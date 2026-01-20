Mad Bubble
The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους High Vis, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.
Mad.gr

Το γκρουπ από το Λονδίνο, ένα από τα πιο συναρπαστικά σύγχρονα βρετανικά σχήματα, φέρνει το πνεύμα του κλασικού punk στο σήμερα, πλαισιώνοντας τους θρύλους The Offspring και Bad Religion σε μια βραδιά-αναφορά για το είδος.

Οι High Vis είναι ένα γκρουπ που ξεχώρισε αμέσως στη σκηνή της πατρίδας του, γεφυρώνοντας τον σκληρό πυρήνα του hardcore με την ευρύτερη εναλλακτική μουσική. Από το 2018, το συγκρότημα από το Λονδίνο έχει διαμορφώσει έναν χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει την ωμή ένταση του είδους με επιρροές που εκτείνονται από το post-punk έως τη brit pop και τον ήχο του Madchester.

Με το ντεμπούτο τους άλμπουμ, No Sense No Feeling (2019), παρουσίασαν αυτό που οι ίδιοι έχουν χαρακτηρίσει, με ιδιαίτερη ευστοχία, «post-industrial Britain misery punk», ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της hardcore σκηνής. Το Blending (2022), που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μουσικά μέσα, εδραίωσε τη θέση τους, με τραγούδια όπως τα “Talk For Hours” και “Trauma Bonds”, όπου οι στίχοι του Graham Sayle σχολιάζουν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, χωρίς να παύουν ποτέ να αποπνέουν αισιοδοξία.

Στο πιο πρόσφατο, Guided Tour (2024), εμφανίζονται πιο ώριμοι και φιλόδοξοι από ποτέ, παραδίδοντας ένα δυναμικό σύνολο τραγουδιών που αποτυπώνει μια μπάντα σε διαρκή εξέλιξη, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου θα υποδεχτούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σύγχρονα συγκροτήματα, που έρχεται να προσθέσει ένταση και πάθος σε μια ήδη εκρηκτική βραδιά.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 63. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Σημαντικό: Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, μπορείς να αποκτήσεις όποιο εισιτήριο επιθυμείς για το Release Athens 2026 (γενικής εισόδου, VIP, συνδυαστικό και ΑμεΑ), σε 4 άτοκες δόσεις αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Για όλες τις πληροφορίες: https://www.releaseathens.gr/4-atokes/

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.grmore.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physicalspots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

