Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Phil Collins

Λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 75 του χρόνια, ο Phil Collins, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, αποκαλύπτει μια αθέατη από τα φώτα της σκηνής, πλευρά της ζωής του. Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη ιατρικούς περιορισμούς, σωματικό πόνο και απώλειες, αλλά και μια σημαντική προσωπική νίκη: την αποχή από το αλκοόλ.

Ο καλλιτέχνης των περίπου 150 εκατομμυρίων πωλήσεων δίσκων, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός, ηθοποιός και ιστορικός ντράμερ των Genesis, μίλησε στο podcast Eras του BBC και στη Zoe Ball για τη σημερινή του κατάσταση. Όπως αποκάλυψε, ζει πλέον υπό τη συνεχή φροντίδα μιας νοσοκόμας, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του σε 24ωρη βάση. Όπως εξήγησε: «Η παρουσία της είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται ότι λαμβάνω τη φαρμακευτική μου αγωγή με τον σωστό τρόπο. Είχα κάποια θέματα με το γόνατο μου. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά μαζί μου, πήγε». Στη συνέχεια περιέγραψε μια αλυσίδα σοβαρών επιπλοκών: «Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο. Τα νεφρά μου άρχισαν να έχουν προβλήματα. Όλα φαινόταν να καταρρέουν ταυτόχρονα».

Ο London-born μουσικός αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί συνολικά σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στα γόνατά του και πλέον έχει μόνο ένα «που λειτουργεί». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μπορώ να περπατήσω, αν και με βοήθεια, ξέρετε, πατερίτσες ή οτιδήποτε άλλο». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι τα νεφρά του υπέστησαν βλάβη επειδή «έπινε πολύ». Έκτοτε έχει διακόψει πλήρως το αλκοόλ και μοιράστηκε ότι πρόσφατα συμπλήρωσε δύο χρόνια νηφαλιότητας. «Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα, ενδιαφέροντα, απογοητευτικά», παραδέχτηκε. «Αλλά τώρα είναι όλα καλά».

Τα προβλήματα υγείας φαίνεται πως επηρέασαν και τη δημιουργική του διάθεση. Σε δηλώσεις του στο περιοδικό MOJO, ο Collins εξομολογήθηκε ότι, παρότι το στούντιό του βρίσκεται μέσα στο σπίτι του, δεν νιώθει πια την παρόρμηση να δημιουργήσει νέα μουσική. «Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι πρέπει να κατέβω κάτω στο στούντιο και να δω τι θα συμβεί. Αλλά δεν έχω όρεξη πια για κάτι τέτοιο», είπε.

Ο Phil Collins αποσύρθηκε οριστικά από τα ντραμς το 2022, καθώς η κατάστασή του είχε φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσε καν να κρατήσει τις μπαγκέτες. Πολυβραβευμένος μουσικός, κορυφαίος ντράμερ και βασικό μέλος των Genesis, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία. Ξεκίνησε την πορεία του προς τη δόξα όταν εντάχθηκε στους Genesis ως ντράμερ και αργότερα ανέλαβε τον ρόλο του βασικού τραγουδιστή μετά την αποχώρηση του Peter Gabriel. Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε μια νέα εποχή για το συγκρότημα και ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο για μια εντυπωσιακή σόλο καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Η διεθνής αναγνώριση συνοδεύτηκε από πολυάριθμα βραβεία Grammy, BRIT και American Music Awards. Στον κινηματογράφο, γνώρισε εξίσου μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας Όσκαρ για το τραγούδι «You’ll Be in My Heart» από την ταινία Tarzan της Disney, καθώς και δύο Χρυσές Σφαίρες. Τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood και εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας τη θέση του ως ζωντανός θρύλος. Παρά τις δυσκολίες, ο Phil Collins παραμένει μια εμβληματική μορφή που συνεχίζει να συγκινεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και όταν το σώμα προδίδει, η κληρονομιά και η δύναμη της μουσικής μένουν ανέπαφες.

