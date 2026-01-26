Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 26.01.2026

Η Cristin Milioti και ο Glen Powell σε κωμωδία του Judd Apatow

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός εντάσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά πρότζεκτ της χρονιάς με πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2027
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Cristin Milioti ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην κινηματογραφική της πορεία, έπειτα από τη βραβευμένη με Emmy εμφάνισή της στη σειρά «The Penguin». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, η Cristin Milioti θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Glen Powell στη νέα, ακόμη άτιτλη κωμωδία της Universal, σε σκηνοθεσία Judd Apatow, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Glen Powell. Η ταινία έχει ήδη προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου 2027 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραγωγές του στούντιο για τη συγκεκριμένη χρονιά. Ο Glen Powell θα υποδυθεί έναν αστέρα της κάντρι μουσικής του οποίου η καριέρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, σε μια ιστορία που συνδυάζει το χιούμορ με την ανθρώπινη ευαλωτότητα και την αναζήτηση προσωπικής επανεκκίνησης.

Η συνεργασία του Judd Apatow με την Universal έχει μακρά ιστορία, που ξεκινά από το 2005 με την επιτυχία «The 40 Year Old Virgin». Ακολούθησαν ταινίες όπως «Knocked Up», «Funny People», «This Is 40», «Trainwreck» και «The King of Staten Island», οι οποίες καθιέρωσαν το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος. Αντίστοιχα, ο Glen Powell έχει ισχυρούς δεσμούς με το στούντιο, μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας «Twisters», η οποία σημείωσε εισπράξεις 267.8 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και 372.3 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  

Το νέο εγχείρημα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Universal, ωστόσο τα γυρίσματα μετατέθηκαν λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του Glen Powell. Η καθυστέρηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Judd Apatow να αναζητήσει την ιδανική συμπρωταγωνίστρια, οδηγώντας τελικά στην επιλογή της Cristin Milioti, η οποία μετά την εντυπωσιακή της ερμηνεία στη σειρά «The Penguin» θεωρείται πλέον από τα κορυφαία ονόματα της νέας γενιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με τη νέα αυτή συνεργασία, η Cristin Milioti διανύει περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας. Πρόσφατα δάνεισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «In Your Dreams» του Netflix, στο πλευρό των Simu Liu και Craig Robinson, η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Critics Choice Award. Σύντομα θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία τρόμου «Buddy» του Casper Kelly, με συμπρωταγωνιστή τον Topher Grace, η οποία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Sundance στις 22 Ιανουαρίου. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του πιλότου της δραματικής σειράς «Seven Sisters» του FX, δίπλα στην Elizabeth Olsen.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά τη σειρά Harry Potter

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Cristin Milioti Glen Powell ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ασυνέπεια στο full: 3+1 λόγοι που ένας Υδρόχοος δεν θα μαθεί ποτέ να φτάνει στην ώρα του

Ασυνέπεια στο full: 3+1 λόγοι που ένας Υδρόχοος δεν θα μαθεί ποτέ να φτάνει στην ώρα του

26.01.2026
Επόμενο
Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton

Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton

26.01.2026

Δες επίσης

Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer
Cinema

Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer

26.01.2026
Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye
Cinema

Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye

26.01.2026
Ο Jacob Elordi γέμισε το δωμάτιο της Margot Robbie με τριαντάφυλλα
Cinema

Ο Jacob Elordi γέμισε το δωμάτιο της Margot Robbie με τριαντάφυλλα

26.01.2026
Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer
Cinema

Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

26.01.2026
Από τη Lady Whistledown μέχρι τις ερωτικές σκηνές: 10+1 fun facts που δεν ήξερες για το «Bridgerton»
Cinema

Από τη Lady Whistledown μέχρι τις ερωτικές σκηνές: 10+1 fun facts που δεν ήξερες για το «Bridgerton»

26.01.2026
Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton
Cinema

Οι πρώτες φωτογραφίες από Apex με τη Charlize Theron και τον Taron Egerton

26.01.2026
Το CBS ανανεώνει το NCIS, το Matlock και ακόμη 8 σειρές
Cinema

Το CBS ανανεώνει το NCIS, το Matlock και ακόμη 8 σειρές

25.01.2026
Sundance 2026: Ο Channing Tatum λύγισε στην πρεμιέρα της Josephine
Cinema

Sundance 2026: Ο Channing Tatum λύγισε στην πρεμιέρα της Josephine

25.01.2026
Murder, She Wrote: Η Jamie Lee Curtis θα ενσαρκώσει την εμβληματική Jessica Fletcher
Cinema

Murder, She Wrote: Η Jamie Lee Curtis θα ενσαρκώσει την εμβληματική Jessica Fletcher

25.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος