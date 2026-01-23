Άνετη αλλά επικίνδυνη: Αυτή η στάση ύπνου κάνει κακό στην υγεία σου και δεν το ξέρεις

Πώς η άνεση στη νύχτα μπορεί να γίνει κίνδυνος για χέρια, ώμους και νεύρα και πώς να το αποφύγεις

Μπορεί να σας φαίνεται άνετη και «ασφαλής», όμως η λεγόμενη στάση ύπνου T-Rex μπορεί να κρύβει κινδύνους για τα χέρια και τους ώμους σας ακόμα και μακροπρόθεσμα για τα νεύρα σας.

Τι είναι η στάση ύπνου T-Rex;

Η T-Rex περιγράφει τη θέση που κοιμάστε κουλουριασμένοι, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, κάτω από τον λαιμό και τους καρπούς «σπασμένους». Μια κίνηση που μοιάζει φυσική, αλλά συχνά φέρνει ένα γνωστό σύμπτωμα: μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα και δύσκαμπτους ώμους μόλις ξυπνήσετε. Συνήθως, η λύση που ακολουθούμε είναι να τεντώσουμε τα χέρια και τους ώμους μέχρι να περάσει η αίσθηση. Δυστυχώς, αν η στάση αυτή υιοθετείται συχνά, μπορεί να μετατρέψει τα προσωρινά μούδιασματα σε μόνιμη νευρική βλάβη.

Όπως εξηγεί ο ειδικός ύπνου Δρ. Raj Dasgupta, όταν τα χέρια είναι λυγισμένα και σταυρωμένα στο στήθος, υπάρχει κίνδυνος συμπίεσης των νεύρων στους αγκώνες ή στους καρπούς. Αυτό επιβραδύνει την κυκλοφορία του αίματος και δημιουργεί μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα. Ο φυσιοθεραπευτής Kieran Sheridan επισημαίνει ότι πολλοί ασθενείς παραπονούνται για πρωινό μούδιασμα και πόνο στους ώμους, τονίζοντας ότι είναι το σώμα που στέλνει μήνυμα ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν εμφανιστεί οξύς πόνος ή δυσκολία στο κράτημα αντικειμένων, συνιστάται άμεση ιατρική συμβουλή.

Πώς να αποφύγετε τους πόνους

Η λύση είναι απλή: αλλάξτε θέση ύπνου και κάντε πιο δύσκολη την ενστικτώδη κάμψη των χεριών σας:

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Matthew Bennett προτείνει να τυλίξετε τον αγκώνα με μια πετσέτα και ελαστικό επίδεσμο, ώστε να μην λυγίζει κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Για όσους κοιμούνται στο πλάι, ένα μικρό μαξιλάρι ή διπλωμένη πετσέτα ανάμεσα στα χέρια και το στήθος ή ένα μαξιλάρι σώματος μπορεί να κρατήσει τα χέρια σε ουδέτερη θέση.

Αν κοιμάστε ανάσκελα, τοποθετήστε τα χέρια στα πλάγια ή πάνω σε μαξιλάρι κοντά στους γοφούς, αποφεύγοντας να τα βάζετε κάτω από το σώμα ή το μαξιλάρι.

«Το να κρατάτε τα χέρια σας ανοιχτά επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, λιγότερη συμπίεση των νεύρων και γρηγορότερη αποκατάσταση των μυών», καταλήγει ο Sheridan.

