TV 23.01.2026

Να μ’αγαπάς: Ζωή και Άγγελος έρχονται κοντά στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

Να μ'αγαπάς: Ζωή και Άγγελος έρχονται κοντά στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
Η σειρά του Alpha επιστρέφει Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 20:00, με διπλό επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», επιστρέφει την Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 20:00, με διπλό επεισόδιο, όπου η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε και ο Άγγελος διορίζει νέο διευθυντή του ξενοδοχείου τον Λευτέρη.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 55

Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε. Αυτό κάνει τα πράγματα να αλλάξουν δραματικά, η οικογένεια Καλλιγά πανηγυρίζει, ενώ η άλλη πλευρά βυθίζεται στην απελπισία. Η Άννα είναι η μόνη του συναισθάνεται το δράμα του Ορφέα και τον προσεγγίζει. Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο, κάτι που κάνει τη Σοφία να μανιάσει. Επηρεασμένος από την εξαδέλφη του ο Θεόφιλος επιτίθεται στη Ζωή. Η Φωτεινή οδηγείται πίσω στις φυλακές όπου οι συγκρατούμενες τη συμβουλεύουν να χρησιμοποιήσει τη εγκυμοσύνη προς όφελός της, κάτι που εκείνη αρνείται να κάνει. Ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα.

Διάβασε επίσης: Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

Επεισόδιο: 56

Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα, αλλά ο Αχιλλέας τον σταματά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Άγγελος στήνει νομική ομάδα για να σώσει τη Φωτεινή. Η Νικαίτη κάνει καψόνια στη Στυλιανή, ενώ η Σοφία παραδίδει στον Θεόφιλο το τεστ DNA που λέει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί. Ο Χάρης ξεσπά στη Ζωή στην κάβα. Η Άννα και ο Λευτέρης ξανασμίγουν με ειλικρινείς εξομολογήσεις, κι αργότερα ο Λευτέρης, ντυμένος «επιχειρηματίας» και καθοδηγούμενος από τον Άγγελο, μπαίνει στον Όμιλο για να αναμετρηθεί πλέον στα ίσα με τον Ορφέα, προμηνύοντας μεγάλη σύγκρουση.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 57

Ο Λευτέρης ανακοινώνει στον Ορφέα, τον Θεόφιλο και τον Χάρη ότι ο Άγγελος τον διόρισε διευθυντή του ξενοδοχείου και αυτοί φεύγουν ηττημένοι. Η Ζωή συζητά με την Έλλη και αποφασίζει να δράσει. Η Χαρούλα μιλά στον Άγγελο για τη Φωτεινή και τον Ορφέα, και μετά βρίσκει την Αφροδίτη. Της κάνει επίκληση στο συναίσθημα αλλά αυτή δεν ενδίδει. Στη συνέχεια, κάνει το ίδιο με τον Ορφέα, με τα ίδια αποτελέσματα. Οι Καλλιγάδες και ο Κανελλόπουλος προσπαθούν να βρουν λύση. Η Στυλιανή και ο Μάκης επισπεύδουν το θέμα του παιδιού. Ο Θεόφιλος συγκρούεται με τη Σοφία για την Εβίτα, με τη Σοφία να προσπαθεί να τον κρατήσει με το μέρος της. Η Ζωή πάει στο σπίτι τους, αποφασισμένη, και υποχρεώνει τον Θεόφιλο και την Εβίτα να κάνουν τεστ DNA. Η Ζωή επισκέπτεται στη φυλακή τη Φωτεινή και μοιράζονται τα συναισθήματά τους, ενώ ρωτάει και τον Άγγελο ποιος πραγματικά είναι. Στη συνέχεια την επισκέπτεται και ο Λευτέρης, με τη Φωτεινή να του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος.

Επεισόδιο: 58

Ο Λευτέρης ξαφνιασμένος από την είδηση της εγκυμοσύνης της Φωτεινής ξεσπάει εναντίον της με θυμό. Της ζητά να κάνει έκτρωση, να απαλλαγεί από το παιδί του Καλλιγά. Η Φωτεινή αρνείται και του ζητά να θυμηθεί πως οι δυο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πάντα τους έσωζε η μεταξύ τους αγάπη. Ταυτόχρονα ο Ορφέας μαθαίνει κι αυτός για την εγκυμοσύνη της Φωτεινής. Ταραγμένος επισκέπτεται τον εισαγγελέα και ανακαλεί την κατάθεση του. Ο Άγγελος αναγκάζεται να ανοίξει την πόρτα που οδηγεί στο παρελθόν του. Η Ζωή δέχεται βίαια επίθεση από τον μεθυσμένο Ευριπίδη.

Διάβασε επίσης: Ευθύμης Ζησάκης: Η αποκάλυψη για τη συνέχεια του ειδυλλίου Άρης-Μπέλλας στο «Σόι Σου»

Alpha TV Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια Να μ’ αγαπάς
