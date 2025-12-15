Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

Μια ματιά στην προετοιμασία της Κατερίνας Λιούλιου πριν ανέβει στη σκηνή, από το styling μέχρι το beauty look, λίγο πριν το μουσικό πρόγραμμά της

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Κατερίνα Λιούλιου «υποδέχθηκε» τους ακολούθους της μέσα στο καμαρίνι της, προσφέροντάς τους μέσα από ένα video μια σπάνια ματιά στη διαδικασία που ακολουθεί πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της στο Romeo Club. Μοιράστηκε μικρές στιγμές προετοιμασίας, από τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ και την επιλογή των ρούχων μέχρι τις τελευταίες επαναλήψεις στη φωνή.

Το πρώτο στοιχείο που μοιράστηκε ήταν η ντουλάπα της, αποκαλύπτοντας την αδυναμία της στο κλασικό κοστούμι, ένα fashion piece που χαρίζει διαφορετική αύρα και δυναμική σε κάθε της κίνηση πάνω στη σκηνή. Στο συγκεκριμένο video παρουσίασε ένα pinstripe κοστούμι, ενώ ως εναλλακτική πρόταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό Napoleon jacket, δείχνοντας πώς ένα διαχρονικό κομμάτι μπορεί να μεταμορφώσει κάθε εμφάνιση και να ενισχύσει την προσωπικότητα της performer.

Όπως φαίνεται και αργότερα, την καρδιά της κέρδισε τελικά το Napoleon jacket, το οποίο συνδύασε με μαύρο δερμάτινο κολάν για ένα δυναμικό και ταυτόχρονα κομψό αποτέλεσμα. Στο beauty look της επέλεξε μια ψηλή κοτσίδα που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ πειραματίστηκε με το νέο beauty trick του sunkissed εφέ συνδυάζοντας ρουζ που θυμίζει καλοκαίρι με ένα δραματικό smokey eye γεμάτο λαμπερές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη σκηνική ένταση.

