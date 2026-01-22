Η ασυνήθιστη ρουτίνα ντεμακιγιάζ της Selena Gomez που λειτουργεί

Η Selena Gomez είναι γνωστή όχι μόνο για την καριέρα της στη μουσική και τον κινηματογράφο, αλλά και για τις πρωτοποριακές συνήθειες ομορφιάς που εφαρμόζει καθημερινά. Η σχέση της με το μακιγιάζ και τη φροντίδα του δέρματος ξεφεύγει συχνά από τα καθιερωμένα πρότυπα, καθώς πειραματίζεται με τεχνικές και προϊόντα με τρόπο που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς.

Ένα από τα πιο συζητημένα βίντεο που έχει μοιραστεί η ίδια στο TikTok αφορά τη διαδικασία που ακολουθεί για να αφαιρέσει το μακιγιάζ της. Η μέθοδος της Selena ξεκινά με κάτι που μοιάζει ασυνήθιστο: χρησιμοποιεί ένα ενυδατικό serum ως πρώτο βήμα. Αντί για τα κλασικά balm ή λάδια ντεμακιγιάζ, εφαρμόζει το serum στα δάχτυλά της και το δουλεύει πάνω στο πρόσωπο, «λιώνοντας» έτσι τη στρώση του μακιγιάζ χωρίς να ερεθίζει την επιδερμίδα.

Στη συνέχεια, περνάει στο νερό micellar, αλλά με μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από την συνηθισμένη. Αντί για βαμβάκια ή ειδικά πανάκια, μουσκεύει μια ολόκληρη πετσέτα και την χρησιμοποιεί για να σκουπίσει απαλά αλλά αποτελεσματικά όλο το πρόσωπό της. Η τεχνική αυτή μοιάζει αρχικά ασυνήθιστη, όμως φαίνεται ότι προσφέρει βαθύτερο καθαρισμό χωρίς να ξηραίνει το δέρμα.

Το τελικό στάδιο αφορά την αφαίρεση του μακιγιάζ των ματιών. Εδώ χρησιμοποιεί ξανά το νερό micellar, αλλά με έναν ακόμη πιο ανατρεπτικό τρόπο. Aντί για cotton pads, χρησιμοποιεί ένα beauty blender. Το εμποτίζει με το υγρό ντεμακιγιάζ και τρίβει προσεκτικά τα βλέφαρα και τις βλεφαρίδες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνει κανένα υπόλειμμα.

@selenagomez PSA I got most of these products free. I ain’t just rolling like that everywhere. Use any serum to take off make up before washing. It breaks it up nicely. Also use a sponge to wipe eyes to treat eyes delicately when removing make up. K I’m done pretending I know what I’m taking about. ♬ Never Be Me – Miley Cyrus



Παρά την αρχική εντύπωση ότι η μέθοδος μπορεί να φανεί παράξενη ή ασυνήθιστη, πολλοί beauty creators που δοκίμασαν την ίδια διαδικασία έχουν παραδεχτεί ότι τα αποτελέσματα ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Η Selena έχει καταφέρει να μετατρέψει μια απλή ρουτίνα ντεμακιγιάζ σε ένα μικρό beauty hack, αποδεικνύοντας ότι με λίγη δημιουργικότητα, η καθημερινή φροντίδα του δέρματος μπορεί να γίνει αποτελεσματική και παράλληλα διασκεδαστική.

