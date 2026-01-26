Mad Bubble
TV 26.01.2026

Η Μεγάλη Χίμαιρα: Πότε και τι θα δούμε στο δραματικό φινάλε της σειράς

Η κορύφωση της σειράς φέρνει αποκαλύψεις, δράση και δραματική ένταση στο νησί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το μεγάλο φινάλε της δραματικής σειράς εποχής «Η Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 22:00 στην ΕΡΤ1, ενώ το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για streaming στο ERTFLIX από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Στην τελευταία αυτή ιστορία, η μικρή Άννα δίνει μια κρίσιμη μάχη για τη ζωή της, ενώ το αρχοντικό του Επισκοπειού βυθίζεται σε ατμόσφαιρα έντασης και αγωνίας. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του παιδιού, αγωνιώντας και αντιμετωπίζοντας τα δικά τους μυστικά και ενοχές που βαραίνουν τις συνειδήσεις τους.

Grand Hotel: Όλη η αλήθεια στο φως στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Μακριά από το νησί, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετράει τις ημέρες μέχρι να επιστρέψει, χωρίς να γνωρίζει την ένταση που έχει ξεσπάσει πίσω στην οικογένειά του. Η κατάσταση κορυφώνεται σε μια νύχτα που όλα όσα καταπιέζονταν, επιθυμίες, πικρίες, ενοχές, αναδύονται, σπάζοντας τις ισορροπίες και πυροδοτώντας μια σειρά από γεγονότα που θα σημαδέψουν για πάντα τους Ρεΐζηδες.

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το 1o trailer της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ

Η Μαρίνα ζει σαν φάντασμα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, κλεισμένη και καταπιεσμένη, κουβαλώντας ένα νέο μυστικό που την βαραίνει. Η Ρεΐζαινα, διχασμένη ανάμεσα στον θυμό και τη μητρική αγάπη, αποφασίζει να δράσει για να προστατεύσει τον Γιάννη και τη Μαρίνα, δημιουργώντας ένα σχέδιο για να φύγει η νύφη από το νησί πριν επιστρέψει η «Χίμαιρα».

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το 1o trailer της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ

Το ξημέρωμα βρίσκει τη Μαρίνα να αποχαιρετά τη ζωή της στη Σύρο. Αντί να ακολουθήσει τον δρόμο προς τη σωτηρία, αφήνεται στον ακατανίκητο ρυθμό της Χίμαιρας και κατευθύνεται στο ακρωτήρι, για να αντικρίσει από μακριά τον Γιάννη που φτάνει στο λιμάνι. Εκεί, ανάμεσα στη θάλασσα και στον άντρα που αγνοεί τα πάντα, η Μαρίνα αντιμετωπίζει την πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής της, σε ένα τέλος γεμάτο συναισθηματική ένταση και δραματική κορύφωση.

Να μ'αγαπάς: Ζωή και Άγγελος έρχονται κοντά στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

Ελληνικές Σειρές ΕΡΤ1 Η μεγάλη χίμαιρα οριστικό φινάλε
