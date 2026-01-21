Η Jennifer Connelly πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της Louis Vuitton

Η Jennifer Connelly έχει συχνά εντυπωσιάσει στο κόκκινο χαλί με τις τολμηρές της εμφανίσεις, αλλά η νέα καμπάνια της Louis Vuitton αποδεικνύει ότι η ίδια τόλμη δεν περιορίζεται μόνο στα επίσημα events. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός εμφανίζεται με κομψά και άνετα looks, ενώ χαλαρώνει στο σπίτι, μεταφέροντας την πολυτέλεια της haute couture σε καθημερινές στιγμές.

Αντιπροσωπεύοντας τη Louis Vuitton από το 2014, η Connelly είναι η μακροβιότερη πρέσβειρα των γυναικείων συλλογών του Nicolas Ghesquière. Η σχέση τους χρονολογείται από την εποχή του σχεδιαστή στη Balenciaga, και η συνεργασία τους συνεχίζεται με απόλυτη αρμονία, όπως φαίνεται στη νέα συλλογή Άνοιξη 2026.

Η καμπάνια, φωτογραφημένη από την Cass Bird, δείχνει την Connelly σε μια πολυτελή βίλα στη νότια Γαλλία. Τα looks περιλαμβάνουν από κομψά σύνολα με λευκό μεταξωτό πουκάμισο και φαρδιά παντελόνια, μέχρι πιο παιχνιδιάρικα outfits όπως πουλόβερ με μανίκια καμπάνα και σορτς με μανσέτες, συνδυασμένα με mules επενδεδυμένα με shearling και αξεσουάρ όπως fringed gaiters. Η αίσθηση του σπιτιού γίνεται πρωταγωνιστής: χαλαρή, πολυτελής και με στυλ, όπου κάθε κομμάτι μοιάζει να επεκτείνει τον προσωπικό χώρο και τη ζεστασιά του.

Η Ghesquière περιγράφει τη συλλογή ως μια «συλλογή για να νιώθεις την άνεση του σπιτιού σου», ενώ για τη Louis Vuitton οι στιγμές χαλάρωσης μπορεί να περιλαμβάνουν καλοκαίρια σε γιοτ Feadship ή χειμώνες σε σαλέ στο Megève. Η Connelly αναφέρει ότι υπάρχει μια «δύναμη στους χώρους που ονομάζουμε δικούς μας», αναφερόμενη στην έμπνευση της συλλογής από την ιδέα ενός προσωπικού καταφυγίου, όπως την περιγράφει και η Virginia Woolf στο κλασικό της έργο A Room of One’s Own.

Τα ρούχα της συλλογής έχουν στοιχεία από εσώρουχα και λινά κρεβατοκάμαρας, ενώ τα αξεσουάρ δίνουν τη δική τους πινελιά: τσάντες Express σε απαλά χρώματα όπως Rose Atomic και Vanille, sneakers όπως το Sneakerina με πολύχρωμα κεντήματα και κοσμήματα από τη νέα σειρά LV Cube σε ασημί απόχρωση. Η καμπάνια θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή την Τρίτη, ενώ η συλλογή θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα και online από τις 20 Φεβρουαρίου.

