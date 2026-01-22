Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!

Η Κατερίνα Λιόλιου επιστρέφει με το «Λογαριασμός», το νέο της viral hit που έχει ήδη κερδίσει το κοινό και τα social media

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, μοιράζεται τον «Λογαριασμό», το νέο της viral hit που έχει αγαπηθεί πολύ και ακούγεται δυνατά πριν ακόμα κυκλοφορήσει.

Ο «Λογαριασμός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα τραγούδι που αποτυπώνει την «εκρηκτική» ενέργεια και την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα της Κατερίνας Λιόλιου, δίνοντας συνέχεια στις σαρωτικές επιτυχίες της μετά τα πολυπλατινένια και χρυσά singles από το χρυσό album «Το Δικό Μου DNA» και το «Σου Έλειψα Ή Όχι».

Ο «Λογαριασμός» έχει ήδη γίνει super hit μέσα από τις εμφανίσεις της στο «Romeo» που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες μετά από 9 μήνες διαδοχικών sold outs κι αποτελεί ένα από τα πιο viral τραγούδια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μετρώντας πάνω από 4.000 video creations στο TilTok.

https://www.instagram.com/reels/DTzyC_cjSpP/

Ο «Λογαριασμός», σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους της Εβίτας Καραγιώργου, είναι τώρα διαθέσιμος στις streaming υπηρεσίες και σε λίγες ημέρες θα μεταφερθεί και στο YouTube μέσα από ένα εντυπωσιακό music video.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται στις αρχές Φεβρουαρίου να συναρπάσει με live εμφανίσεις τη Θεσσαλονίκη ενώ στα τέλη Μαρτίου θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Αυστραλία.

