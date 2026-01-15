Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση

Άκρως ενδιαφέρουσα η κινηματογραφική ατζέντα αυτής της εβδομάδας, η οποία αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο το εύρος και την πολυφωνία του σύγχρονου σινεμά. Από αμερικανικές παραγωγές με σταρ πρώτης γραμμής και διεθνείς διακρίσεις, όπως το «Marty Supreme», μέχρι σινεφίλ έργα δημιουργών με ξεκάθαρη προσωπική σφραγίδα, όπως τα «Τι σου Λέει Αυτή η Φύση» και «Kontinental ’25», animation για μικρούς και μεγάλους με το «Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν Ήξερε Κολύμπι», αλλά και ένα ντοκιμαντέρ που συνομιλεί ευθέως με τις αγωνίες της εποχής μας, την «Ύβρη της Ανθρωπότητας», οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες προσφέρουν επιλογές για κάθε γούστο και κάθε διάθεση.

Η εβδομάδα ισορροπεί ανάμεσα στο θέαμα και τον στοχασμό: από την ιστορία ενός απρόβλεπτου αντι-ήρωα που κυνηγά το όνειρό του κόντρα σε όλα στο «Marty Supreme», μέχρι ένα μετα-αποκαλυπτικό σύμπαν όπου τα ηθικά διλήμματα αποδεικνύονται πιο επικίνδυνα από την ίδια την καταστροφή στο «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών». Παράλληλα, χαμηλόφωνες ανθρώπινες ιστορίες που εστιάζουν στους διαλόγους, στις σχέσεις και στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, όπως στο «Τι σου Λέει Αυτή η Φύση», συνυπάρχουν με τον αιχμηρό κοινωνικό και υπαρξιακό προβληματισμό του «Kontinental ’25», ενώ η οικογενειακή φαντασία συναντά την οικολογική αγωνία τόσο μέσα από το animation «Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν Ήξερε Κολύμπι» όσο και από το ντοκιμαντέρ «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας», που στρέφει το βλέμμα στις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση.

Οι ταινίες αυτής της εβδομάδας δεν λειτουργούν απλώς ως ψυχαγωγία, αλλά ως αφορμές για συζήτηση: για τη φιλοδοξία στο «Marty Supreme», την επιβίωση και την ηθική ευθύνη στο «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών», την ταυτότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις στο «Τι σου Λέει Αυτή η Φύση», τη συλλογική και προσωπική ενοχή στο «Kontinental ’25», αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στην «Ύβρη της Ανθρωπότητας». Ένα κινηματογραφικό παζλ που αποδεικνύει ότι η μεγάλη οθόνη παραμένει ένας ζωντανός χώρος αφήγησης, προβληματισμού και συγκίνησης.

Marty Supreme

Η άνοδος ενός απρόβλεπτου πρωταθλητή

(«Marty Supreme») Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Josh Safdie, με τους Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Kevin O’Leary, Tyler, The Creator κ.ά.

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026, το Marty Supreme ξεχώρισε χάρη στον Timothée Chalamet, ο οποίος κατέκτησε τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία για την ερμηνεία του, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Με λίγα λόγια… Ο Marty Mauser εργάζεται ως πωλητής στο κατάστημα παπουτσιών του θείου του, ζώντας μια φαινομενικά συνηθισμένη ζωή, ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι διαθέτει το ταλέντο που μπορεί να τον αναδείξει ως τον κορυφαίο παίκτη πινγκ πονγκ στον κόσμο. Απέναντι στην αμφισβήτηση των γύρω του και την έλλειψη στήριξης, επιλέγει να κυνηγήσει το όνειρό του με κάθε κόστος. Στην πορεία του προς την αναγνώριση, έρχεται αντιμέτωπος με οικονομικά αδιέξοδα, απαιτητικές αθλητικές προκλήσεις και μια έντονη ερωτική σχέση, που δοκιμάζουν τα όριά του και μετατρέπουν την προσωπική του φιλοδοξία σε αγώνα επιβίωσης και αυτοεπιβεβαίωσης.

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών

Όταν η επιβίωση γίνεται ηθικό δίλημμα

(«28 Years Later: The Bone Temple») Ταινία τρόμου αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Nia DaCosta, με τους Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams κ.ά.

Με λίγα λόγια… Συνεχίζοντας τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας, η ιστορία εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο που παραμένει βαθιά τραυματισμένος από την κατάρρευση του πολιτισμού. Ο Spike, έχοντας εγκαταλείψει το οικογενειακό του καταφύγιο, εντάσσεται σε μια ομάδα δολοφόνων υπό την ηγεσία του Jimmy Crystal, αναζητώντας προστασία και νόημα μέσα στη βία. Την ίδια στιγμή, ο Dr. Kelson οδηγείται σε μια αποκάλυψη που έχει τη δυναμική να αλλάξει τις ισορροπίες και το μέλλον της ανθρωπότητας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η απειλή δεν προέρχεται πλέον μόνο από τους μολυσμένους, αλλά από τις ίδιες τις επιλογές των ανθρώπων και τα ηθικά όρια που είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν για να επιβιώσουν.

Τι σου Λέει Αυτή η Φύση

Μια μέρα αλήθειας, λόγων και σιωπών

(«What Does That Nature Say to You») Σινεφίλ ταινία νοτιοκορεατικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Hong Sang-soo, με τους Ha Seong-guk, Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ο Donghwa, ένας τριαντάχρονος ποιητής που απορρίπτει τις υλιστικές φιλοδοξίες και αναζητά μια ζωή βασισμένη στην ειλικρίνεια και την εσωτερική ισορροπία, περνά ένα φαινομενικά ήρεμο απόγευμα με τη σύντροφό του Junhee. Η επίσκεψή τους στο πατρικό της, έξω από τη Σεούλ, οδηγεί σε μια απρόσμενη συνάντηση με την οικογένειά της, που μετατρέπεται σε μια ολόκληρη μέρα κοινής συμβίωσης. Μέσα από συζητήσεις, γεύματα και σιωπές, ξεδιπλώνονται διαφορετικές κοσμοθεωρίες, αποκαλύπτονται συναισθήματα και τίθενται ερωτήματα γύρω από την αγάπη, την αλήθεια και τον τρόπο ζωής.

Kontinental ’25

Η καθημερινότητα ως υπαρξιακό τραύμα

(«Kontinental ’25») Σινεφίλ ταινία συμπαραγωγής Ρουμανίας, Ελβετίας και Λουξεμβούργου του 2025, σε σκηνοθεσία Radu Jude, με τους Eszter Tompa, Anamaria Bilusca, Marius Damian, Ilinca Manolache κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μια δικαστική υπάλληλος, συνηθισμένη να εκτελεί μηχανικά τις αποφάσεις της στο πλαίσιο μιας αυστηρά δομημένης καθημερινότητας, έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο και απροσδόκητο γεγονός που διαταράσσει βίαια τη ζωή της. Συγκλονισμένη, περιπλανιέται στην πόλη συναντώντας φίλους και αγνώστους, προσπαθώντας να κατανοήσει τις συνέπειες των πράξεών της και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της μέσα σε έναν κόσμο που ξαφνικά της φαίνεται ξένος και εχθρικός.

Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν Ήξερε Κολύμπι

Ένας ήρωας γεννιέται από τον φόβο

(«Rufus: The Sea Serpent Who Couldn’t Swim») Νορβηγικό animation παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία Endre Skandfer. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Σε ένα μυστικό νησί όπου ζει μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων, προστατευμένη από τον μαγικό καπνό του θείου Ludwig, ο νεαρός Rufus ξεχωρίζει επειδή δεν ξέρει να κολυμπά και αποφεύγει τους άλλους. Όταν μια καταστροφή στερεί από τον θείο Ludwig τις δυνάμεις του και η ασφάλεια του νησιού καταρρέει, ο Rufus καλείται να αντιμετωπίσει τους φόβους του και να αναλάβει ευθύνες που δεν είχε φανταστεί. Η πορεία του μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ωρίμανσης και αυτοπεποίθησης, με στόχο τη σωτηρία της οικογένειας και του κόσμου του.

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας

Όταν η φύση ζητά τον τελικό απολογισμό

(«Mankind’s Folly») Ντοκιμαντέρ του Γ.Αυγερόπουλου του 2026. Το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου σε παραγωγή Αναστασίας Σκουμπρή, απέσπασε τον Ειδικό Έπαινο της Επιτροπής (Special Commendation) στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ του Prix Europa 2025, ενός από τα σημαντικότερα φεστιβάλ οπτικοακουστικών παραγωγών της Ευρώπης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η θερμοκρασία στην Ανταρκτική αυξάνεται τέσσερις φορές γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, οι ανησυχητικές συνέπειες μίας οικολογικής κρίσης ξεκινούν να εμφανίζονται, όσο παρακολουθούμε τον Νικήτα στην Ανατολική Σιβηρία και τη Μάρθα στη Βόρεια Αλάσκα να βλέπουν τον κόσμο τους να καταρρέει.

