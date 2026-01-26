Η Cristin Milioti και ο Glen Powell σε κωμωδία του Judd Apatow

Η Cristin Milioti ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην κινηματογραφική της πορεία, έπειτα από τη βραβευμένη με Emmy εμφάνισή της στη σειρά «The Penguin». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, η Cristin Milioti θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Glen Powell στη νέα, ακόμη άτιτλη κωμωδία της Universal, σε σκηνοθεσία Judd Apatow, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Glen Powell. Η ταινία έχει ήδη προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου 2027 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραγωγές του στούντιο για τη συγκεκριμένη χρονιά. Ο Glen Powell θα υποδυθεί έναν αστέρα της κάντρι μουσικής του οποίου η καριέρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, σε μια ιστορία που συνδυάζει το χιούμορ με την ανθρώπινη ευαλωτότητα και την αναζήτηση προσωπικής επανεκκίνησης.

Η συνεργασία του Judd Apatow με την Universal έχει μακρά ιστορία, που ξεκινά από το 2005 με την επιτυχία «The 40 Year Old Virgin». Ακολούθησαν ταινίες όπως «Knocked Up», «Funny People», «This Is 40», «Trainwreck» και «The King of Staten Island», οι οποίες καθιέρωσαν το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος. Αντίστοιχα, ο Glen Powell έχει ισχυρούς δεσμούς με το στούντιο, μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας «Twisters», η οποία σημείωσε εισπράξεις 267.8 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και 372.3 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Το νέο εγχείρημα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Universal, ωστόσο τα γυρίσματα μετατέθηκαν λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του Glen Powell. Η καθυστέρηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Judd Apatow να αναζητήσει την ιδανική συμπρωταγωνίστρια, οδηγώντας τελικά στην επιλογή της Cristin Milioti, η οποία μετά την εντυπωσιακή της ερμηνεία στη σειρά «The Penguin» θεωρείται πλέον από τα κορυφαία ονόματα της νέας γενιάς.

Παράλληλα με τη νέα αυτή συνεργασία, η Cristin Milioti διανύει περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας. Πρόσφατα δάνεισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «In Your Dreams» του Netflix, στο πλευρό των Simu Liu και Craig Robinson, η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Critics Choice Award. Σύντομα θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία τρόμου «Buddy» του Casper Kelly, με συμπρωταγωνιστή τον Topher Grace, η οποία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Sundance στις 22 Ιανουαρίου. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του πιλότου της δραματικής σειράς «Seven Sisters» του FX, δίπλα στην Elizabeth Olsen.

