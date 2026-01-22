Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 22.01.2026

Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE

Η τραγουδίστρια του «Where Is My Husband» μεγάλωσε σε αυστηρό μουσικό περιβάλλον και απέκτησε βαθιά γνώση της μουσικής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η RAYE, η υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια και δημιουργός που ξεκίνησε το 2026 με το πρώτο νούμερο 1 single της χρονιάς, το «Where Is My Husband», δεν παύει να προσθέτει νέα κεφάλαια σε μια ήδη εντυπωσιακή καριέρα. Έχει καταρρίψει το ρεκόρ για τα περισσότερα BRIT Awards σε μία μόνο βραδιά, έχει ανοίξει συναυλίες της Taylor Swift και έχει γράψει τραγούδια για τη Beyoncé. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ελάχιστοι γνώριζαν το βάθος της κλασικής της εκπαίδευσης, το οποίο ήρθε στο φως όταν πρώην συμμαθήτριά της ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο όπου η RAYE, σε εφηβική ηλικία, παίζει τσέλο στην ορχήστρα του σχολείου της.

Η RAYE, σήμερα 28 ετών, μεγάλωσε σε ένα έντονα μουσικό πεντηκοστιανό εκκλησιαστικό περιβάλλον. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν μουσικός διευθυντής και υπεύθυνος λατρείας στην εκκλησία, της δίδαξε πιάνο στο σπίτι από πολύ μικρή ηλικία. Η ίδια έχει περιγράψει ότι έσπρωχνε τα χέρια του από τα πλήκτρα για να παίξει μόνη της και ότι ερωτεύτηκε αμέσως το όργανο. Εκτός από το πιάνο, έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με το φλάουτο, την κιθάρα και το μπάσο, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλά από τα τραγούδια της μεταφράζονται τόσο φυσικά σε συμφωνικές και ορχηστρικές εκτελέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Σε ηλικία 14 ετών, η RAYE πέρασε με επιτυχία την ακρόαση για το BRIT School, αν και αργότερα αποχώρησε. Όπως έχει αναφέρει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έφτασε μέχρι το Grade 5 στο πιάνο και εργάστηκε συστηματικά στη θεωρία της μουσικής και στη φωνητική της εκπαίδευση. Το πρόσφατο βίντεο στο TikTok επιβεβαίωσε ότι, ως έφηβη, συμμετείχε και στην ορχήστρα του σχολείου της ως τσελίστρια, προσθέτοντας ακόμη ένα όργανο στο ήδη εντυπωσιακό της ρεπερτόριο.

Η σχέση της RAYE με την κλασική μουσική φάνηκε ξεκάθαρα και στη συναυλία της στο Royal Albert Hall το 2025, όπου παρουσίασε την ορχηστρική εκδοχή του άλμπουμ της «My 21st Century Soul», σε μια παράσταση με τίτλο «My 21st Century Symphony». Στην παραγωγή συμμετείχε και η Heritage Orchestra.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βιολονίστρια Jennymay Logan, μέλος του Elysian Collective και σταθερή συνεργάτιδα καλλιτεχνών όπως οι Florence and the Machine και Jarvis Cocker, έπαιξε σε εκείνη τη συναυλία και μίλησε με ενθουσιασμό για τη RAYE. Η Jennymay Logan δήλωσε ότι «ήταν ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα live που έχουμε κάνει ποτέ, με τη RAYE να δίνει τα πάντα και το κοινό να μην μπορεί να συγκρατήσει την αγάπη του για μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην κορυφή της φόρμας της». Η ίδια πρόσθεσε ότι «ήταν ένα από τα καλύτερα live που έχω κάνει σε ολόκληρη τη ζωή μου. Ήταν ανατριχιαστικό, γεμάτο ρίγη συγκίνησης, και τέτοιες στιγμές δεν τις ζεις συχνά».

@ggggggggggggggggggg00 Just chilling with superstars. She would laugh if she saw this btw #raye #fyp ♬ son original – This account may contain RAYE

Εξηγώντας τον λόγο, η Jennymay Logan σημείωσε ότι «γνωρίζει τη μουσική σε βάθος. Παρακολουθώντας την να ενορχηστρώνει και να παράγει η ίδια τη δουλειά της, βλέπεις πόσο πολύ αγαπά τον ήχο και πόσο καλά τον κατανοεί. Οι αρμονίες της είναι λαμπρές και πανέμορφες». Η πρώιμη μουσική εκπαίδευση της RAYE φαίνεται πως απέδωσε καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τις πλούσιες ορχηστρικές της ενορχηστρώσεις και την υψηλή αισθητική της παραγωγής της. Η Jennymay Logan κατέληξε λέγοντας ότι «η RAYE είναι πραγματικά ενθουσιασμένη με τη μουσική και αυτό περνάει απόλυτα στον κόσμο. Έμοιαζε με εκείνα τα live όπου νιώθεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε κάποιον πραγματικά σπουδαίο μουσικό, κάποιον που θα μείνει στην ιστορία».

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Raye TikTok κλασσική μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το beauty μυστικό της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που κάνει τη διαφορά στο δέρμα

Το beauty μυστικό της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που κάνει τη διαφορά στο δέρμα

22.01.2026
Επόμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Το αριστούργημα της Chloé Zhao, η Κάρλα και ντοκιμαντέρ στα σινεμά

Οι ταινίες της εβδομάδας: Το αριστούργημα της Chloé Zhao, η Κάρλα και ντοκιμαντέρ στα σινεμά

22.01.2026

Δες επίσης

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice
Μουσικά Νέα

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice

22.01.2026
Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

22.01.2026
Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»
Μουσικά Νέα

Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»

22.01.2026
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

22.01.2026
Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl
Μουσικά Νέα

Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

22.01.2026
Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans

21.01.2026
Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!
Videoclips

Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

21.01.2026
Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles
Μουσική

Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

21.01.2026
Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026