Μπανούσι, τόσο άμεσα οικείο και βαθιά ριζωμένο στην βαλκανική κουλτούρα, γνωρίζει επίσης πώς να είναι ευφυώς πολιτικό, ένα αιχμηρό πλήγμα στις αντιφάσεις της εποχής μας».

Ο ίδιος ο Μάριο Μπανούσι αντέδρασε με έντονη συγκίνηση στη διάκριση, γράφοντας πριν από λίγη ώρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι, κοιτάζοντας τη λίστα των ανθρώπων που έχουν βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα: Φελίνι, Λίντελ, Κουροσάβα, Μπιάνκι, Γκουαντανίνο κ.ά., βλέπω τώρα το δικό μου όνομα… Αυτό το βραβείο θα μου θυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, φτωχοί, χωρίς να γνωρίζουν πού θα κατέληγαν, καθοδηγούμενοι μόνο από την ελπίδα. Θα μου θυμίζει τον εαυτό μου στο σχολείο, να ονειρεύεται τη ζωή που ζω σήμερα, ενώ πολλοί δάσκαλοι μου έλεγαν ότι θα αποτύχω. Θα μου θυμίζει από πού προέρχομαι και το φτωχό μικρό μου σπίτι στην Αλβανία γεμάτο αγάπη. Θα μου θυμίζει ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο δημιουργώ. Θα μου θυμίζει τους ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά μου, αλλά και εκείνους που τη μισούν, γιατί είναι αδύνατο να ευχαριστήσεις τους πάντες (ευτυχώς). Τώρα, εκτός από τη γάτα μου, την οποία αγαπώ ατελείωτα, θα έχω και ένα ακόμα μικρό λιοντάρι που θα μου θυμίζει πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την αγάπη που δείχνετε για τη δουλειά μου. Μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.

Ευχαριστώ όλους αυτούς με τους οποίους έχω δουλέψει μέχρι τώρα, που με αποδέχονται και βοηθούν να γίνουν πραγματικότητα ακόμα και οι πιο τρελές ιδέες μου. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας την επόμενη δουλειά μου. Τη δημιουργώ με τη μεγαλύτερη έμπνευση που έχω νιώσει ποτέ… θα είναι τόσο κόκκινη όσο το χαλί στη Βενετία. Σας ευχαριστώ, Μπιενάλε της Βενετίας! Είμαι επίσης περήφανος που μπορώ να πω ότι είμαι ο νεότερος άνθρωπος στην ιστορία που έλαβε τον Αργυρό Λέοντα!».

Ο Μάριο Μπανούσι γεννήθηκε το 1998 στην Ελλάδα και μεγάλωσε στην Αλβανία έως την ηλικία των έξι ετών, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και σύντομα διαμόρφωσε μια εντελώς προσωπική σκηνική γλώσσα. Η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «Pranvera», συμμετείχε το φθινόπωρο του 2021 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TIFF. Το 2017 εργάστηκε ως βοηθός του Ευριπίδη Λασκαρίδη στην performance «THIRIO», η οποία παρουσιάστηκε στην Μπιενάλε της Αθήνας.

Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά στο θέατρο ήταν η περφόρμανς «Ragada», μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ ROOMS 2022 σε διοργάνωση του Γεράσιμου Καππάτου και αργότερα στο Θέατρο Στη Σάλα. Ακολούθησε το «Goodbye Lindita», που παρουσιάστηκε στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Αν και αρχικά ήταν προγραμματισμένο να παιχτεί για τρεις εβδομάδες, παρέμεινε στο ρεπερτόριο για τρία χρόνια, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία από κοινό και κριτικούς, πριν ξεκινήσει διεθνή περιοδεία.

Το τρίτο μέρος της τριλογίας του, «Taverna Miresia – Mario Bella Anastasia», έτυχε θερμής υποδοχής σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Η πιο πρόσφατη θεατρική του δουλειά ήταν το «Mami», που παρουσιάστηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τον Ιανουάριο του 2025. Πριν από λίγες ημέρες το έργο παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ η «Taverna Miresia» επαναλήφθηκε τον Δεκέμβριο στην Πειραιώς 260.

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ολόκληρη την τριλογία των έργων του «Ragada», «Goodbye Lindita» και «Taverna Miresia» υπό τον τίτλο Romance Familiare. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στους New York Times: «Θέλω να δημιουργώ θέατρο που οι άνθρωποι το νιώθουν, όχι θέατρο που απλώς το καταλαβαίνουν. Θέλω να φαντάζεστε τις δικές σας ιστορίες, να βλέπετε τη δική σας ζωή και μετά να ζείτε με αυτό».

Με τη διάκριση αυτή, ο Μάριο Μπανούσι επιβεβαιώνει ότι αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και υποσχόμενες φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μια βαθιά προσωπική, ποιητική και πολιτικά ευαίσθητη καλλιτεχνική πρόταση.

