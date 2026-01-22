Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE

Η RAYE, η υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια και δημιουργός που ξεκίνησε το 2026 με το πρώτο νούμερο 1 single της χρονιάς, το «Where Is My Husband», δεν παύει να προσθέτει νέα κεφάλαια σε μια ήδη εντυπωσιακή καριέρα. Έχει καταρρίψει το ρεκόρ για τα περισσότερα BRIT Awards σε μία μόνο βραδιά, έχει ανοίξει συναυλίες της Taylor Swift και έχει γράψει τραγούδια για τη Beyoncé. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ελάχιστοι γνώριζαν το βάθος της κλασικής της εκπαίδευσης, το οποίο ήρθε στο φως όταν πρώην συμμαθήτριά της ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο όπου η RAYE, σε εφηβική ηλικία, παίζει τσέλο στην ορχήστρα του σχολείου της.

Η RAYE, σήμερα 28 ετών, μεγάλωσε σε ένα έντονα μουσικό πεντηκοστιανό εκκλησιαστικό περιβάλλον. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν μουσικός διευθυντής και υπεύθυνος λατρείας στην εκκλησία, της δίδαξε πιάνο στο σπίτι από πολύ μικρή ηλικία. Η ίδια έχει περιγράψει ότι έσπρωχνε τα χέρια του από τα πλήκτρα για να παίξει μόνη της και ότι ερωτεύτηκε αμέσως το όργανο. Εκτός από το πιάνο, έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με το φλάουτο, την κιθάρα και το μπάσο, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλά από τα τραγούδια της μεταφράζονται τόσο φυσικά σε συμφωνικές και ορχηστρικές εκτελέσεις.

Σε ηλικία 14 ετών, η RAYE πέρασε με επιτυχία την ακρόαση για το BRIT School, αν και αργότερα αποχώρησε. Όπως έχει αναφέρει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έφτασε μέχρι το Grade 5 στο πιάνο και εργάστηκε συστηματικά στη θεωρία της μουσικής και στη φωνητική της εκπαίδευση. Το πρόσφατο βίντεο στο TikTok επιβεβαίωσε ότι, ως έφηβη, συμμετείχε και στην ορχήστρα του σχολείου της ως τσελίστρια, προσθέτοντας ακόμη ένα όργανο στο ήδη εντυπωσιακό της ρεπερτόριο.

Η σχέση της RAYE με την κλασική μουσική φάνηκε ξεκάθαρα και στη συναυλία της στο Royal Albert Hall το 2025, όπου παρουσίασε την ορχηστρική εκδοχή του άλμπουμ της «My 21st Century Soul», σε μια παράσταση με τίτλο «My 21st Century Symphony». Στην παραγωγή συμμετείχε και η Heritage Orchestra.

Η βιολονίστρια Jennymay Logan, μέλος του Elysian Collective και σταθερή συνεργάτιδα καλλιτεχνών όπως οι Florence and the Machine και Jarvis Cocker, έπαιξε σε εκείνη τη συναυλία και μίλησε με ενθουσιασμό για τη RAYE. Η Jennymay Logan δήλωσε ότι «ήταν ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα live που έχουμε κάνει ποτέ, με τη RAYE να δίνει τα πάντα και το κοινό να μην μπορεί να συγκρατήσει την αγάπη του για μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην κορυφή της φόρμας της». Η ίδια πρόσθεσε ότι «ήταν ένα από τα καλύτερα live που έχω κάνει σε ολόκληρη τη ζωή μου. Ήταν ανατριχιαστικό, γεμάτο ρίγη συγκίνησης, και τέτοιες στιγμές δεν τις ζεις συχνά».

Εξηγώντας τον λόγο, η Jennymay Logan σημείωσε ότι «γνωρίζει τη μουσική σε βάθος. Παρακολουθώντας την να ενορχηστρώνει και να παράγει η ίδια τη δουλειά της, βλέπεις πόσο πολύ αγαπά τον ήχο και πόσο καλά τον κατανοεί. Οι αρμονίες της είναι λαμπρές και πανέμορφες». Η πρώιμη μουσική εκπαίδευση της RAYE φαίνεται πως απέδωσε καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τις πλούσιες ορχηστρικές της ενορχηστρώσεις και την υψηλή αισθητική της παραγωγής της. Η Jennymay Logan κατέληξε λέγοντας ότι «η RAYE είναι πραγματικά ενθουσιασμένη με τη μουσική και αυτό περνάει απόλυτα στον κόσμο. Έμοιαζε με εκείνα τα live όπου νιώθεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε κάποιον πραγματικά σπουδαίο μουσικό, κάποιον που θα μείνει στην ιστορία».

