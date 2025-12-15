MadWalk 2025 Mega
Celeb News 15.12.2025

Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»

Όλα όσα είπε ο παρουσιαστής και ηθοποιός στη Σίσσυ Χρηστίδου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε ο Νίκος Μουτσινάς και μίλησε για τη νέα του επαγγελματική πορεία, τη σχέση του με την τηλεόραση και τα προσωπικά του. 

Αρχικά, ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου κι όπως ανέφερε, το μιούζικαλ ήταν πάντα κάτι που ήθελε πολύ να δοκιμάσει, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψε στο θέατρο μετά από καιρό.

Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε ότι αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτικό πλατό μετά το τέλος της εκπομπής του, τονίζοντας πως δεν του λείπει η καθημερινότητα της τηλεόρασης. «Ζω πολύ καλά και χωρίς αυτήν. Δεν βλέπω κάτι και να σκέφτομαι ότι θα το έκανα καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει βρει μια εσωτερική ηρεμία.


Ξεκαθάρισε πως δεν σιχαίνεται την τηλεόραση, αλλά θεωρεί ότι αυτό που ο ίδιος θέλει να προσφέρει, να ανεβάζει το κέφι του κόσμου, ίσως να μην έχει πια θέση στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο ενώ χαρακτήρισε την τελευταία του εκπομπή ως «άνω τελεία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μέλλον.


Αναφέρθηκε επίσης στις σκέψεις του γύρω από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας, εξηγώντας πως, μετά από βαθιά ενδοσκόπηση, κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε, κάτι που του έφερε ανακούφιση και γαλήνη. «Γύρω στα τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το κράτος δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό. Μετά, με κάποιες σκέψεις καλύτερες, με μια ανάλυση και με μια επιφοίτηση, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία, δυστυχώς. Όταν, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι γι’ αυτό δεν μου κάθεται, γιατί κάτι στράβωνε, γιατί το σύστημά μου έλεγε ότι δεν είναι αυτό που θες, γιατί το κυνηγάς; Όταν το συνειδητοποίησα, το πήρα πολύ ωραία απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου. Ευτυχώς, το κατάλαβα νωρίς. Αν συνέβαινε, εννοείται πως θα ήμουν στρατιώτης, αλλά θα πήγαινα λίγο κόντρα στο ψυχικό κομμάτι», κατέληξε.


Τέλος, μίλησε για τα σχόλια και την έντονη κριτική που δέχτηκε την περίοδο που ολοκληρώθηκε η εκπομπή του, παραδεχόμενος ότι τον πλήγωσε η υπερβολή και η στοχοποίηση. «Στόχος μου είναι κάποια στιγμή να γίνω θεραπευτής», αποκάλυψε αργότερα, υπογραμμίζοντας ότι θέλει πλέον να επιλέγει πράγματα με λιγότερη πίεση και περισσότερη ουσία.


