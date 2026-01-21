Mad Bubble
Eric Dane: Έχασε την ικανότητα να περπατά μόνος του εξαιτίας της νόσου ALS

Παρά τη διάγνωση και την πρόκληση της ALS, ο Eric Dane συνεχίζει να εργάζεται, ενώ η πρώην σύζυγός του μοιράζεται τη μάχη για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Eric Dane, γνωστός στο ευρύ κοινό ως McSteamy στο Grey’s Anatomy και Cal Jacobs στο Euphoria, αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση, καθώς έχει διαγνωστεί με αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS) και έχει χάσει τη δυνατότητα να περπατά μόνος του. Παρά την πρόοδο της ασθένειας, ο Dane επέστρεψε στα γυρίσματα του Euphoria, συνεχίζοντας να εργάζεται, γεγονός που συγκίνησε τόσο τους θαυμαστές όσο και τους συναδέλφους του.

Η ALS είναι μια σπάνια και προοδευτική νευρολογική ασθένεια που επηρεάζει τα κινητικά νευρικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να χάνεται σταδιακά η ικανότητα ομιλίας, κινητικότητας και ανεξάρτητης αναπνοής, ενώ επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία.

Διάβασε επίσης: Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»

Στην προσπάθειά του να διατηρήσει την ποιότητα ζωής του, ο Eric Dane έχει στο πλευρό του τη Rebecca Gayheart, την πρώην σύζυγό του, που έχει αναλάβει πλήρως τη διαχείριση της φροντίδας του. Η Gayheart μοιράστηκε πρόσφατα την εμπειρία της στο The Cut, περιγράφοντας τη μάχη της με τις ασφαλιστικές εταιρείες για να εξασφαλίσει νοσηλευτές 24/7 για τον Dane. «Το μόνο που ήθελα ήταν να έχει φροντίδα όλο το 24ωρο», έγραψε, εξηγώντας τις προκλήσεις και τις ενστάσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Η φροντίδα του χωρίζεται πλέον σε 21 βάρδιες καθημερινά, με την ίδια να καλύπτει προσωπικά εκείνες που δεν μπορούν να αναληφθούν από το προσωπικό.

Η εμπειρία της Rebecca υπογραμμίζει όχι μόνο τη δύναμη και την αφοσίωση που απαιτείται για τη φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά και τις συναισθηματικές δυσκολίες που συνοδεύουν μια τέτοια κατάσταση. Η ίδια παραδέχεται ότι η διαδικασία δεν είναι εύκολη και ότι πολλοί άνθρωποι που θεωρούσε παρόντες στη ζωή της δεν στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά παρά τις δυσκολίες, η αγάπη για τον Dane και η αποφασιστικότητα να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα επικρατούν.

Η ιστορία του Eric Dane και η αφοσίωση της Rebecca Gayheart έχουν ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ενημέρωση γύρω από την ALS, τη σημασία της υποστήριξης και της φροντίδας, αλλά και για την ανθεκτικότητα που απαιτείται για να συνεχίσει κανείς να ζει και να εργάζεται παρά τις σοβαρές προκλήσεις της ζωής.

Διάβασε επίσης: Book of Days: A Memoir in Moments: Έρχονται τα απομνημονεύματα του Eric Dane το 2026

ALS Eric Dane ΥΓΕΙΑ
