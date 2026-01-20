Mad Bubble
«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ» της Debbie Isitt – Θέατρο Βεάκη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Αθήνα! «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ» της Debbie Isitt. Μια μαύρη κωμωδία για τον έρωτα, την προδοσία και την… κουζίνα! Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος. Με τους: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότση και Έλενα Χαραλαμπούδη
«Η Γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» της Debbie Isitt, η εμβληματική μαύρη κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, μετά τον πρώτο κύκλο παραστάσεων που ενθουσίασε το κοινό της Θεσσαλονίκης, έρχεται και στην Αθήνα, στο Θέατρο Βεάκη από 16 Ιανουαρίου 2026.

Στο επίκεντρο της εμβληματικής μαύρης κωμωδίας, βρίσκονται τρεις σπουδαίοι ερμηνευτές με δυναμισμό και σκηνική ακρίβεια: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης και Έλενα Χαραλαμπούδη.

Ένα ερωτικό τρίγωνο εκρήγνυται μέσα από ένα δείπνο με απρόβλεπτο μενού. Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα. Όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί ούτε το στομάχι ούτε την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην – και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο δείπνο. Τι σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα σε έναν άπιστο σύζυγο;

Το έργο, παιγνιώδες και σαρκαστικό, συνδυάζει υψηλές δόσεις καυστικού χιούμορ και σκοτεινής ειρωνείας, φωτίζοντας τις πιο πικάντικες, γλυκόπικρες και οδυνηρές πτυχές των ερωτικών σχέσεων – σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και την αμηχανία, την απόλαυση και την τιμωρία.

Η μαύρη κωμωδία της Debbie Isitt γράφτηκε το 1991 και έκανε την πρεμιέρα της στο Arts Centre του Λονδίνου, αφήνοντας από τότε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο διεθνές θεατρικό ρεπερτόριο. Από την πρώτη παρουσίασή του μέχρι και σήμερα, το έργο ανεβαίνει συνεχώς σε όλο τον κόσμο, συγκινώντας κοινό και κριτικούς. Μια γαστριμαργική -και συναισθηματική- σπουδή πάνω στην αγάπη, τη ζήλια και την προδοσία, που με βιτριολικό σαρκασμό επιβεβαιώνει την παλιά ρήση: «η καρδιά ενός άντρα περνάει από το στομάχι του».

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Ο Κεν εγκαταλείπει τη γυναίκα του Χίλαρι ύστερα από 20 χρόνια γάμου, για χάρη της νεαρής και εκρηκτικής Λόρα. Όταν όμως διαπιστώνει πως η νέα του ζωή δεν περιλαμβάνει ούτε σπιτικό φαγητό, ούτε συναισθηματική ασφάλεια, αρχίζει να νοσταλγεί τη Χίλαρι. Εκείνη, φαινομενικά συγκαταβατική, τους προσκαλεί σε δείπνο… Μόνο που αυτό που θα σερβιριστεί στο τραπέζι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι μια καλά μαγειρεμένη πράξη εκδίκησης.

Τη σκηνογραφία της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Γαβαλάς, τα κοστούμια σχεδιάζει η Νινέτα Ζαχαροπούλου, ενώ τους φωτισμούς αναλαμβάνει ο Νίκος Βλασόπουλος.

Η παράσταση «Η Γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» έρχεται να μας προκαλέσει και να μας θυμίσει ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται – ενίοτε – και ζεστό.

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Λαέρτης Μαλκότσης
Έλενα Χαραλαμπούδη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Στελίνα Καρασαββίδου
Βοηθός Σκηνογράφου: Χριστίνα Παπαβασιλείου
Φωτογραφίες & Artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου
Social Media: Renegade Media
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, η παράσταση συνεχίζει στην Αθήνα, στο Θέατρο Βεάκη, από 16/1
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 & στις 21:00
Κυριακή στις 18:00 & στις 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
more.com – Κάντε κλικ ΕΔΩ

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

