Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 26.01.2026

Γιατί το Monogram της Louis Vuitton παραμένει το απόλυτο fashion statement μετά από 130 χρόνια

louis_vuitton
Πώς ένα σχέδιο που γεννήθηκε για να προστατεύει αποσκευές έγινε παγκόσμιο fashion icon και συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον εαυτό του
Μαρία Χατζηγιάννη

Τι κοινό έχουν η Audrey Hepburn, η Catherine Deneuve, η Jane Fonda, η  Angelina Jolie και η Alicia Vikander, πέρα από τα Όσκαρ και τη διαχρονική τους κομψότητα; Όλες έχουν αγκαλιάσει το Monogram της Louis Vuitton, το εμβληματικό μοτίβο με τα αλληλένδετα γράμματα L και V και τα χαρακτηριστικά floral στοιχεία, που φέτος συμπληρώνει 130 χρόνια ζωής.

Το Monogram δημιουργήθηκε το 1896 από τον Georges Vuitton, γιο του ιδρυτή του οίκου, ως μια έξυπνη λύση απέναντι στις απομιμήσεις. Εκείνη την εποχή, τα πολυτελή ταξίδια με ατμόπλοια απαιτούσαν ανθεκτικές και ασφαλείς αποσκευές, και το σχέδιο αυτό δεν ήταν απλώς διακοσμητικό, ήταν πρακτικό, αναγνωρίσιμο και πρωτοποριακό. Εμπνευσμένο από γοτθικά μοτίβα και το καλλιτεχνικό πνεύμα του Art Nouveau, μετέτρεψε τον καμβά σε σύμβολο σύγχρονης πολυτέλειας.

louis_vuitton
https://www.instagram.com/louisvuitton/

Διάβασε επίσης: Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

Στις αρχές του 20ού αιώνα, το Monogram εξελίχθηκε τεχνικά, περνώντας από λινό ζακάρ στο περίφημο Vuittonite, ένα επικαλυμμένο βαμβάκι με ρητίνη που προστάτευε καλύτερα τα προσωπικά αντικείμενα των ταξιδιωτών. Μέχρι τη δεκαετία του 1920, οι αποσκευές Louis Vuitton είχαν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της κοσμικής ζωής: η Greta Garbo παρήγγειλε ειδικά trunks για τη συλλογή παπουτσιών της, ενώ ο Ernest Hemingway άφησε ένα γεμάτο βιβλία στο Ritz Paris, που αργότερα ενέπνευσε το A Moveable Feast.

https://www.instagram.com/louisvuitton/

Με την άνοδο των αεροπορικών ταξιδιών, ο οίκος προσαρμόστηκε ξανά. Τη δεκαετία του ’30 γεννήθηκαν εμβληματικές σιλουέτες όπως η Speedy, η Keepall και η Noé, οι οποίες αργότερα επανασχεδιάστηκαν σε πιο εύκαμπτο Monogram καμβά. Από τότε, αυτές οι τσάντες συνοδεύουν αφίξεις και αναχωρήσεις celebrities, γίνονται statement κομμάτια της καθημερινότητας και διατηρούν αναλλοίωτη τη γοητεία τους.

https://www.instagram.com/louisvuitton/

Η πραγματική πολιτισμική αναγέννηση του Monogram ήρθε το 1997, όταν ο Marc Jacobs ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου. Μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Stephen Sprouse, ο Takashi Murakami και η Yayoi Kusama, το κλασικό μοτίβο μεταμορφώθηκε σε καμβά σύγχρονης τέχνης. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Jacobs, η επιτυχία αυτών των σχεδίων βασίστηκε στη λεπτή ισορροπία μεταξύ σεβασμού και πρόκλησης, μια φιλοσοφία που εξακολουθεί να συγκινεί νέες γενιές.

louis_vuitton (2)
https://www.instagram.com/louisvuitton/

Για τον εορτασμό των 130 χρόνων, η Louis Vuitton επαναφέρει πέντε από τις πιο εμβληματικές Monogram τσάντες της μέσα από τη συλλογή Monogram Origine. Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τα αυθεντικά trunks, παστέλ αποχρώσεις και υλικά που τιμούν την κληρονομιά του οίκου, οι νέες εκδοχές αποδεικνύουν ότι το Monogram δεν ανήκει στο παρελθόν, ανήκει στο τώρα.

louis_vuitton (6)
https://www.instagram.com/louisvuitton/

Σήμερα, είτε φοριέται σε μια vintage Speedy είτε σε ένα σύγχρονο statement κομμάτι, το Monogram συνεχίζει να μετατρέπει ακόμη και την πιο απλή μετακίνηση σε εμπειρία στιλ. Γιατί, όπως έχει παρατηρήσει και η Rei Kawakubo, η Louis Vuitton ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον να μεταμορφώνει την παράδοση σε κάτι απολύτως σύγχρονο.

Διάβασε επίσης: Valentino Garavani: Ο άνθρωπος που έβαψε κόκκινα τα όνειρα των κομψότερων γυναικών

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Fashion Louis Vuitton
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026
Επόμενο
Η Μεγάλη Χίμαιρα: Πότε και τι θα δούμε στο δραματικό φινάλε της σειράς

Η Μεγάλη Χίμαιρα: Πότε και τι θα δούμε στο δραματικό φινάλε της σειράς

26.01.2026

Δες επίσης

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting
Life

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

26.01.2026
Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα
Life

Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα

26.01.2026
7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι
Life

7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

26.01.2026
Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη
Food

Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

26.01.2026
5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας
Life

5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας

26.01.2026
5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις
Fitness

5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις

26.01.2026
Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου
Life

Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

26.01.2026
Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια
Life

Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια

26.01.2026
Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική
Life

Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος