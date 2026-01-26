Mad Bubble
Μουσικά Νέα 26.01.2026

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

Ο καλλιτέχνης μιλά για το «Dark Side of the Moon», τις προετοιμασίες και τα χρώματα της σκηνής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Good Job Nicky μοιράστηκε για πρώτη φορά τις σκέψεις του και μικρά στοιχεία για την εμφάνισή του στο Sing for Greece 2026, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη εκπομπή του EurovisionGR με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Στην αρχή της συζήτησης, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του κοινού μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού του για την Eurovision, «Dark Side of the Moon». Όπως είπε, τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θετικά και τιμητικά, με πολλούς να σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κομμάτι με πλούσια και ποιοτική παραγωγή. Ο ίδιος στάθηκε στις συγκρίσεις που έγιναν με διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι Bruno Mars, Justin Timberlake και Michael Jackson, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αναφορές τον τιμούν βαθιά και τις αντιμετωπίζει με σεβασμό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη σκηνική παρουσία, ο Good Job Nicky κράτησε τις βασικές λεπτομέρειες για αργότερα, αποκαλύπτοντας ωστόσο ένα μικρό teaser. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σκηνική εμφάνιση θα περιλαμβάνει μπλε και χρυσά στοιχεία, προκειμένου να αποδοθεί η ενέργεια του τραγουδιού και τα συναισθήματα που θέλει να μεταφέρει στο κοινό.

Για το ίδιο το τραγούδι, «Dark Side of the Moon», ο καλλιτέχνης το χαρακτήρισε ένα κομμάτι με έντονη ατμόσφαιρα και συναισθηματικό βάθος, που συνδυάζει τη μουσική ταυτότητα που χτίζει τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη να εκφράσει τις πιο σκοτεινές αλλά ανθρώπινες πλευρές του. Όπως αποκάλυψε στο live του EurovisionGR στο YouTube, οι προετοιμασίες για το Sing for Greece 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει, και ο ίδιος δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος με την πορεία τους μέχρι στιγμής. Η εικόνα που έχει στο μυαλό του αρχίζει να παίρνει σχήμα, και πλέον όλοι περιμένουν να δουν το τελικό αποτέλεσμα στη σκηνή.


Διάβασε επίσης: Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

