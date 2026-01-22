Οι ταινίες της εβδομάδας: Το αριστούργημα της Chloé Zhao, η Κάρλα και ντοκιμαντέρ στα σινεμά

Το πολυβραβευμένο «Hamnet», το σπαρακτικό «Karla», το θρίλερ «Mercy», δύο δυνατά ντοκιμαντέρ και ένα animation στις επιλογές της εβδομάδας

Από το σπαρακτικό δράμα εποχής μέχρι το σύγχρονο κοινωνικό θρίλερ, από την επιστημονική φαντασία μέχρι το animation για όλη την οικογένεια και το ιστορικό ντοκιμαντέρ, οι σκοτεινές αίθουσες γεμίζουν αυτή την εβδομάδα με ιστορίες που υπόσχονται έντονα συναισθήματα, δυνατές εικόνες και τροφή για σκέψη. Το νέο κινηματογραφικό πρόγραμμα συνδυάζει μεγάλες διεθνείς παραγωγές με πολυβραβευμένες ευρωπαϊκές ταινίες και αξιόλογες ελληνικές δημιουργίες, προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

Στο επίκεντρο ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη και ήδη βραβευμένη ταινία «Άμνετ» της Chloé Zhao, μια συγκινητική κινηματογραφική μεταφορά που φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά του William Shakespeare και τη γέννηση του «Άμλετ» μέσα από την απώλεια και το πένθος. Δίπλα της, το γερμανικό δράμα «Κάρλα» αγγίζει με ωμό ρεαλισμό το θέμα της παιδικής κακοποίησης και της σιωπής, ενώ το θρίλερ «Η Εσχάτη των Ποινών» φέρνει στο προσκήνιο έναν εφιαλτικό κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει αποφάσεις ζωής και θανάτου.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Κλασικός Jim Jarmusch και Καποδίστριας στα σινεμά

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από δύο δυνατά ντοκιμαντέρ που συνομιλούν με την Ιστορία και τη μνήμη. Το ελληνικό «Επιστροφή στην Πατρίδα» ακολουθεί έναν Γερμανό ψυχίατρο σε ένα προσωπικό ταξίδι αντιμέτωπο με το ναζιστικό παρελθόν της οικογένειάς του, ενώ το «Οι δικοί μου άνθρωποι» φωτίζει την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος μέσα από ένα βαθιά προσωπικό βλέμμα. Για τους μικρούς, και όχι μόνο, θεατές, το animation «Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας» υπόσχεται μια τρυφερή και συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη φαντασία, χιούμορ και μηνύματα θάρρους και φιλίας.

Είτε αναζητάτε ένα μεγάλο κινηματογραφικό δράμα, είτε μια κοινωνική ιστορία που σοκάρει, είτε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που προβληματίζει, είτε ένα ντοκιμαντέρ που συγκινεί, είτε απλώς μια οικογενειακή έξοδο με άρωμα περιπέτειας, οι πρεμιέρες της εβδομάδας προσφέρουν έναν πλούσιο και πολυσυλλεκτικό κινηματογραφικό χάρτη.

Άμνετ

Η αριστουργηματική και βραβευμένη ταινία της Chloé Zhao

(«Hamnet») Δραματική ταινία αμερικανικής και αγγλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Chloé Zhao, με τους Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe, Emily Watson κ.ά.

Η ταινία απέσπασε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Πρωταγωνιστικού Ρόλου για την Jessie Buckley) και θεωρείται φαβορί για Όσκαρ.

Με λίγα λόγια… Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών William Shakespeare και η Agnes βιώνουν έναν παθιασμένο έρωτα που οδηγεί σε γάμο. Αποκτούν τρία παιδιά και, όσο εκείνος καταξιώνεται στη θεατρική σκηνή του Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένειά τους. Ένα τραγικό γεγονός θα κλονίσει τον ισχυρό δεσμό τους, αλλά θα αποτελέσει και το έναυσμα για τη συγγραφή του διαχρονικού αριστουργήματος «Hamlet».

Η Κάρλα

Η σιωπή ενός παιδιού και η μάχη για δικαιοσύνη

(«Karla») Δραματική ταινία γερμανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Christina Tournatzi, με τους Elise Krieps, Rainer Bock, Imogen Kogge κ.ά.

Με λίγα λόγια… Στη Γερμανία των αρχών της δεκαετίας του ’60, η δωδεκάχρονη Karla το σκάει από το σπίτι της για να καταγγείλει την πολύχρονη κακοποίησή της από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο ηλικιωμένος δικαστής Lamy αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την αδιαπέραστη στάση ενός ανεπανόρθωτα τραυματισμένου και φοβισμένου παιδιού, που δυσκολεύεται να μιλήσει.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Θρίλερ με Jodie Foster, ζόμπι με Daisy Ridley, χαμός με Jack Black

Η Εσχάτη των Ποινών

Όταν η ΑΙ παίρνει αποφάσεις ζωής και θανάτου

(«Mercy») Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Timur Bekmambetov, με τους Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis κ.ά.

Με λίγα λόγια… Στο κοντινό μέλλον, ένας ντετέκτιβ δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του σε ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, του οποίου υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής, πριν αυτό αποφασίσει οριστικά για την τύχη του.

Επιστροφή στην Πατρίδα

Ένα ταξίδι μνήμης απέναντι στο βάρος της Ιστορίας

(«Return to Homeland») Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία σε σκηνοθεσία Χρύσας Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη. Το ντοκιμαντέρ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, καθώς και βραβείο κοινού στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Φτερά, ένα ροζ φλαμίνγκο και η Γερτρούδη

Με λίγα λόγια… Ο Titus Milech, Γερμανός ψυχίατρος, ύστερα από χρόνια άρνησης της καταγωγής του λόγω της ναζιστικής κληρονομιάς, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του, τη Γερμανία. Επισκέπτεται τόπους μνήμης και συναντά ανθρώπους σε μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής αλήθειας και αναζήτησης απαντήσεων για τον παραλογισμό του παρελθόντος.

Ο Χόπερ και το μυστικό της μαρμότας

Μια περιπέτεια φιλίας, θάρρους και μαγείας

(«Chickenhare and the Secret of the Groundhog») Ταινία κινουμένων σχεδίων βελγικής και γαλλικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Benjamin Mousquet. Μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των με τις φωνές των Πέτρος Κονόμου, Σεμέλη Κυριαζή, Άρης Κυπριανού, Έλενα Ολυμπίου κ.ά. Παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave («Οι Αχώριστοι», «Το Σκυλάκι της Βασίλισσας», «Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα»), με επίσημη συμμετοχή στο Annecy International Animation Film Festival και περισσότερα από 1.000.000 εισιτήρια στην Ευρώπη.

Με λίγα λόγια… Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Hopper ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να εντοπίσει την αρχαία δύναμη.

Οι δικοί μου άνθρωποι

Μνήμη, ταυτότητα και το άγνωστο πρόσωπο της ελληνικής Ιστορίας

(«My People») Ντοκιμαντέρ παραγωγής Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Δανίας σε σκηνοθεσία Anna Rezan.

Μία συμπαραγωγή της Άννας Ρεζάν με τον Ζαφείρη Χαϊτίδη και τους βραβευμένους με Όσκαρ Mitchell Block («Big Mama») και Kim Magnusson («Helium»).

Με λίγα λόγια… Η ταινία φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με επίκεντρο την Κατοχή, την αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο της Εκκλησίας. Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας, της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει καταπιαστεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος, ξετυλίγεται ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης της οικογενειακής της ιστορίας.

Το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί και διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Los Angeles Greek Film Festival, το San Francisco Greek Film Festival, το Cyprus International Film Festival, το Vail Film Festival, το Bridges International Film Festival και το Greek International Film Festival Tour of Canada.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση

Δες κι αυτό…