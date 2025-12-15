MadWalk 2025 Mega
Celeb News 15.12.2025

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

katerina_lioliou
Μια ματιά στην προετοιμασία της Κατερίνας Λιούλιου πριν ανέβει στη σκηνή, από το styling μέχρι το beauty look, λίγο πριν το μουσικό πρόγραμμά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Κατερίνα Λιούλιου «υποδέχθηκε» τους ακολούθους της μέσα στο καμαρίνι της, προσφέροντάς τους μέσα από ένα video μια σπάνια ματιά στη διαδικασία που ακολουθεί πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της στο Romeo Club. Μοιράστηκε μικρές στιγμές προετοιμασίας, από τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ και την επιλογή των ρούχων μέχρι τις τελευταίες επαναλήψεις στη φωνή.

Το πρώτο στοιχείο που μοιράστηκε ήταν η ντουλάπα της, αποκαλύπτοντας την αδυναμία της στο κλασικό κοστούμι, ένα fashion piece που χαρίζει διαφορετική αύρα και δυναμική σε κάθε της κίνηση πάνω στη σκηνή. Στο συγκεκριμένο video παρουσίασε ένα pinstripe κοστούμι, ενώ ως εναλλακτική πρόταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό Napoleon jacket, δείχνοντας πώς ένα διαχρονικό κομμάτι μπορεί να μεταμορφώσει κάθε εμφάνιση και να ενισχύσει την προσωπικότητα της performer.

Κατερίνα Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου στο πλευρό των αγροτών – Το viral video που τραγουδά ακαπέλα σε μπλόκο

Όπως φαίνεται και αργότερα, την καρδιά της κέρδισε τελικά το Napoleon jacket, το οποίο συνδύασε με μαύρο δερμάτινο κολάν για ένα δυναμικό και ταυτόχρονα κομψό αποτέλεσμα. Στο beauty look της επέλεξε μια ψηλή κοτσίδα που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ πειραματίστηκε με το νέο beauty trick του sunkissed εφέ συνδυάζοντας ρουζ που θυμίζει καλοκαίρι με ένα δραματικό smokey eye γεμάτο λαμπερές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη σκηνική ένταση.

@romeo.club Backstage με την Κατερίνα Λιόλιου!#Romeoclub #fy #foryou @Katerina Lioliou ♬ πρωτότυπος ήχος – romeo.club

Διάβασε επίσης: Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

celebrity ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
15.12.2025
15.12.2025

