Streaming News 26.01.2026

Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton

Οι πρώτες εικόνες από την ταινία επιβίωσης που εκτυλίσσεται στην άγρια φύση της Αυστραλίας και φέρνει αντιμέτωπους δύο ισχυρούς πρωταγωνιστές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο θρίλερ του Netflix με τίτλο «Apex» δόθηκαν στη δημοσιότητα και αποκαλύπτουν τον Taron Egerton σε έναν από τους πιο σκοτεινούς και απαιτητικούς ρόλους της καριέρας του. Ο Ουαλός ηθοποιός πρωταγωνιστεί δίπλα στη Charlize Theron σε μια ιστορία επιβίωσης που εκτυλίσσεται στο αφιλόξενο τοπίο της Αυστραλίας και βασίζεται σε ένα αδυσώπητο παιχνίδι καταδίωξης. Στην ταινία «Apex», ο Taron Egerton υποδύεται έναν κατά συρροή δολοφόνο που κυνηγά τον χαρακτήρα της Charlize Theron, μια γυναίκα εθισμένη στην αδρεναλίνη, μέσα στην άγρια φύση. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τους δύο πρωταγωνιστές να παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, να κρέμονται από βράχους μέσα σε ορμητικά νερά και να κινούνται σε δασώδεις περιοχές, αποτυπώνοντας την ένταση και τη σωματική δοκιμασία που απαιτεί η πλοκή.

Ο Taron Egerton εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι, εντελώς διαφορετικός από την εικόνα που τον καθιέρωσε ως Elton John στην ταινία «Rocketman», ρόλος που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα και διεθνή αναγνώριση. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2025 στη Νέα Νότια Ουαλία, στα Blue Mountains και στο Σίδνεϊ, αξιοποιώντας εντυπωσιακά φυσικά τοπία που λειτουργούν ως βασικό στοιχείο της αφήγησης.

Η ταινία σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία του Taron Egerton με το Netflix, μετά τη συμμετοχή του στην ταινία δράσης «Carry On» το 2024. Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Eric Bana, γνωστός στο ευρύ κοινό από την ταινία «Hulk» του 2003, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ της παραγωγής. Ο σκηνοθέτης Baltasar Kormákur μίλησε για την εμπειρία των γυρισμάτων στο Tudum, την επίσημη πλατφόρμα του Netflix, δηλώνοντας ότι «η δουλειά σε αυτά τα σκληρά αλλά πανέμορφα τοπία της Αυστραλίας, με τρεις από τους πιο ταλαντούχους και αφοσιωμένους ηθοποιούς στον κόσμο, τη Charlize Theron, τον Taron Egerton και τον Eric Bana, ήταν πραγματική χαρά, ακόμη κι όταν τους έσπρωχνα στα όριά τους σε αυτή τη μοναδική ιστορία επιβίωσης».

Ο Taron Egerton γεννήθηκε στο Birkenhead, μεγάλωσε στο Anglesey και εγκαταστάθηκε στο Aberystwyth σε ηλικία 12 ετών, τόπο που θεωρεί μέχρι σήμερα σπίτι του. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη σειρά ταινιών «Kingsman» το 2014 και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ευέλικτους ηθοποιούς της γενιάς του. Η Charlize Theron, μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχει κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster», όπου ενσάρκωσε τη δολοφόνο Aileen Wuornos. Στο «Apex» επιστρέφει σε έναν σωματικά απαιτητικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία σε δυναμικές και ακραίες κινηματογραφικές αφηγήσεις. Το «Apex» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Απριλίου, υποσχόμενο μια αγωνιώδη κινηματογραφική εμπειρία όπου η ανθρώπινη αντοχή δοκιμάζεται στα άκρα και η επιβίωση γίνεται το μοναδικό ζητούμενο.

